Sivrisinek ısırığı ile bulaşıp öldürüyor! Aşısı da yok tedavisi de...
ABD'nin New Hampshire eyaletinde, nadir görülen ve sivrisinek ısırığı ile bulaşan aşısı ve tedavivisi olmayan Doğu At Ensefaliti (EEEV) virüsü nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. 2014 yılından beri iki kişinin hayatını kaybetmesine neden olan hastalığın henüz aşısı ya da tedavisi bulanamadı.
ABD’nin New Hampshire eyaleti sağlık yetkilileri dün yaptıkları açıklamada, bir vatandaşın sivrisinek ısırığı ile bulaşan EEEV virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.