Son 20 yıldaki en ölümcül 10 hava olayı: Yüz binlerce kişi hayatını kaybetti!

Bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışma 2004'ten bu yana meydana gelen en ölümcül 10 iklim olayını açıkladı. Uzmanlar toplamda 570 binden fazla insanın ölümüne yol açan hava olaylarının insan kaynaklı iklim değişikliği ve artan fosil yakıt kullanımıyla daha da arttığını söyledi.

İşte son 20 yılın en ölümcül hava olayları...