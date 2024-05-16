Slovakya Başbakanı Fico'ya silahlı saldırı: "Siyasi motivasyonla vuruldu"

Slovakya Başbakanı Robert Fico, dün bir hükümet toplantısının ardından silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu karnından vurulan Fico, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yetkililer ameliyatı başarılı geçen Fico'nun durumunun stabil olduğunu ancak ciddiyetini koruduğunu aktardı. İlk soruşturmanın ardından yetkililer, saldırının "siyasi motivasyonla" düzenlendiği belirtti. Saldırgan, saldırı nedeni olarak hükümet politikalarını gösterdi. Slovak polisi saldırganı cinayete teşebbüsle suçladı. Fico, ülkesinde Rus yanlısı bir figür olarak öne çıkıyor. Seçim sürecinde Kiev'e "tek bir kurşun bile" gönderilmeyeceğini söyleyerek bu tavrını açıkça göstermişti.

Slovakya Başbakanı Fico'ya silahlı saldırı: "Siyasi motivasyonla vuruldu" - 1

Slovakya'da Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında, başbakan Robert Fico'nun da bulunduğu binaya silahlı saldırı düzenlendi. Başbakan Fico, açılan ateş sonucu karnından vurularak ağır yaralandı.

DÜNYA HABERLERİ

Slovakya Başbakanı Fico'ya silahlı saldırı: "Siyasi motivasyonla vuruldu" - 2

DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Silahlı saldırgan, 59 yaşındaki Fico'ya beş el ateş etti ancak kurşunlardan iki tanesi isabet etti. Başlangıçta başbakanın durumunun kritik olduğu açıklandı.

Slovakya Başbakan Yardımcısı Tomas Taraba BBC'ye verdiği röportajda, "Bildiğim kadarıyla ameliyat iyi gitti ve sanırım hayatı kurtuldu.. Şu anda hayati tehlikesi olan bir durumda değil" diye konuştu.

Başbakan yardımcısı ve hastane yönetimi daha sonra yaptıkları ortak bir açıklamada Fico'nun durumunun stabil olduğunu ancak ciddiyetini koruduğunu söyledi.

Slovakya Başbakanı Fico'ya silahlı saldırı: "Siyasi motivasyonla vuruldu" - 3

İKİ YERİNDEN VURULDU

Taraba, isabet eden kurşunlardan birinin Fico'nun karnına, ikincisinin ise eklemlerinden birine isabet ettiğini açıkladı.

Slovak polisi, saldrıganın cinayete teşebbüsten suçlandığını duyurdu.

Slovakya Başbakanı Fico'ya silahlı saldırı: "Siyasi motivasyonla vuruldu" - 4

Slovak medyasının 71 yaşındaki bir adam tarafından gerçekleştirildiğini söylediği silahlı saldırı, ülkeyi şaşkına çevirdi ve uluslararası kınamalara yol açtı.

Amatör yazar olan şahsın ülkenin batısında yer alan Levice kentinde yaşadığı ifade edildi. Saldırganın sol görüşlü kişilerin bir araya geldiği DUHA Edebiyat Kulübüne sıklıkla gittiği belirtildi.

Slovakya Başbakanı Fico'ya silahlı saldırı: "Siyasi motivasyonla vuruldu" - 5

SALDIRI NEDEN GERÇEKLEŞTİ?

İlk soruşturmanın ardından yetkililer saldırının "siyasi motivasyonla" düzenlendiğini belirtti.

Saldırgan, ifadesinde eylemin nedeni olarak hükümetin "soruşturma ve medya politikalarını" gösterdi. Sorgunun ardından saldırının planlı bir eylem olduğu ortaya çıktı.

Slovakya İçişleri Bakanı Matus Sutaj, saldırganın tek başına hareket ettiğini ve hükümet karşıtı protestolara katıldığını söyleyerek, "Bu, başkanlık seçiminin ardından kendini radikalleştiren bir yalnız kurt" açıklamasını yaptı.

Slovakya Başbakanı Fico'ya silahlı saldırı: "Siyasi motivasyonla vuruldu" - 6

Başbakan Yardımcısı Tomas Taraba da saldırının ardından, muhalefet partilerini eleştirerek, Fico'yu "neredeyse canavar gibi" göstermekle suçladı.

Dördüncü dönem başbakanlık görevini yürüten Fico sağ popülist bir koalisyonun liderliğini yapıyor ve Rus yanlısı bir figür olarak öne çıkıyor.

Slovakya Başbakanı Fico'ya silahlı saldırı: "Siyasi motivasyonla vuruldu" - 7

LİDERLER SALDIRIYI KINADI

NATO ve Avrupa Birliği üyesi olan Slovakya'nın siyasi şiddet geçmişi çok az.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden, Slovakya'nın AB ortaklarıyla birlikte saldırıyı kınadıklarını ve şok olduklarını ifade ettiler.

Slovak Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova da, "acımasız" olarak nitelediği saldırıyı kınadı, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Slovakya Başbakanı Fico'ya silahlı saldırı: "Siyasi motivasyonla vuruldu" - 8

SLOVAKYA BAŞBAKANI ROBERT FICO KİMDİR?

Fico, Sosyal Demokrat Parti (SMER) Genel Başkanı olarak 30 Eylül 2023'te yapılan milletvekili seçimlerini kazanarak ülkede 4'üncü kez başbakanlık koltuğuna oturmayı başardı.

Göreve gelir gelmez ülkesinin Ukrayna'ya yaptığı silah yardımlarını durduran Fico, Avrupa Birliği (AB) içinde Rusya'ya yakın siyasi yaklaşımları nedeniyle eleştirildi.

Ukrayna'da çözümün silah yardımıyla mümkün olmayacağı görüşünü savunan Fico, Ukrayna'da barıştan yana olduğunu dillendiriyor.

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