Soğuk, korku ve bombardıman: "Ateşkes Gazze'ye ulaşmadı"
Gazze Şeridi'nde duyurulan ateşkes, beraberinde umut ve neşe getirdi. İlk aşamasının 42 gün süreceği açıklanan anlaşma, dondurucu hava koşullarıyla mücadele etmeye çalışan Filistinliler için umut ışığı oldu. Ancak İsrail saldırıları durmadı. Filistinliler, tüm ateşkes haberlerine ve açıklamalara rağmen hala ateş altında. Endişe içinde bekleyen halk, hava saldırılarının devam ettiğini söylüyor. İsrail'in ateşkesin duyurulmasından sonra düzenlediği saldırılarda 21'i çocuk, 25'i kadın, 77 Filistinli hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.
GAZZE'DE ENDİŞELİ BEKLEYİŞ
Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Gazze'de milyonlarca kişi, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiğinin teyit edilmesini endişeyle bekliyor.
Birçok kişi, 15 aylık bir çatışmanın ardından yeni bir başlangıç için umutlarının suya düşebileceğinden korktuklarını söylüyor.