Sokaklar karanlığa gömülü: Gazze bir yıldır elektriksiz

"GAZZE'YE İNSANİ YARDIM MI?"

Geçtiğimiz hafta Savunma Bakanı olan Israel Katz önceki bir konuşmasında, "Gazze'ye insani yardım mı? İsrailli rehineler evlerine dönmeden hiçbir elektrik şalteri açılmayacak, su verilmeyecek ve hiçbir yakıt tankeri şeride girmeyecek." demişti.