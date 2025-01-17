Soğuk, korku ve bombardıman: "Ateşkes Gazze'ye ulaşmadı"

Gazze Şeridi'nde duyurulan ateşkes, beraberinde umut ve neşe getirdi. İlk aşamasının 42 gün süreceği açıklanan anlaşma, dondurucu hava koşullarıyla mücadele etmeye çalışan Filistinliler için umut ışığı oldu. Ancak İsrail saldırıları durmadı. Filistinliler, tüm ateşkes haberlerine ve açıklamalara rağmen hala ateş altında. Endişe içinde bekleyen halk, hava saldırılarının devam ettiğini söylüyor. İsrail'in ateşkesin duyurulmasından sonra düzenlediği saldırılarda 21'i çocuk, 25'i kadın, 77 Filistinli hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.

Soğuk, korku ve bombardıman: "Ateşkes Gazze'ye ulaşmadı" - 1

GAZZE'DE ENDİŞELİ BEKLEYİŞ

Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Gazze'de milyonlarca kişi, ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiğinin teyit edilmesini endişeyle bekliyor.

Birçok kişi, 15 aylık bir çatışmanın ardından yeni bir başlangıç ​​için umutlarının suya düşebileceğinden korktuklarını söylüyor.

DÜNYA HABERLERİ

Soğuk, korku ve bombardıman: "Ateşkes Gazze'ye ulaşmadı" - 2

TRUMP GÖREVE GELMEDEN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Katar'ın çarşamba günü duyurduğu anlaşma, aylarca süren sonuçsuz müzakerelerin ardından geldi.

Eğer tamamlanırsa, ABD'de seçilmiş başkan Donald Trump'ın pazartesi günü göreve başlamasından bir gün önce çatışmalara ara verilecek.

Soğuk, korku ve bombardıman: "Ateşkes Gazze'ye ulaşmadı" - 3

İSRAİL GÜÇLERİNDEN SON DAKİKA BOMBARDIMANI

Gazze'deki Filistinliler ise, ateşkesin duyurulmasının ardından yoğun İsrail bombardımanı altında olduklarını bildirdi.

İsrail ordusu, güç gösterisinde bulunmak ve son dakika kayıpları yaşatmak için ateşkesten önceki son saatlerde askeri operasyonlarını artırdı.

Soğuk, korku ve bombardıman: "Ateşkes Gazze'ye ulaşmadı" - 4

"SANA SAVAŞIN BİTTİĞİNİ SÖYLEMEYE GELİYORDUM"

İngiliz gazetesi The Guardian'a konuşan Filistinli bir adam, "Anlaşma yapıldığından beri etrafımızdaki bombardıman durmadı. Dün akşam kardeşinin cesedine sarılan genç bir adam gördüm. Çığlık atıyor ve ona, 'Neden şimdi gittin? Sana savaşın bittiğini söylemeye geliyordum' diyordu." ifadelerini kullandı.

Soğuk, korku ve bombardıman: "Ateşkes Gazze'ye ulaşmadı" - 5

HAVA SALDIRILARI CAN ALMAYA DEVAM EDİYOR

İsrail'in ateşkesin duyurulmasından sonra düzenlediği saldırılarda 21'i çocuk, 25'i kadın, 77 Filistinli hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.

Sağlık Bakanlığı Kayıt Birimi Başkanı Zahir el-Vahedi, "Çarşamba kanlı bir gündü, bugün daha da kanlı bir gün." açıklamasında bulundu.

Soğuk, korku ve bombardıman: "Ateşkes Gazze'ye ulaşmadı" - 6

GAZZE'Yİ DONDURAN SOĞUK

Son zamanlarda evlerinden edilmiş Filistinlileri donduran soğuk ve barınak eksikliği de koşulları zorlaştırıyor.

Gazze'de çok az kişi kendilerini ısıtmak için gaz, elektrik veya yakacak oduna sahip.

Soğuk, korku ve bombardıman: "Ateşkes Gazze'ye ulaşmadı" - 7

GAZZE'YE "YARDIM SELİ" ÇAĞRISI

İnsani yardım kuruluşları ateşkesin ardından bir "yardım seli" çağrısında bulunuyor.

Gazze genelinde ilaç, yakıt, yiyecek ve diğer temel ihtiyaç maddelerinde kıtlıklar yaşanıyor.

Savaş, Gazze'nin 2,3 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ını yerinden etti. Göçe zorlanan nüfusun büyük çoğunluğu ise kıtlık riski altında.

Soğuk, korku ve bombardıman: "Ateşkes Gazze'ye ulaşmadı" - 8
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