Son 10 yılda yapılan bombalı saldırılar nedeniyle ölen ve yaralanan kişilerin yüzde 91’ini siviller oluşturdu

EN YÜKSEK SİVİL KAYBI ESAD REJİMİNİN SALDIRILARI NEDENİYLE SURİYE'DE YAŞANDI

Sivil kayıplarından en çok etkilenen ülkenin ise incelenen on yılın büyük bir bölümünde iç savaşla harap olan ve yüzde 84'ü sivil olmak üzere 92 bin 831 kayıtlı ölüm ile Suriye’nin olduğu görüldü. Esad rejiminin saldırıları Suriye'deki her 10 can kaybından yedisini sorumluyken, geri kalanların arkasında ise DAEŞ ve diğer gruplar vardı.