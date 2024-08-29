Son 20 yılın en büyük operasyonu: Gazze'den sonra hedef Batı Şeria

Gazze'de saldırılarını aralıksız sürdüren İsrail ordusu bu kez Batı Şeria'yı hedef aldı. İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria’ya gerçekleştirdiği operasyonun son 20 yıldır bölgeye yapılan en büyük saldırı olduğu belirtiliyor. Dört kentteki eş zamanlı saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu 20 Filistinli gözaltına alındı. İsrail güçleri, bugün devam eden saldırılarda Batı Şeria'nın Tulkarim kentindeki bir camiye düzenledikleri baskında 5 Filistinliyi öldürdü. Son 20 yılın en büyük baskınında toplam can kaybı 17'ye yükselmiş oldu.

Son 20 yılın en büyük operasyonu: Gazze'den sonra hedef Batı Şeria - 1

EŞ ZAMANLI OPERASYON

İsrail ordusu hem Gazze'yi hem de Batı Şeria'yı vuruyor. Saldırılarda aralarında çocukların da olduğu onlarca kişi hayatını kaybetti.

İsrail askerleri Batı Şeria'nın farklı noktalarında eşzamanlı baskınlar düzenledi.

Cenin, Nablus, Tulkarim ve Tubas'ta helikopterler ve insansız hava araçlarının da kullanıldığı saldırılarda çok sayıda Filistinli öldü.

DÜNYA HABERLERİ

Son 20 yılın en büyük operasyonu: Gazze'den sonra hedef Batı Şeria - 2

AMBULANS GEÇİŞLERİNE İZİN VERİLMEDİ

Zırhlı araçlarla Cenin kentine giren İsrail ordusu İbn-i Sina Hastanesi çevresine konuşlandı.

Tulkarim'de de hastaneleri kuşatan İsrail askerleri yaralı taşıyan ambulansların geçişlerine izin vermedi.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Faria Mülteci kampına düzenlenen İHA saldırılarında can kayıpları oldu. İsrail askerleri Kalkilya kentindeki Filistinlilerin evlerine de baskınlar düzenledi.

Son 20 yılın en büyük operasyonu: Gazze'den sonra hedef Batı Şeria - 3

CAMİYE BASKIN: 5 KİŞİ ÖLDÜ

Batı Şeria'nın Tulkarim kentindeki Nur Şems Mülteci Kampı'na sabah saatlerinde baskın düzenleyen İsrail askerleri, camideki 5 Filistinliyi vurarak öldürdü.

İsrail ordusu ise öldürülen Filistinlilerden birinin Tulkarim Taburu komutanı Ebu Shuja olarak bilinen Muhammed Cabir olduğunu, 5 Filistinlinin de silah taşıdığını ve camide saklandığını iddia etti.

Son 20 yılın en büyük operasyonu: Gazze'den sonra hedef Batı Şeria - 4

20 FİLİSTİNLİ TUTUKLANDI

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail güçleri, aralarında çocukların da bulunduğu en az 20 Filistinliyi gözaltına aldı" ifadesi kullandı.

Son 20 yılın en büyük operasyonu: Gazze'den sonra hedef Batı Şeria - 5

"CİDDİ VE KORKUNÇ İHLALLER"

İsrail ordusunun, Batı Şeria'nın Tulkerim, Cenin, Tubas ve Ramallah kentlerindeki belde ve mülteci kamplarında "saha araştırmalarını" sürdürdüğü belirtilen açıklamada, bölge sakinlerine yönelik ciddi ve korkunç ihlallerin yaşandığına vurgu yapıldı.

Son 20 yılın en büyük operasyonu: Gazze'den sonra hedef Batı Şeria - 6

ABD'DEN YAPTIRIM KARARI

ABD yönetimi, dün akşam işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere şiddet uygulayan aşırılıkçı bir kurum ile bir kişiyi yaptırım listesine aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailli aşırılıkçıların uyguladıkları şiddetin bölgedeki tansiyonu artırdığına dikkat çekildi.

Son 20 yılın en büyük operasyonu: Gazze'den sonra hedef Batı Şeria - 7

NETANYAHU'DAN KARARA TEPKİ

İsrail Başbakanı Netanyahu yaptırım listesine alma kararını "en katı biçimde karşıladığını" belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını "şiddetle kınadığı" belirtildi.

Son 20 yılın en büyük operasyonu: Gazze'den sonra hedef Batı Şeria - 8

"EN KATI BİÇİMDE KARŞILIYORUZ"

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, vatandaşlarına yaptırım uygulanmasını en katı biçimde karşılıyor. Konu ABD ile hassasiyetle görüşülüyor" ifadesine yer verildi.

Son 20 yılın en büyük operasyonu: Gazze'den sonra hedef Batı Şeria - 9

"TAM ÖLÇEKLİ BİR YIKIM"

Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Şefi Josep Borrell, Batı Şeria'ya yönelik büyük çaplı askeri müdahalenin "Gazze'den bir savaş uzantısı" ve Filistin topraklarında görülen "tam ölçekli yıkımın" bir tekrarı olmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Son 20 yılın en büyük operasyonu: Gazze'den sonra hedef Batı Şeria - 10

BM'DEN KINAMA

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Genel Sekreter, İsrail'in Cenin, Tulkerim ve Tubas kentlerinde, hava saldırılarını da içeren büyük ölçekli askeri operasyonlar başlatması sonucu can kayıplarıyla sivil altyapının hasar görmesi de dahil, işgal altındaki Batı Şeria'daki son gelişmelerden derin endişe duymakta, aralarında çocukların da yer aldığı can kayıplarını şiddetle kınamaktadır" ifadelerine yer verildi.

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