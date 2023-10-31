Sivil ölümleri için Hamas'ı suçlayan Netanyahu'dan ateşkese ret (İsrail-Hamas çatışmalarında 25.gün)

ATEŞKES ÇAĞRILARINI BİR KEZ DAHA REDDETTİ

İsrail, uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırıları şiddetlendirerek artırmaya devam ediyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes çağrılarına ABD'deki 11 Eylül saldırılarını hatırlatarak yanıt verdi.

Netanyahu, "ABD, 11 Eylül'den sonra ateşkesi nasıl kabul etmediyse İsrail de 7 Ekim saldırısından sonra ateşkesi kabul etmeyecektir." dedi.

Hamas'ı sivilleri canlı kalkan olarak kullanmakla suçlayan Netanyahu, bu nedenle sivil kayıplardan dolayı ülkesinin suçlandığını iddia etti.

"Tek bir sivilin ölmesi gerekmiyor" diyen İsrail Başbakanı, Hamas'ın sivillerin güneydeki güvenli bölgeye gitmelerine izin vermediklerini öne sürdü.

Sivillerin bölgede olmasına karşın saldırıların devam edeceğini söyleyen Netanyahu, "İstifa etmeyi düşünmüyorum, Hamas'ı ortadan kaldıracağım" ifadelerini kullandı.

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