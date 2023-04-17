Sızdırılan Pentagon belgelerinin arkasında o mu var? Eski ABD subayının Rusya yanlısı sosyal medya hesaplarını yönettiği ortaya çıktı

SAHTA AKSAN KULLANIYOR

Bununla birlikte WSJ, Bills’in bir YouTube kanalı, bir Twitter hesabı, bir Telegram hesabı ve on binlerce takipçisi olan bir Spotify podcast'i bulunduğu aktardı. Fakat Bills’in paylaşımlarında sahte bir Doğu Avrupa aksanı kullandığı görüldü.