Soğuk algınlığı sandı, 3. kez doktora gittiğinde gerçeği öğrendi: Meğer kanser tüm vücuduna yayılmış

Aralık 2022’de sürekli burun kanamaları yaşamaya başlayan White, doktora başvurdu. Ancak iki ayrı muayenede, doktorların bu durumu sinüzit olarak değerlendirdiğini belirtti. Ocak 2023’te burnundan çıkan kan pıhtısını fark ettikten bir gün sonra burun deliğinde fasulye tanesi büyüklüğünde bir kitle oluştu.



Bu noktada üçüncü kez doktora giden White, olası bir polip şüphesiyle kulak burun boğaz cerrahına yönlendirildi. Ancak yapılan operasyon sonrası şoke eden teşhis kondu: Mukozal melanom.