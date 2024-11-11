Sokaklar karanlığa gömülü: Gazze bir yıldır elektriksiz

İsrail, savaşın ilk günlerinde Gazze Şeridi'ndeki elektrikleri kesince, Filistinliler cep telefonlarıyla karanlığı aydınlatmak ve ateşte yemek pişirmek zorunda kaldı. Gazze'de savaş 400. gününü doldururken, Filistinliler hala karanlığa gömülü.

Sokaklar karanlığa gömülü: Gazze bir yıldır elektriksiz - 1

7 EKİM'DEN BERİ ELEKTRİK YOK

Gazze Şeridi'nde savaşın başladığı 7 Ekim'den beri yani bir yıldan fazla süredir elektrik kesintisi yaşanıyor.

Gazzeliler, temel ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak alternatiflerle yetinmek zorunda kalıyor.

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Sokaklar karanlığa gömülü: Gazze bir yıldır elektriksiz - 2

MODERN YAŞAMIN YAPI TAŞI

Elektrik, modern yaşamın temel yapı taşlarından biri. İsrail'in savaşın ilk günlerinde Hamas'ı zayıflatma çabası olduğunu söyleyerek elektriği kesmesinin ardından Gazze'de çok az insan elektrik hizmeti alabiliyor.

Sokaklar karanlığa gömülü: Gazze bir yıldır elektriksiz - 3

BÖLGEYE YAKIT DA GİRMİYOR

Bir yıllık elektrik kesintisi, savaşın dayattığı neredeyse her türlü yoksunluğun temelini oluşturuyor.

Jeneratör ve güneş enerjisiyle kesintilere karşı önlem alanlar şanslı sayılıyor.

Savaşla birlikte İsrail, yeni panellerin gelmesine engel oluyor. Hamas üyeleri kullanır diye bölgeye mazot da sokulmuyor.

Sokaklar karanlığa gömülü: Gazze bir yıldır elektriksiz - 4

"GAZZE'YE İNSANİ YARDIM MI?"

Geçtiğimiz hafta Savunma Bakanı olan Israel Katz önceki bir konuşmasında, "Gazze'ye insani yardım mı? İsrailli rehineler evlerine dönmeden hiçbir elektrik şalteri açılmayacak, su verilmeyecek ve hiçbir yakıt tankeri şeride girmeyecek." demişti.

Sokaklar karanlığa gömülü: Gazze bir yıldır elektriksiz - 5
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