Son 10 yılın en yüksek oranı: Silahlı şiddetin aldığı can sayısı rekor kırdı, listenin ilk sırası şaşırtmadı

Bombalama veya diğer patlayıcı şiddetten kaynaklanan sivil kayıpların sayısı son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Silahlı Şiddete Karşı Eylem adlı grup, 2024 yılı boyunca 61 bin 353 sivilin öldürüldüğünü veya yaralandığını, bunun geçen yıla göre yüzde 67'lik bir artış olduğunu bildirdi. En çok ölümün yaşandığı yer ise şaşırtmadı...

Son 10 yılın en yüksek oranı: Silahlı şiddetin aldığı can sayısı rekor kırdı, listenin ilk sırası şaşırtmadı - 1

Gazze ve Lübnan'ın yoğun bir şekilde bombalanması ve Ukrayna'da devam eden savaşı yansıtan yıllık bir çalışma, bombalama veya diğer patlayıcı şiddetten kaynaklanan sivil kayıpların on yıldan uzun bir süredir küresel olarak en yüksek seviyede olduğunu gösterdi. 

Bir izleme grubu olan Silahlı Şiddete Karşı Eylem (AOAV), 2024 yılı boyunca 61 bin 353 savaşçı olmayan kişinin öldürüldüğünü veya yaralandığını, bunun geçen yıla göre yüzde 67'lik bir artış olduğunu bildirdi.

Bu, grubun 2010 yılında araştırmaya başladığından bu yana saydığı en büyük oran.

DÜNYA HABERLERİ

Son 10 yılın en yüksek oranı: Silahlı şiddetin aldığı can sayısı rekor kırdı, listenin ilk sırası şaşırtmadı - 2

İSRAİL, 33 BİN 910 SİVİLİ HEDEF ALDI

İsrail askeri eylemleri 33 bin 910 ile yıl boyunca ölen ya da yaralanan toplam sivil sayısının yüzde 55'ini oluştururken, Ukrayna'daki Rus saldırıları yüzde19 (11 bin 693) ile ikinci en yüksek ölüm ya da yaralanma nedeni oldu.

Araştırma tarafından tespit edilen diğer önemli çatışmalar Sudan ve Myanmar'da yaşanmış olsa da bunlar toplam kayıp sayısının yüzde 8'ini oluşturuyor.

Bu, Ukrayna'daki oranın yarısından daha az.

Son 10 yılın en yüksek oranı: Silahlı şiddetin aldığı can sayısı rekor kırdı, listenin ilk sırası şaşırtmadı - 3

YÜZDE 51 ARTIŞ YAŞANDI

AOAV İcra Direktörü Iain Overton, rakamları "üzücü" olarak nitelendirdi.

Overton, “2024 yılı, özellikle Gazze, Ukrayna ve Lübnan'da patlayıcı şiddetine maruz kalan siviller için felaket bir yıl oldu. Uluslararası toplum neden olunan zararın boyutlarını görmezden gelemez" dedi.

Dünya genelinde öldüğü bildirilen sivillerin sayısı yüzde 51 artışla 25 bin 116'ya yükselirken, yaralandığı bildirilen sivillerin sayısı yüzde 81 artışla 36 bin 237 oldu.

İncelenen ölümcül ve tehlikeli olayların sayısı da yüzde 26 artarak 10 bin 120'ye yükseldi. 

Son 10 yılın en yüksek oranı: Silahlı şiddetin aldığı can sayısı rekor kırdı, listenin ilk sırası şaşırtmadı - 4

EN ÇOK ÖLÜM VE YARALANMA GAZZE'DE

2024 yılındaki yüksek toplamlar, İsrail'in Hamas, Lübnan'daki Hizbullah ve Ortadoğu'daki diğer İran vekillerine karşı yürüttüğü eş zamanlı büyük savaşların yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye devam etmesini yansıtıyor.

En çok etkilenen yer olan Gazze, 14 bin 435 ölü ve 9 bin 314 yaralı ile İngilizce medyada bildirilen tüm kayıpların yüzde 39'unu oluşturuyor.

Gazze'yi Ukrayna ve Lübnan takip ediyor.

Filistin tarafından yönetilen Gazze Sağlık Bakanlığı ise 2024 yılı boyunca 23 bin 600'den fazla kişinin öldüğünü bildirdi.

Son 10 yılın en yüksek oranı: Silahlı şiddetin aldığı can sayısı rekor kırdı, listenin ilk sırası şaşırtmadı - 5

Bu ayın başlarında Lancet dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre İsrail'in yürüttüğü savaşın ilk 9 ayında Gazze'de ölenlerin sayısı Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından kaydedilen rakamlardan yaklaşık yüzde 40 daha fazla.

Son 10 yılın en yüksek oranı: Silahlı şiddetin aldığı can sayısı rekor kırdı, listenin ilk sırası şaşırtmadı - 6
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