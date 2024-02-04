Sivillerin sığındığı kenti vurdular: İsrail'in saldırısında en az 18 kişi öldü

İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı noktalardan biri de Deir el-Balah şehri. Bir eve düzenlenen hava saldırısı sonucu can kayıpları yaşandı. İsrail güneyde ilerlemeye odaklanırken, Gazze'nin kuzeyinde de İsrail ve Hamas güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.