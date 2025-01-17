Soğuk, korku ve bombardıman: "Ateşkes Gazze'ye ulaşmadı"

"SANA SAVAŞIN BİTTİĞİNİ SÖYLEMEYE GELİYORDUM"

İngiliz gazetesi The Guardian'a konuşan Filistinli bir adam, "Anlaşma yapıldığından beri etrafımızdaki bombardıman durmadı. Dün akşam kardeşinin cesedine sarılan genç bir adam gördüm. Çığlık atıyor ve ona, 'Neden şimdi gittin? Sana savaşın bittiğini söylemeye geliyordum' diyordu." ifadelerini kullandı.