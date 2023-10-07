"Şoke edici": Dünyada bu yılın her üç gününden biri, ortalamadan daha sıcak geçti

Dünyada 1 Ocak-2 Ekim tarihlerinde neredeyse her 3 günden 1'ine tekabül eden 86 günde sıcaklık, sanayileşme öncesi (1850-1900 dönemi) sıcaklık ortalamasının 1,5 derece üstünde ölçüldü. Uzmanlar, Kuzey Yarım Küre'de yaşanan sıcak yazların şoke edici seviyelerde olduğu belirterek uyarıda bulundu.

"Şoke edici": Dünyada bu yılın her üç gününden biri, ortalamadan daha sıcak geçti - 1

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisine dayandırdığı haberde, ortalamanın 1,5 derece üzerinde ölçülen gün sayısının artmasının, küresel sıcaklık ortalamasını sanayileşme öncesi ortalamanın en fazla 1,5 derece üzerinde tutma çabalarına zarar vereceğine işaret edildi.

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"Şoke edici": Dünyada bu yılın her üç gününden biri, ortalamadan daha sıcak geçti - 2

Paris İklim Anlaşması'nda konan 1,5 derece sınırını aşma sinyallerinin, bilim insanlarını da endişelendirdiği belirtilen haberde, 2023'ün en sıcak yıl olma yolunda olduğu, hatta 2024'ün daha da sıcak olacağı ihtimalinden söz edildi.

"Şoke edici": Dünyada bu yılın her üç gününden biri, ortalamadan daha sıcak geçti - 3

Halihazırda sanayileşme öncesinin 1,1 ila 1,2 derece üzerinde ortalama sıcaklığın ölçüldüğü dünyada, rekor birkaç kere kırılsa da bunlar yalnızca birkaç günlük artışlar nedeniyle yaşandı.

"Şoke edici": Dünyada bu yılın her üç gününden biri, ortalamadan daha sıcak geçti - 4

EYLÜL AYI ORTALAMASI 1,75 DERECE, OCAK EKİM ORTALAMASI 1,4 DERECE DAHA YÜKSEK

Dünyada 2016'da 75 gün, ortalamanın 1,5 derece üzerinde sıcaklık yaşanırken 2023'te ise 1 Ocak-2 Ekim tarihlerinde 275 günden 86'sının ortalama sıcaklığı bu seviyenin üzerinde gerçekleşti.

"Şoke edici": Dünyada bu yılın her üç gününden biri, ortalamadan daha sıcak geçti - 5

Özellikle eylül ayında bazı günlerin sıcaklığı ortalamanın 1,8 derece üzerinde ölçülürken ortalama eylül sıcaklığı sanayileşme öncesinin 1,75 derece üzerinde ölçüldü.

"Şoke edici": Dünyada bu yılın her üç gününden biri, ortalamadan daha sıcak geçti - 6

Yılbaşından 2 Ekim'e kadar olan dönemin ortalaması ise 1850-1900 yılları ortalamasının 1,4 derece üzerinde kayda geçti.

"Şoke edici": Dünyada bu yılın her üç gününden biri, ortalamadan daha sıcak geçti - 7

Büyük Okyanus'taki sıcak su akıntıları ve bunun yol açtığı atmosfer olaylarının (El Nino) sıcaklık artışlarına önemli oranda etki yaptığı bilgisi de haberde yer aldı.

"Şoke edici": Dünyada bu yılın her üç gününden biri, ortalamadan daha sıcak geçti - 8

Her ne kadar 2023'ün en sıcak yıl olması beklense de 12 aylık ortalama sonucunda 1,5 derecelik sınırın aşılmayacağı da tahmin ediliyor.

"Şoke edici": Dünyada bu yılın her üç gününden biri, ortalamadan daha sıcak geçti - 9

UZMANLARA GÖRE YAŞANANLAR ENDİŞE VERİCİ SEVİYELERDE

Sussex Üniversitesinden Melissa Lazenby, küresel olarak daha önce yaşanmamış seviyelerde sıcaklıkların yaşandığını belirterek "Günlük 1,5 derece anomalisine ulaşmamız ve daha uzun günler boyunca devam etmesi endişe verici." ifadesini kullandı.

"Şoke edici": Dünyada bu yılın her üç gününden biri, ortalamadan daha sıcak geçti - 10

Reading Üniversitesinden Ed Hawkins de Kuzey Yarım Küre'de yaşanan sıcak yazların şoke edici seviyelerde olduğuna işaret etti.

"Şoke edici": Dünyada bu yılın her üç gününden biri, ortalamadan daha sıcak geçti - 11

Hawkins, "Avustralyalı meslektaşlarımız da yaklaşan yaz aylarında yaşanabilecek orman yangını gibi olaylar nedeniyle endişe içindeler." dedi.

"Şoke edici": Dünyada bu yılın her üç gününden biri, ortalamadan daha sıcak geçti - 12

Sıcaklık artışını Antarktika'daki artışlara bağlayan Leipzig Üniversitesinden Karsten Haustein ise temmuz ayında -20 ve -30 arası ölçülen değerlerin kıta için sıcaklık rekoru olduğuna işaret etti.

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