Sızdırılan Pentagon belgelerinin arkasında o mu var? Eski ABD subayının Rusya yanlısı sosyal medya hesaplarını yönettiği ortaya çıktı

ABD'li The Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Ukrayna-Rusya savaşı hakkında yanlış bilgi yayan çeşitli sosyal medya hesaplarının eski bir ABD askeri tarafından yönetildiğini ortaya çıkardı. ABD Donanması'nda subay olarak görev yapan Sarah Bills'in ayrıca Pentagon belgelerinin sızdırılmasında da önemli bir rolü olduğu iddia edildi. Bununla birlikte Rusya yanlısı paylaşımlar yapan Bills, Ukraynalı askerlerin ölümünü kutlayan mesajlarıyla dikkat çekti.

Sızdırılan Pentagon belgelerinin arkasında o mu var? Eski ABD subayının Rusya yanlısı sosyal medya hesaplarını yönettiği ortaya çıktı - 1

ABD Donanması’nın kayıtlarını inceleyen WSJ, Sarah Bills adlı kadının Kasım 2022'ye kadar Whidbey Adası'ndaki ABD Deniz Hava Üssü'nde subay olarak görev yaptığını açıkladı. 

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Sızdırılan Pentagon belgelerinin arkasında o mu var? Eski ABD subayının Rusya yanlısı sosyal medya hesaplarını yönettiği ortaya çıktı - 2

Şu anda ABD’nin Washington eyaletinde yaşayan 37 yaşındaki Bils'in kimliği ilk olarak Twitter ve Reddit'teki kullanıcılar tarafından ifşa edildi. 

Sızdırılan Pentagon belgelerinin arkasında o mu var? Eski ABD subayının Rusya yanlısı sosyal medya hesaplarını yönettiği ortaya çıktı - 3

Ancak, Bils’in sosyal medya ve diğer çevrimiçi platformlarda Donbass Devushka adını kullandığı belirtildi. Bils, yaptığı paylaşımlarda paralı bir Rus asker grubu olaran Wagner’i övüyor ve Ukraynalı savaşçıların ölümünü kutluyor.

Sızdırılan Pentagon belgelerinin arkasında o mu var? Eski ABD subayının Rusya yanlısı sosyal medya hesaplarını yönettiği ortaya çıktı - 4

SAHTA AKSAN KULLANIYOR

Bununla birlikte WSJ, Bills’in bir YouTube kanalı, bir Twitter hesabı, bir Telegram hesabı ve on binlerce takipçisi olan bir Spotify podcast'i bulunduğu aktardı. Fakat Bills’in paylaşımlarında  sahte bir Doğu Avrupa aksanı kullandığı görüldü. 

Sızdırılan Pentagon belgelerinin arkasında o mu var? Eski ABD subayının Rusya yanlısı sosyal medya hesaplarını yönettiği ortaya çıktı - 5

"PENTAGON BELGELERİNİN SIZDIRILMASINA YARDIM ETTİ"

Bils, günde onlarca kez paylaşım yapan Telegram biyografisinde, hesabın "çok kutuplu dünyayı bir araya getirmek" için açıldığını belirtirken, hesap Thug Shaker Central adlı bir Discord sunucusunda görünen onlarca sızdırılmış ABD İstihbarat belgesinin dört görüntüsünün yayılmasına yardımcı olmakla ilişkilendirildi.

Sızdırılan Pentagon belgelerinin arkasında o mu var? Eski ABD subayının Rusya yanlısı sosyal medya hesaplarını yönettiği ortaya çıktı - 6

Bu belgelerin çoğu, ABD istihbaratının Ukrayna'daki savaş hakkında topladığı bilgiler içeriyordu. 21 yaşındaki ABD Ulusal Muhafızları'nda küçük rütbeli bir havacı olan Jack Teixeira ise geçen hafta tutuklandı.

Sızdırılan Pentagon belgelerinin arkasında o mu var? Eski ABD subayının Rusya yanlısı sosyal medya hesaplarını yönettiği ortaya çıktı - 7

Ancak, WSJ'nin bildirdiğine göre, bir donanma subayı olarak özel güvenlik izinleri olan Bils, belgelerin sızdırılmasına yardım ettiğini inkar etti.  

Sızdırılan Pentagon belgelerinin arkasında o mu var? Eski ABD subayının Rusya yanlısı sosyal medya hesaplarını yönettiği ortaya çıktı - 8

"BELGELERİN SIZDIRILMASI  İSTİHBARATIN OYUNU"

Öte yandan, Donbass Devushka Telegram kanalı 13 Nisan'da sızıntıların aslında ABD istihbarat yetkililerinin kasıtlı bir çabası olduğuna ve Teixeira'nın bilmeden planlarını gerçekleştirdiğine dair bir teori paylaştı.

Sızdırılan Pentagon belgelerinin arkasında o mu var? Eski ABD subayının Rusya yanlısı sosyal medya hesaplarını yönettiği ortaya çıktı - 9
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