Solingen'in simge ismi Mevlüde Genç'e tören

29 yıl önce, iki kızı, iki torunu ve bir yeğenini ırkçı saldırıya kurban verdi.
Geçen gün hayatını kaybeden Solingen saldırısının simge ismi Mevlüde Genç için Almanya'nın Solingen kentinde cenaze töreni düzenlendi.
Genç'in cenaze namazı 29 yıl önce ırkçı saldırının düzenlendiği evinin önünde kılındı.
Törene, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach da katıldı.
Törenin ardından Mevlüde Genç'in naaşı, memleketi Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Mercimek köyünde defnedilmek üzere uçakla Türkiye'ye gönderildi.
Cenaze törenine katılan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, kurum olarak gelecek yıldan itibaren, "Mevlüde Genç İnsanlık Ödülleri" verileceğini duyurdu.
Genç'in vefatından sonra Almanya Başbakanı Olaf Scholz "Mevlüde Genç uzlaşının sesi olarak unutulmayacak." mesajını paylaşmış, sonunu da Türkçe "Başınız sağ olsun" diyerek getirmişti.