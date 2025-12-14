Sokaklarda rengarenk görüntü var. Festival için renkli resimlerle donatıldı
14.12.2025 11:33
Son Güncelleme: 14.12.2025 11:34
Reuters
Nijerya'da hareketli sokaklar, sokak sanatı festivaline hazırlanıyor. Sokaklar renkli resimlerle donatılıyor.
EFSANEVİ LAGOS: HAYALLER ŞEHRİ
Lagos'un sokakları, şehri ilk defa ev sahipliği yapacağı sokak sanat festivaline hazılanırken cesur duvar resimleri ve canlı grafitiler için bir tuval haline geldi. Efsanevi Lagos: Hayaller Şehri ekinliğinde 12 sanatçı şehri dört bir yanınındaki duvarlara eserler resmediyor. Sokakta çalışan sanatçılar, 9 kişi Nijeryalı 3 kişi de uluslararası sanatçı olmak üzere yerel sanatçıların ve dünyadan sanatçıların bir araya getirildiği bir ekiptir. Organizatörler, amacın sanatı herkes için erişilebilir kılmak ve toplumsal değişime ilham vermek olduğunu söylüyor.
SANAT GALERİLERLE SINIRLI KALMAMALI
Organizatörlerden Osa Seven "Sanatın galeriler ve müzelerle sınırlı kalmaması gerektiğine inanıyoruz, kamusal sanat, insanların günlük yaşamlarında yaratıcılıkla etkileşim kurmalarını sağlıyor. Bu, umut vermek ve sanatın toplumu şekillendirmek için neler yapabileceğini göstermekle ilgili." diye belirtti. Yerel sanatçı HK Locks, birlik ve göç temalarına odaklanarak Lagos'u etnik grupların ve hırsların kaynaştığı bir yer olarak tasvir etti. "Lagos, insanların hayallerinin peşinden koştuğu yerdir. Eserim, bu şehri tanımlayan iş birliğini ve mücadeleyi gösteriyor."dedi.
GRAFİTİ SANATI NEDİR?
Tarihsel olarak grafitinin mağara duvarlarına çizilen şekillere dayandığı düşünülüyor. Grafiti, çoğunlukla kamusal bir alanda yer alan bir duvar ya da yüzeye çizilmiş, kazınmış veya püskürtülmüş yazı ve çizimler olarak tanımlanıyor. Çok fazla yapılış çeşidi ve türü olan grafiti sanatına şehirlerde otobüslerin içlerine sivri bir aletle kazınan yazılardan sokak duvarlarına sprey boyayla çizilen resimler bile grafitinin kapsamına dahil ediliyor. Kimilerine göre bir sanat dalı olarak kabul edilirken, kimi çevreler ise vandalizim ile ilişkinlendirip suç olduğunu savunuyor.