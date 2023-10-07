"Şoke edici": Dünyada bu yılın her üç gününden biri, ortalamadan daha sıcak geçti
Dünyada 1 Ocak-2 Ekim tarihlerinde neredeyse her 3 günden 1'ine tekabül eden 86 günde sıcaklık, sanayileşme öncesi (1850-1900 dönemi) sıcaklık ortalamasının 1,5 derece üstünde ölçüldü. Uzmanlar, Kuzey Yarım Küre'de yaşanan sıcak yazların şoke edici seviyelerde olduğu belirterek uyarıda bulundu.
İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisine dayandırdığı haberde, ortalamanın 1,5 derece üzerinde ölçülen gün sayısının artmasının, küresel sıcaklık ortalamasını sanayileşme öncesi ortalamanın en fazla 1,5 derece üzerinde tutma çabalarına zarar vereceğine işaret edildi.