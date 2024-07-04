Sivrisineklerden bulaşıyor, ölenler var! Salgın uyarısı yapıldı, bu belirtilere dikkat

Özellikle ikinci kez dengue virüsüyle enfekte olan kişilerde, ciddi durumlar gelişebilir ve bu durum "dengue hemorajik ateşi" veya "dengue şoku sendromu" olarak adlandırılır. Bu durumlar, kanama eğilimine ve kan basıncında düşüşe neden olabilir, bu da hayati tehlikeye yol açabilir.