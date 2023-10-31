Sivil ölümleri için Hamas'ı suçlayan Netanyahu'dan ateşkese ret (İsrail-Hamas çatışmalarında 25.gün)
İsrail-Hamas çatışmaları 25. gününde devam ediyor. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ateşkes çağrılarını bir kez daha reddetti. Netanyahu, sivil kayıplardan Hamas'ı sorumlu tuttu. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli sayısı 8 bini aşarken Birleşmiş Milletler, Gazze'deki kayıpları "toplu cezalandırma" olarak niteledi.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim sabahı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmasının ardından İsrail'in Gazze'ye saldırıları 25. gününde sürüyor.