Sivrisinek ısırığı ile bulaşıp öldürüyor! Aşısı da yok tedavisi de...

"VİRÜSÜN BİR AŞISI VEYA TEDAVİSİ YOK"

Açıklamada virüsün belirtileri ile ilgili olarak, “EEEV, ateş, titreme, kas ağrıları ve eklem ağrısı gibi grip benzeri semptomlara neden olabilir. EEEV ayrıca beyin ve omurilik etrafındaki zarların iltihabı (yani ensefalit ve menenjit) gibi ciddi nörolojik hastalıklara da neden olabilir. EEEV'den ensefalit geliştiren tüm insanların yaklaşık üçte biri enfeksiyonlarından ölür ve diğer birçok kişi yaşam boyu fiziksel veya zihinsel etkiler yaşar. EEEV için bir aşı veya antiviral tedavi yoktur.” ifadeleri kullanıldı.