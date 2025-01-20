"Solgun ve çok zayıf görünüyorlardı": Filistinli mahkumlar İsrail hapishanelerinde ne yaşadı?
Ateşkesin 6 haftalık ilk aşamasında, 3 İsrailli kadın rehineye karşılık 90 Filistinli mahkum serbest bırakıldı. Birçoğu İsrail saldırılarının başlamasından bu yana sevdiklerini ilk kez görürken, bazılarının sağlık durumlarının kötü olduğu, "solgun ve çok zayıf" göründükleri belirtildi. Serbest bırakılan Filistinlilerin durumu, İsrail hapishanelerinde hangi koşullarda tutulduklarını gözler önüne serdi... (Haber: Derya Doğan)
Gazze'de 15 ay süren İsrail bombardımanının ardından nihayet beklenen ateşkes sağlandı.
İsrail, 417 gün boyunca Gazze'de büyük bir yıkım yaratırken, 7 Ekim 2023'ten bu yana en az 47 bin Filistinli'yi öldürdü.
Ateşkesin altı haftalık ilk aşaması başladı. Dün, 3 İsrailli kadın rehineye karşılık 90 Filistinli mahkum serbest bırakıldı.
Peki Filistinliler, İsrail hapishanelerinde ne yaşadı?