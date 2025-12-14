Sokaklarda rengarenk görüntü var. Festival için renkli resimlerle donatıldı

Tarihsel olarak grafitinin mağara duvarlarına çizilen şekillere dayandığı düşünülüyor. Grafiti, çoğunlukla kamusal bir alanda yer alan bir duvar ya da yüzeye çizilmiş, kazınmış veya püskürtülmüş yazı ve çizimler olarak tanımlanıyor. Çok fazla yapılış çeşidi ve türü olan grafiti sanatına şehirlerde otobüslerin içlerine sivri bir aletle kazınan yazılardan sokak duvarlarına sprey boyayla çizilen resimler bile grafitinin kapsamına dahil ediliyor. Kimilerine göre bir sanat dalı olarak kabul edilirken, kimi çevreler ise vandalizim ile ilişkinlendirip suç olduğunu savunuyor.