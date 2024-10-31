Son 20 yıldaki en ölümcül 10 hava olayı: Yüz binlerce kişi hayatını kaybetti!

Son yirmi yılda dünyanın dört bir yanında yaşanan kuraklıklar, seller ve sıcak hava dalgaları, ölümcül iklim olaylarına neden oldu. Yeni yapılan bir çalışma, 2004 yılından bu yana meydana gelen ve toplamda 570 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan en ölümcül 10 aşırı hava olayını ortaya koydu. İşte son 20 yılda meydana gelen en ölümcül 10 hava olayı.

Son 20 yıldaki en ölümcül 10 hava olayı: Yüz binlerce kişi hayatını kaybetti! - 1

Bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışma 2004'ten bu yana meydana gelen en ölümcül 10 iklim olayını açıkladı. Uzmanlar toplamda 570 binden fazla insanın ölümüne yol açan hava olaylarının insan kaynaklı iklim değişikliği ve artan fosil yakıt kullanımıyla daha da arttığını söyledi. 

İşte son 20 yılın en ölümcül hava olayları... 

DÜNYA HABERLERİ

Son 20 yıldaki en ölümcül 10 hava olayı: Yüz binlerce kişi hayatını kaybetti! - 2

10-AVRUPA SICAK HAVA DALGASI (2015) 3 BİN 275 ÖLÜM

Son 20 yıldaki en ölümcül 10 hava olayı: Yüz binlerce kişi hayatını kaybetti! - 3

9. SIDR SİKLONU (2007) - 4 BİN 234 ÖLÜM

Son 20 yıldaki en ölümcül 10 hava olayı: Yüz binlerce kişi hayatını kaybetti! - 4

8-KUZEY HİNDİSTAN SELLERİ (2013) - 6 BİN 54 ÖLÜM 

Son 20 yıldaki en ölümcül 10 hava olayı: Yüz binlerce kişi hayatını kaybetti! - 5

7. HAIYAN TAYFUNU  (2013) - 7 BİN 354 ÖLÜM 

Son 20 yıldaki en ölümcül 10 hava olayı: Yüz binlerce kişi hayatını kaybetti! - 6

6. DANIEL FIRTINASI  (2023) - 12 BİN 352 ölüm

Son 20 yıldaki en ölümcül 10 hava olayı: Yüz binlerce kişi hayatını kaybetti! - 7

5. AVRUPA SICAK DALGASI (2023) - 37 BİN 129 ÖLÜM

Son 20 yıldaki en ölümcül 10 hava olayı: Yüz binlerce kişi hayatını kaybetti! - 8

4. AVRUPA SICAK DALGASI (2022) - 53 BİN 542 ÖLÜM

Son 20 yıldaki en ölümcül 10 hava olayı: Yüz binlerce kişi hayatını kaybetti! - 9

3. RUSYA SICAK DALGASI (2010) - 55 BİN 736 ÖLÜM

Son 20 yıldaki en ölümcül 10 hava olayı: Yüz binlerce kişi hayatını kaybetti! - 10

2. NERGİS KASIRGASI (2008) - 138 BİN 366 ÖLÜM

Son 20 yıldaki en ölümcül 10 hava olayı: Yüz binlerce kişi hayatını kaybetti! - 11

1. SOMALİ KURAKLIĞI (2011) - 258 BİN  ÖLÜM 

DAHA FAZLA GÖSTER