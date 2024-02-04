Sivillerin sığındığı kenti vurdular: İsrail'in saldırısında en az 18 kişi öldü

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Gazze'de ölü sayısı 27 bin 238'e yükseldi. İsrail ordusu son olarak sivillerin sığındığı Refah kentini bir kez daha vurdu. Bölgenin hem güneyinden hem kuzeyinden çatışma haberleri geliyor.

Sivillerin sığındığı kenti vurdular: İsrail'in saldırısında en az 18 kişi öldü - 1

İsrail bir kez daha Gazze'nin güneyindeki Refah şehrini hedef aldı. Gazze'nin Mısır sınırındaki şehrine hava saldırıları düzenlendi.

Yerleşim yerlerinin vurulduğu bombardımanda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Gazze'nin 2,3 milyonluk nüfusunun yarısından fazlası Refah'a sığınmış durumda. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, güçlerinin artık Refah'a doğru ilerlemeye başlayacağını açıklamıştı.

DÜNYA HABERLERİ

Sivillerin sığındığı kenti vurdular: İsrail'in saldırısında en az 18 kişi öldü - 2

İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı noktalardan biri de Deir el-Balah şehri. Bir eve düzenlenen hava saldırısı sonucu can kayıpları yaşandı. İsrail güneyde ilerlemeye odaklanırken, Gazze'nin kuzeyinde de İsrail ve Hamas güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

Sivillerin sığındığı kenti vurdular: İsrail'in saldırısında en az 18 kişi öldü - 3

İsrail ordusu 24 saat içinde onlarca Hamas üyesinin öldürüldüğünü duyurdu. Çok sayıda tanksavar füze fırlatıcısının yok edildiği bildirildi. Hamas ofisine yapılan baskında birliklerin askeri teçhizat, silah ve örgüte ait belgeler ele geçirdiği açıklandı.

Sivillerin sığındığı kenti vurdular: İsrail'in saldırısında en az 18 kişi öldü - 4

Han Yunus'ta da İsrail güçlerinin şehrin 2 büyük hastanesinin çevresini bombaladığı gelen bilgiler arasında. Şehirde şiddetli çatışmaların yaşandığı belirtiliyor. Hamas'ın silahlı kanadı El Kassam Tugayları ise Gazze'nin merkezinde bir grup İsrail askerinin havan topuyla hedef alındığını açıkladı.

Sivillerin sığındığı kenti vurdular: İsrail'in saldırısında en az 18 kişi öldü - 5

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ

Hamas'ın, Mısır ve Katar tarafından iletilen ateşkes teklifine yanıtı bekleniyor. Son olarak Paris'te ABD, İsrail, Katar ve Mısırlı istihbarat yetkililerinin değerlendirdiği ateşkes planının Hamas'ın eline ulaştığı bildirilmişti.

Filistinli yetkililer, Hamas'ın anlaşmayı reddetme ihtimalinin düşük olduğunu belirtiyor.

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