Son 20 yılın en büyük operasyonu: Gazze'den sonra hedef Batı Şeria

EŞ ZAMANLI OPERASYON

İsrail ordusu hem Gazze'yi hem de Batı Şeria'yı vuruyor. Saldırılarda aralarında çocukların da olduğu onlarca kişi hayatını kaybetti.

İsrail askerleri Batı Şeria'nın farklı noktalarında eşzamanlı baskınlar düzenledi.

Cenin, Nablus, Tulkarim ve Tubas'ta helikopterler ve insansız hava araçlarının da kullanıldığı saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü.