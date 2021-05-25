Son 10 yılda yapılan bombalı saldırılar nedeniyle ölen ve yaralanan kişilerin yüzde 91’inin siviller oluşturdu

ntv.com.tr - Reuters 25.05.2021 - 12:40 | Son Güncelleme : 25.05.2021 - 12:46
İngiltere merkezli Silahlı Şiddete Karşı Eylem (Action on Armed Violence) adlı sivil toplum kuruluşu tarafından hazırlanan yeni rapora göre, küresel olarak son 10 yılda nüfusun yoğun olduğu bölgelerde patlayıcı silahlar nedeniyle ölen veya yaralananların yüzde 91'ini siviller oluşturdu. Bu rakamlar toplamda aralarında çocukların da bulunduğu 238 bin 892 kişiye denk geliyor.
Hem askeri hem de terörist saldırıları kapsayan raporun yazarları, hükümetleri yerleşim alanlarında patlayıcı silahların kullanımına ilişkin uluslararası bir yasağı kabul etmeye çağırdı.
Silahlı Şiddete Karşı Eylem'in yöneticisi Iain Overton, elde edilen kanıtların askeri hedeflere karşı kullanılmak üzere tasarlanmış füzeler ve bombaların askerlerden ziyade sivillere zarar verdiğini kesin bir şekilde ortaya koyduğunu söyledi. Overton, "Kasaba ve şehirlerde bombalar kullanıldığında siviller zarar görürüyor. Irak’ta 10 yıl boyunca olduğu gibi aynı durum bügün de Gazze’de devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Bununla birlikte çalışmada, İngilizce medyada kayıtlara geçen 123 ülkeden 29 bin ohaberin incelendiği belirtildi. En ölümcül olayın, Ekim 2017'de El Shabaab terör örgütü tarafından Somali'nin başkenti Mogadişu'da düzenlenen bir kamyon bombasının patlaması olduğu belirtildi. Söz konusu saldırıda kurbanların 500'den fazlası hayatını kaybetti.
Öte yandan, İrlanda, yoğun nüfuslu bölgelerde "patlayıcı silahların kullanımını kısıtlamayı" amaçlayan uluslararası bir siyasi bildirge oluşturmak için uluslararası çabalara liderlik ediyor ve Ocak ayında AB’nin desteğini aldı. Bildirgenin bu yılın sonlarında Cenevre'de gerçekleşecek BM toplantısında tartışılması bekleniyor.
Ancak, ABD, İngiltere, İsrail ve Fransa gibi diğer ülkeler bildiriye ilişkin çekincelerini ifade ederken, Rusya öneriye katılmadığını duyurdu.
Bu ayın başlarında İsrail ile Hamas arasında 11 gün süren çatışmalarda düzinelerce çocuk da dahil olmak üzere pek çok sivil patlayıcı şiddet sonucu öldürüldü ve bunların çoğu Gazze ve İsrail'in yoğun yerleşim bölgelerinde meydana geldi. Hava saldırılarında en az 243 Filistinli öldürüldü, sağlık kinlikleri tahrip edildi ve yüksek katlı konutlar havaya uçuruldu.
Öte yandan, Silahlı Şiddete Karşı Eylem, Mayıs 2011'den bu yana, Irak, Suriye ve Filistin başta olmak üzere tüm dünyada patlayıcı silahlar nedeniyle 357 bin 370 ölüm ve yaralanma kaydedildiği ve bunların yüzde 73’ünün sivil olduğunu açıkladı. Bu oran, yoğun nüfuslu bölgelerde yüzde 91'e yükseldi.
Sivil kayıplarından en çok etkilenen ülkenin ise incelenen on yılın büyük bir bölümünde iç savaşla harap olan ve yüzde 84'ü sivil olmak üzere 92 bin 831 kayıtlı ölüm ile Suriye’nin olduğu görüldü. Esad rejiminin saldırıları Suriye'deki her 10 can kaybından yedisini sorumluyken, geri kalanların arkasında ise DAEŞ ve diğer gruplar vardı.
Irak DAEŞ ile yaşanan savaştan kaynaklanan 73 bin 471 kayıtlı ölüm veya yaralanma ile en çok etkilenen ikinci ülke oldu ve onu 49 bin 107 sivil ölümüyle Afganistan, 29 bin 66 sivil ölümüyle Pakistan ve 24 bin 498 sivil ölümüyle Yemen izledi.