Sivrisinek ısırığı ile bulaşıp öldürüyor! Aşısı da yok tedavisi de...

ABD'nin New Hampshire eyaletinde, nadir görülen ve sivrisinek ısırığı ile bulaşan aşısı ve tedavivisi olmayan Doğu At Ensefaliti (EEEV) virüsü nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. 2014 yılından beri iki kişinin hayatını kaybetmesine neden olan hastalığın henüz aşısı ya da tedavisi bulanamadı.

Sivrisinek ısırığı ile bulaşıp öldürüyor! Aşısı da yok tedavisi de... - 1

ABD’nin New Hampshire eyaleti sağlık yetkilileri dün yaptıkları açıklamada, bir vatandaşın sivrisinek ısırığı ile bulaşan EEEV virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Sivrisinek ısırığı ile bulaşıp öldürüyor! Aşısı da yok tedavisi de... - 2

Açıklamada, “Doğu At Ensefaliti Virüsü (EEEV) enfeksiyonu için pozitif test sonucu çıkan, şiddetli merkezi sinir sistemi hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Hampstead, New Hampshire'dan bir yetişkini tespit etti. DHHS, bireyin ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyor. EEEV ayrıca Massachusetts ve Vermont eyaletlerinde de tespit edildi.” denildi.

Sivrisinek ısırığı ile bulaşıp öldürüyor! Aşısı da yok tedavisi de... - 3

Yetkililer bu vakanın, 2014 yılında üç kişinin hastalığa yakalanması ve ikisinin hayatını kaybetmesinin ardından, New Hampshire'da on yıldır bildirilen ilk EEEV vakası olduğunu söyledi.

Sivrisinek ısırığı ile bulaşıp öldürüyor! Aşısı da yok tedavisi de... - 4

"VİRÜSÜN BİR AŞISI VEYA TEDAVİSİ YOK"

Açıklamada virüsün belirtileri ile ilgili olarak, “EEEV, ateş, titreme, kas ağrıları ve eklem ağrısı gibi grip benzeri semptomlara neden olabilir. EEEV ayrıca beyin ve omurilik etrafındaki zarların iltihabı (yani ensefalit ve menenjit) gibi ciddi nörolojik hastalıklara da neden olabilir. EEEV'den ensefalit geliştiren tüm insanların yaklaşık üçte biri enfeksiyonlarından ölür ve diğer birçok kişi yaşam boyu fiziksel veya zihinsel etkiler yaşar. EEEV için bir aşı veya antiviral tedavi yoktur.” ifadeleri kullanıldı.

Sivrisinek ısırığı ile bulaşıp öldürüyor! Aşısı da yok tedavisi de... - 5

EEEV NEDİR?

Doğu At Ensefaliti, enfekte sivrisineklerden insanlara bulaşan, nadir ancak beyin iltihabına yol açabilen arbovirüs kaynaklı zoonotik bir hastalıktır.

Sivrisinek ısırığı ile bulaşıp öldürüyor! Aşısı da yok tedavisi de... - 6

Yalnızca sivrisineklerin ısırması sonucundan insanlara bulaşaran Doğu At Ensefaliti menenjit veya ensefalit gibi ateşli bir hastalıkla birlikte nörolojik semptomlara da yol açabilmesiyle bilinir.

Sivrisinek ısırığı ile bulaşıp öldürüyor! Aşısı da yok tedavisi de... - 7
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