Sivrisineklerden bulaşıyor, ölenler var! Salgın uyarısı yapıldı, bu belirtilere dikkat
Dang humması, bilimsel olarak dengue ateşi olarak da bilinen bir virüs hastalığıdır. Sivrisineklerden bulaşan bu virüs tehlikeli boyutlara ulaşabilir. Orta Amerika ülkesi El Salvador'un başkenti San Salvador'da, sivrisineklerden bulaşan ve bazı durumlarda ölümcül olabilen dang hummasına karşı ordu personeli ile ilaçlama çalışması yapıldı.
Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO), ciddi hastalıklara yol açabilen bir virüs olan dang humması için epidemiyolojik uyarılar yayınlayarak, bunun bölgedeki en kötü dang humması mevsimi olabileceği uyarısında bulundu.