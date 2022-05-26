Dünyanın en tehlikeli şehirleri açıklandı

Medellín Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü olan Pedro Piedrahíta Bustamante, "Medellín, uluslarası suç şebekelerinin bir çekirdeğidir ve bu nedenle bu tür bir çalışmada kendini göstermektedir. Silahları kullanmaya istekli çok sayıda insan burada yaşıyor. Bu nedenle, son on yıllardaki tüm dönüşümlere rağmen, şehirde suç artmaya neden oluyor” dedi.