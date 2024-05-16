Slovakya Başbakanı Fico'ya silahlı saldırı: "Siyasi motivasyonla vuruldu"
Slovakya Başbakanı Robert Fico, dün bir hükümet toplantısının ardından silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu karnından vurulan Fico, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yetkililer ameliyatı başarılı geçen Fico'nun durumunun stabil olduğunu ancak ciddiyetini koruduğunu aktardı. İlk soruşturmanın ardından yetkililer, saldırının "siyasi motivasyonla" düzenlendiği belirtti. Saldırgan, saldırı nedeni olarak hükümet politikalarını gösterdi. Slovak polisi saldırganı cinayete teşebbüsle suçladı. Fico, ülkesinde Rus yanlısı bir figür olarak öne çıkıyor. Seçim sürecinde Kiev'e "tek bir kurşun bile" gönderilmeyeceğini söyleyerek bu tavrını açıkça göstermişti.
Slovakya'da Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında, başbakan Robert Fico'nun da bulunduğu binaya silahlı saldırı düzenlendi. Başbakan Fico, açılan ateş sonucu karnından vurularak ağır yaralandı.