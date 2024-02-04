Sivillerin sığındığı kenti vurdular: İsrail'in saldırısında en az 18 kişi öldü
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Gazze'de ölü sayısı 27 bin 238'e yükseldi. İsrail ordusu son olarak sivillerin sığındığı Refah kentini bir kez daha vurdu. Bölgenin hem güneyinden hem kuzeyinden çatışma haberleri geliyor.
İsrail bir kez daha Gazze'nin güneyindeki Refah şehrini hedef aldı. Gazze'nin Mısır sınırındaki şehrine hava saldırıları düzenlendi.
Yerleşim yerlerinin vurulduğu bombardımanda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Gazze'nin 2,3 milyonluk nüfusunun yarısından fazlası Refah'a sığınmış durumda. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, güçlerinin artık Refah'a doğru ilerlemeye başlayacağını açıklamıştı.