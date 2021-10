Son 30 yılda aşırı sıcak gün sayısı 3 katına çıktı: İşte en çok etkilenen şehirler

ABD’de küresel ısınmanın oluşturduğu aşırı sıcaklar üzerine yeni bir araştırma yayımlandı.

Hakemli dergi Proceedings of the National Academy of Sciences’da yayımlanan çalışmada, dünya genelinde aşırı ısıya maruz kalınan gün sayısının 1980'lerden bu yana üç kat arttığı belirtildi.