Son 20 yıldaki en ölümcül 10 hava olayı: Yüz binlerce kişi hayatını kaybetti!
Son yirmi yılda dünyanın dört bir yanında yaşanan kuraklıklar, seller ve sıcak hava dalgaları, ölümcül iklim olaylarına neden oldu. Yeni yapılan bir çalışma, 2004 yılından bu yana meydana gelen ve toplamda 570 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açan en ölümcül 10 aşırı hava olayını ortaya koydu. İşte son 20 yılda meydana gelen en ölümcül 10 hava olayı.
Bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışma 2004'ten bu yana meydana gelen en ölümcül 10 iklim olayını açıkladı. Uzmanlar toplamda 570 binden fazla insanın ölümüne yol açan hava olaylarının insan kaynaklı iklim değişikliği ve artan fosil yakıt kullanımıyla daha da arttığını söyledi.
İşte son 20 yılın en ölümcül hava olayları...