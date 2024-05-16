Slovakya Başbakanı Fico'ya silahlı saldırı: "Siyasi motivasyonla vuruldu"

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Silahlı saldırgan, 59 yaşındaki Fico'ya beş el ateş etti ancak kurşunlardan iki tanesi isabet etti. Başlangıçta başbakanın durumunun kritik olduğu açıklandı.

Slovakya Başbakan Yardımcısı Tomas Taraba BBC'ye verdiği röportajda, "Bildiğim kadarıyla ameliyat iyi gitti ve sanırım hayatı kurtuldu.. Şu anda hayati tehlikesi olan bir durumda değil" diye konuştu.

Başbakan yardımcısı ve hastane yönetimi daha sonra yaptıkları ortak bir açıklamada Fico'nun durumunun stabil olduğunu ancak ciddiyetini koruduğunu söyledi.