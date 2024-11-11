Sokaklar karanlığa gömülü: Gazze bir yıldır elektriksiz
İsrail, savaşın ilk günlerinde Gazze Şeridi'ndeki elektrikleri kesince, Filistinliler cep telefonlarıyla karanlığı aydınlatmak ve ateşte yemek pişirmek zorunda kaldı. Gazze'de savaş 400. gününü doldururken, Filistinliler hala karanlığa gömülü.
7 EKİM'DEN BERİ ELEKTRİK YOK
Gazze Şeridi'nde savaşın başladığı 7 Ekim'den beri yani bir yıldan fazla süredir elektrik kesintisi yaşanıyor.
Gazzeliler, temel ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak alternatiflerle yetinmek zorunda kalıyor.