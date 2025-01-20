"Solgun ve çok zayıf görünüyorlardı": Filistinli mahkumlar İsrail hapishanelerinde ne yaşadı?

HER TÜRLÜ İLETİŞİMİ YASAKLADILAR

"Solgun ve çok zayıf göründüklerini gördük" diyen Farraj, "Bence bu, İsraillilerin Filistinlileri uzun süredir hangi koşullarda tuttuğunun bir kanıtı” dedi.

İsrailli yetkililerin savaş öncesinden bu yana mahkumların aileleriyle her türlü iletişimi yasakladığını vurgulayan Farraj, "Dolayısıyla pek çok kişi savaşın başlamasından bu yana sevdiklerini ilk kez görmüş oldular” diye ekledi.