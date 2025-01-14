Son 10 yılın en yüksek oranı: Silahlı şiddetin aldığı can sayısı rekor kırdı, listenin ilk sırası şaşırtmadı

Gazze ve Lübnan'ın yoğun bir şekilde bombalanması ve Ukrayna'da devam eden savaşı yansıtan yıllık bir çalışma, bombalama veya diğer patlayıcı şiddetten kaynaklanan sivil kayıpların on yıldan uzun bir süredir küresel olarak en yüksek seviyede olduğunu gösterdi.

Bir izleme grubu olan Silahlı Şiddete Karşı Eylem (AOAV), 2024 yılı boyunca 61 bin 353 savaşçı olmayan kişinin öldürüldüğünü veya yaralandığını, bunun geçen yıla göre yüzde 67'lik bir artış olduğunu bildirdi.

Bu, grubun 2010 yılında araştırmaya başladığından bu yana saydığı en büyük oran.