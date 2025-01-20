"Solgun ve çok zayıf görünüyorlardı": Filistinli mahkumlar İsrail hapishanelerinde ne yaşadı?

Ateşkesin 6 haftalık ilk aşamasında, 3 İsrailli kadın rehineye karşılık 90 Filistinli mahkum serbest bırakıldı. Birçoğu İsrail saldırılarının başlamasından bu yana sevdiklerini ilk kez görürken, bazılarının sağlık durumlarının kötü olduğu, "solgun ve çok zayıf" göründükleri belirtildi. Serbest bırakılan Filistinlilerin durumu, İsrail hapishanelerinde hangi koşullarda tutulduklarını gözler önüne serdi... (Haber: Derya Doğan)

"Solgun ve çok zayıf görünüyorlardı": Filistinli mahkumlar İsrail hapishanelerinde ne yaşadı? - 1

Gazze'de 15 ay süren İsrail bombardımanının ardından nihayet beklenen ateşkes sağlandı.

İsrail, 417 gün boyunca Gazze'de büyük bir yıkım yaratırken, 7 Ekim 2023'ten bu yana en az 47 bin Filistinli'yi öldürdü.

Ateşkesin altı haftalık ilk aşaması başladı. Dün, 3 İsrailli kadın rehineye karşılık 90 Filistinli mahkum serbest bırakıldı.

Peki Filistinliler, İsrail hapishanelerinde ne yaşadı?

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"Solgun ve çok zayıf görünüyorlardı": Filistinli mahkumlar İsrail hapishanelerinde ne yaşadı? - 2

"SAĞLIK DURUMLARININ KÖTÜ ODUĞUNU GÖRDÜK"

Batı Şeria'daki Birzeit Üniversitesi'nden araştırmacı Basil Farraj, Filistinli mahkumların Ofer Cezaevi'nden teslim alınışına ve aile üyeleriyle sevinçli buluşmalarına katıldı.

El Cezire'ye konuşan Farraj, otobüslerden inen mahkumların sağlık durumlarının kötü olduğunu söyledi.

"Solgun ve çok zayıf görünüyorlardı": Filistinli mahkumlar İsrail hapishanelerinde ne yaşadı? - 3

HER TÜRLÜ İLETİŞİMİ YASAKLADILAR

"Solgun ve çok zayıf göründüklerini gördük" diyen Farraj, "Bence bu, İsraillilerin Filistinlileri uzun süredir hangi koşullarda tuttuğunun bir kanıtı” dedi.

İsrailli yetkililerin savaş öncesinden bu yana mahkumların aileleriyle her türlü iletişimi yasakladığını vurgulayan Farraj, "Dolayısıyla pek çok kişi savaşın başlamasından bu yana sevdiklerini ilk kez görmüş oldular” diye ekledi.

"Solgun ve çok zayıf görünüyorlardı": Filistinli mahkumlar İsrail hapishanelerinde ne yaşadı? - 4

"ÇOCUKLARA ÇOCUK GİBİ DAVRANMIYORLAR"

Farrasj, İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşayan bazı mahkum yakınlarının İsrailli yetkililer tarafından arandığını ve serbest bırakılan aile üyelerinin evlerine döndüklerinde kutlama yapmamalarının söylendiğini belirtti.

Serbest bırakılan 90 mahkûmun çoğu kadın ve çocuktu.

İsrail askeri mahkemelerinin çocuklara çocuk muamelesi yapmadığını belirten Farraj, "Onlara yetişkin muamelesi yapıyorlar. Bir çocuk olarak bu kadar ağır koşullarda 15 aydan fazla hapsedilmenin ne demek olduğunu tahmin edebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

"Solgun ve çok zayıf görünüyorlardı": Filistinli mahkumlar İsrail hapishanelerinde ne yaşadı? - 5

"KARMAŞIK BİR OPERASYON"

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) dün Gazze'den İsrail'e üç esirin ve İsrail'den işgal altındaki Filistin topraklarına 90 Filistinli tutuklunun serbest bırakıldığı ve transfer edildiği operasyonda yer aldı.

ICRC operasyonu “karmaşık” ve “titiz güvenlik önlemleri” gerektiren bir operasyon olarak tanımladı.

Kızılhaç, şu bilgileri paylaştı: “Büyük kalabalıklar ve artan duygular arasında gezinmek transferler sırasında zorluklar yarattı ve Gazze'de ICRC ekipleri patlamamış mühimmat ve tahrip edilmiş altyapının yarattığı tehlikeleri yönetmek zorunda kaldı” diye ekledi.

"Solgun ve çok zayıf görünüyorlardı": Filistinli mahkumlar İsrail hapishanelerinde ne yaşadı? - 6
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