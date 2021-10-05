Son 30 yılda aşırı sıcak gün sayısı 3 katına çıktı: İşte en çok etkilenen şehirler

EN ÇOK ETKİLENEN ŞEHİRLER

Bazı şehirlerin aşırı sıcaklıklardan daha fazla etkilendiği belirtilirken, Bangladeş'in başkenti Dakka’nın, hızla büyüyen nüfusuna bağlı olarak aşırı sıcak gün sayısında en yüksek artışa sahip şehirlerin başında geldiği aktarıldı.

Dakka’nın ardından artan nüfus nedeniyle Şanghay, Hanoi, Bangkok ve Yangon’un da aşırı sıcaklıklardan diğer şehirlere kıyasla daha fazla etkilendiğinin altı çizilirken ardından Lagos, Mumbai, Bağdat ve Kahire’nin geldiğinin altı çizildi.