Son 20 yılın en büyük operasyonu: Gazze'den sonra hedef Batı Şeria
Gazze'de saldırılarını aralıksız sürdüren İsrail ordusu bu kez Batı Şeria'yı hedef aldı. İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’ya gerçekleştirdiği operasyonun son 20 yıldır bölgeye yapılan en büyük saldırı olduğu belirtiliyor. Dört kentteki eş zamanlı saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 20 Filistinli gözaltına alındı. İsrail güçleri, bugün devam eden saldırılarda Batı Şeria'nın Tulkarim kentindeki bir camiye düzenledikleri baskında 5 Filistinliyi öldürdü. Son 20 yılın en büyük baskınında toplam can kaybı 17'ye yükselmiş oldu.
EŞ ZAMANLI OPERASYON
İsrail ordusu hem Gazze'yi hem de Batı Şeria'yı vuruyor. Saldırılarda aralarında çocukların da olduğu onlarca kişi hayatını kaybetti.
İsrail askerleri Batı Şeria'nın farklı noktalarında eşzamanlı baskınlar düzenledi.
Cenin, Nablus, Tulkarim ve Tubas'ta helikopterler ve insansız hava araçlarının da kullanıldığı saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü.