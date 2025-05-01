Soğuk algınlığı sandı, 3. kez doktora gittiğinde gerçeği öğrendi: Meğer kanser tüm vücuduna yayılmış

58 yaşındaki Wendy White, nadir görülen ve agresif seyreden bir kanser türüne yakalandığını ancak belirtileri uzun süre soğuk algınlığına bağladığını söyledi. Formda, sağlıklı yaşam tarzı benimseyen bir anne olan White, teşhis konulana kadar yaşadıklarını anlattı.

Soğuk algınlığı sandı, 3. kez doktora gittiğinde gerçeği öğrendi: Meğer kanser tüm vücuduna yayılmış - 1

Aralık 2022’de sürekli burun kanamaları yaşamaya başlayan White, doktora başvurdu. Ancak iki ayrı muayenede, doktorların bu durumu sinüzit olarak değerlendirdiğini belirtti. Ocak 2023’te burnundan çıkan kan pıhtısını fark ettikten bir gün sonra burun deliğinde fasulye tanesi büyüklüğünde bir kitle oluştu.

Bu noktada üçüncü kez doktora giden White, olası bir polip şüphesiyle kulak burun boğaz cerrahına yönlendirildi. Ancak yapılan operasyon sonrası şoke eden teşhis kondu: Mukozal melanom.

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Soğuk algınlığı sandı, 3. kez doktora gittiğinde gerçeği öğrendi: Meğer kanser tüm vücuduna yayılmış - 2

Mukozal melanom, vücuttaki nemli yüzeyleri kaplayan mukoza zarlarında gelişen, melanomun nadir görülen ve son derece agresif bir türü olarak biliniyor. İngiltere'de yılda yalnızca 150 ila 250 vaka görülüyor ve genellikle geç evrede teşhis ediliyor.

Soğuk algınlığı sandı, 3. kez doktora gittiğinde gerçeği öğrendi: Meğer kanser tüm vücuduna yayılmış - 3

White’ın kanseri teşhis edildiğinde dördüncü evreye ulaşmış, tümörler akciğerlerine, göğsüne ve karaciğerine yayılmıştı. Buna rağmen sağlıklı yaşam alışkanlıkları nedeniyle kendisine kanser teşhisi konulabileceği aklının ucundan geçmemişti. “Haftada iki kez koşuyordum, yoga yapıyordum, sağlıklı besleniyordum. Süper formdaydım” diyor.

“İlk teşhis konulduğunda burnumdaki tümör 7 santimetreydi. Sonrasında göğsümde ve akciğerimde de tümörler bulundu. Ancak tedaviye çok iyi yanıt verdim. Sekiz ay sonra hiçbir tümör kalmamıştı” ifadelerini kullandı.


Soğuk algınlığı sandı, 3. kez doktora gittiğinde gerçeği öğrendi: Meğer kanser tüm vücuduna yayılmış - 4

White, hastalık belirtilerini göz ardı etmemeleri konusunda uyarıyor. “Gerçekten bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyorsanız, bunun peşini bırakmayın. Hayır cevabını kabul etmeyin” diyor.

Kanser araştırma verilerine göre, 25-49 yaş aralığında bağırsak, meme ve cilt kanserleri de dahil olmak üzere pek çok kanser türünde artış yaşanıyor. Cancer Research UK, genç yetişkinlerde melanom oranının 1990’lardan bu yana %60’tan fazla arttığını bildiriyor.


Soğuk algınlığı sandı, 3. kez doktora gittiğinde gerçeği öğrendi: Meğer kanser tüm vücuduna yayılmış - 5

Uzmanlar, mukozal melanomun erken belirtileri arasında sürekli burun kanaması, burun tıkanıklığı, ses kısıklığı, boyunda şişlik ve yutma zorluğu gibi şikayetlerin yer aldığını ve bu belirtilerin asla göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

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