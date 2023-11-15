Somali'de sel felaketi: Can kaybı 42'ye yükseldi
Somali'de şiddetli yağış ve neden olduğu nehir taşkını sonucu 42 kişi yaşamını yitirdi.
İklim değişikliğinin en çok etkilendiği ülkeler arasında yer alan Somali'yi şiddetli yağış vurdu.
İklim değişikliğinin en çok etkilendiği ülkeler arasında yer alan Somali'yi şiddetli yağış vurdu.
Somali Afet Yönetim Ajansından (SODMA) yapılan açıklamada, ülkedeki şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda can kaybı yaşandığı bilgisi paylaşıldı.
Şiddetli yağışlar ve neden olduğu nehir taşkını sonucu 42 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, afetin yaklaşık 1 milyon kişiyi etkilediği kaydedildi.
Öte yandan SODMA, Somali'deki şiddetli yağışların 21 Kasım'a kadar devam edeceği uyarısı yaptı.
Taşan Şabelle Nehri'nin geçtiği Beledweyne'nin Belediye Başkanı Nadar Tabah, selin ciddi hasara neden olduğunu ve son yıllarda görülmeyen büyüklükte göçe yol açtığını söyledi.
Beledweyne'nin yanı sıra Afgoye, Bulo Marer ve Awdheegle gibi birçok kentte de nehir taşkını meydana geldi.
Sel nedeniyle ağır maddi kayıplar veren kentlerde, teknelerle kurtarma operasyonları sürüyor.
Yağış ve selin etkili olduğu Somali ve komşu ülke Kenya'da son yılların en şiddetli kuraklığı yaşanmıştı.
Somali ve Kenya, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.
Kenya, aşırı yağış nedeniyle vatandaşlarını uyarmış, seller sonrası Somali'nin bazı bölgelerinde de "acil durum" ilan edilmişti.