Sivrisineklerden bulaşıyor, ölenler var! Salgın uyarısı yapıldı, bu belirtilere dikkat

Dang humması, bilimsel olarak dengue ateşi olarak da bilinen bir virüs hastalığıdır. Sivrisineklerden bulaşan bu virüs tehlikeli boyutlara ulaşabilir. Orta Amerika ülkesi El Salvador'un başkenti San Salvador'da, sivrisineklerden bulaşan ve bazı durumlarda ölümcül olabilen dang hummasına karşı ordu personeli ile ilaçlama çalışması yapıldı.

Sivrisineklerden bulaşıyor, ölenler var! Salgın uyarısı yapıldı, bu belirtilere dikkat - 1

Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO), ciddi hastalıklara yol açabilen bir virüs olan dang humması için epidemiyolojik uyarılar yayınlayarak, bunun bölgedeki en kötü dang humması mevsimi olabileceği uyarısında bulundu.

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Sivrisineklerden bulaşıyor, ölenler var! Salgın uyarısı yapıldı, bu belirtilere dikkat - 2

Bölgede haziran ayına kadar yaklaşık 9,9 milyon şüpheli dang humması vakası tespit edilirken, haziran ayı içerisinde 3 kişi dang humması nedeniyle yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz ay ülkede 3.463 şüpheli vaka bulunurken dang humması nedeniyle 187 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sivrisineklerden bulaşıyor, ölenler var! Salgın uyarısı yapıldı, bu belirtilere dikkat - 3

DANG HUMMASI NEDİR?

Dang humması, bilimsel olarak dengue ateşi olarak da bilinen bir virüs hastalığıdır. Bu hastalık, dört farklı dengue virüsü türünden biri tarafından neden olunan bir enfeksiyondur.

Sivrisineklerden bulaşıyor, ölenler var! Salgın uyarısı yapıldı, bu belirtilere dikkat - 4

Dang humması genellikle sivrisineklerin ısırması yoluyla insanlara bulaşır. Hastalık özellikle tropikal ve subtropikal iklimlerde yaygındır.

Sivrisineklerden bulaşıyor, ölenler var! Salgın uyarısı yapıldı, bu belirtilere dikkat - 5

Dang humması belirtileri genellikle birkaç gün içinde başlar ve şunları içerebilir:

  • Yüksek ateş
  • Şiddetli baş ağrısı
  • Kas ve eklem ağrıları
  • Deri döküntüleri
  • Bulantı ve kusma

Sivrisineklerden bulaşıyor, ölenler var! Salgın uyarısı yapıldı, bu belirtilere dikkat - 6

Tedavi genellikle semptomların hafifletilmesine yöneliktir, ancak ciddi vakalarda hastaneye yatış ve destekleyici tedavi gerekebilir.

Sivrisineklerden bulaşıyor, ölenler var! Salgın uyarısı yapıldı, bu belirtilere dikkat - 7

Özellikle dikkat edilmesi gereken nokta, hastalık belirtileri gösteren bir kişinin sivrisinek ısırmasını önlemek ve böylece virüsün yayılmasını engellemektir.

Sivrisineklerden bulaşıyor, ölenler var! Salgın uyarısı yapıldı, bu belirtilere dikkat - 8

DANG HUMMASI ÖLÜMCÜL MÜ?

Dang humması genellikle ölümcül değildir, ancak ciddi vakalar nadiren yaşamı tehdit edebilir. Genellikle, hastalık semptomları hafif ila orta şiddette seyreder ve kişinin iyileşmesi birkaç hafta sürebilir.

Sivrisineklerden bulaşıyor, ölenler var! Salgın uyarısı yapıldı, bu belirtilere dikkat - 9


Ancak, dört farklı dengue virüsü türünden biriyle enfekte olan kişilerde bazı durumlarda komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

Sivrisineklerden bulaşıyor, ölenler var! Salgın uyarısı yapıldı, bu belirtilere dikkat - 10

Özellikle ikinci kez dengue virüsüyle enfekte olan kişilerde, ciddi durumlar gelişebilir ve bu durum "dengue hemorajik ateşi" veya "dengue şoku sendromu" olarak adlandırılır. Bu durumlar, kanama eğilimine ve kan basıncında düşüşe neden olabilir, bu da hayati tehlikeye yol açabilir.

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