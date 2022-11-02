Solingen'in simge ismi Mevlüde Genç'e tören

1993'te Almanya’nın Solingen kentinde düzenlenen ırkçı saldırıda ailesinin 5 ferdi yakılarak öldürülen Mevlüde Genç için aynı evin önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Genç'in yakınları ile Türk ve Alman çok sayıda bürokrat katıldı. Genç'in naaşı defnedilmek üzere uçakla memleketi Amasya'ya gönderildi.

Solingen'in simge ismi Mevlüde Genç'e tören - 1

29 yıl önce, iki kızı, iki torunu ve bir yeğenini ırkçı saldırıya kurban verdi.

Geçen gün hayatını kaybeden Solingen saldırısının simge ismi Mevlüde Genç için Almanya'nın Solingen kentinde cenaze töreni düzenlendi.

Solingen'in simge ismi Mevlüde Genç'e tören - 2

Genç'in cenaze namazı 29 yıl önce ırkçı saldırının düzenlendiği evinin önünde kılındı.

Solingen'in simge ismi Mevlüde Genç'e tören - 3

Törene, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach da katıldı. 

Solingen'in simge ismi Mevlüde Genç'e tören - 4

Törenin ardından Mevlüde Genç'in naaşı, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Mercimek köyünde defnedilmek üzere uçakla Türkiye'ye gönderildi.

Solingen'in simge ismi Mevlüde Genç'e tören - 5

Cenaze törenine katılan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, kurum olarak gelecek yıldan itibaren, "Mevlüde Genç İnsanlık Ödülleri" verileceğini duyurdu.

Solingen'in simge ismi Mevlüde Genç'e tören - 6

Genç'in vefatından sonra Almanya Başbakanı Olaf Scholz "Mevlüde Genç uzlaşının sesi olarak unutulmayacak." mesajını paylaşmış, sonunu da Türkçe "Başınız sağ olsun" diyerek getirmişti.

Solingen'in simge ismi Mevlüde Genç'e tören - 7
Solingen'in simge ismi Mevlüde Genç'e tören - 8
Solingen'in simge ismi Mevlüde Genç'e tören - 9

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