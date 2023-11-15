Somali'de sel felaketi: Can kaybı 42'ye yükseldi

Somali'de şiddetli yağış ve neden olduğu nehir taşkını sonucu 42 kişi yaşamını yitirdi.

Somali'de sel felaketi: Can kaybı 42'ye yükseldi - 1

İklim değişikliğinin en çok etkilendiği ülkeler arasında yer alan Somali'yi şiddetli yağış vurdu.

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Somali'de sel felaketi: Can kaybı 42'ye yükseldi - 2

Somali Afet Yönetim Ajansından (SODMA) yapılan açıklamada, ülkedeki şiddetli yağışlar nedeniyle çok sayıda can kaybı yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

Somali'de sel felaketi: Can kaybı 42'ye yükseldi - 3

Şiddetli yağışlar ve neden olduğu nehir taşkını sonucu 42 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, afetin yaklaşık 1 milyon kişiyi etkilediği kaydedildi.

Somali'de sel felaketi: Can kaybı 42'ye yükseldi - 4

Öte yandan SODMA, Somali'deki şiddetli yağışların 21 Kasım'a kadar devam edeceği uyarısı yaptı.

Somali'de sel felaketi: Can kaybı 42'ye yükseldi - 5

Taşan Şabelle Nehri'nin geçtiği Beledweyne'nin Belediye Başkanı Nadar Tabah, selin ciddi hasara neden olduğunu ve son yıllarda görülmeyen büyüklükte göçe yol açtığını söyledi.

Somali'de sel felaketi: Can kaybı 42'ye yükseldi - 6

Beledweyne'nin yanı sıra Afgoye, Bulo Marer ve Awdheegle gibi birçok kentte de nehir taşkını meydana geldi.

Somali'de sel felaketi: Can kaybı 42'ye yükseldi - 7

Sel nedeniyle ağır maddi kayıplar veren kentlerde, teknelerle kurtarma operasyonları sürüyor.

Somali'de sel felaketi: Can kaybı 42'ye yükseldi - 8

Yağış ve selin etkili olduğu Somali ve komşu ülke Kenya'da son yılların en şiddetli kuraklığı yaşanmıştı.

Somali'de sel felaketi: Can kaybı 42'ye yükseldi - 9

Somali ve Kenya, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor.

Somali'de sel felaketi: Can kaybı 42'ye yükseldi - 10

Kenya, aşırı yağış nedeniyle vatandaşlarını uyarmış, seller sonrası Somali'nin bazı bölgelerinde de "acil durum" ilan edilmişti.

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