Son 30 yılda aşırı sıcak gün sayısı 3 katına çıktı: İşte en çok etkilenen şehirler

ntv.com.tr 05.10.2021 - 11:20 | Son Güncelleme : 05.10.2021 - 11:34
ABD’de küresel ısınmanın oluşturduğu aşırı sıcaklar üzerine yeni bir araştırma yayımlandı.
Hakemli dergi Proceedings of the National Academy of Sciences’da yayımlanan çalışmada, dünya genelinde aşırı ısıya maruz kalınan gün sayısının 1980'lerden bu yana üç kat arttığı belirtildi.
Dünyanın çeşitli yerlerindeki 13 binden fazla şehir incelenerek yapılan araştırmada, sıcak gün sayısındaki artışın kentsel nüfus ve küresel ısınma nedeniyle gerçekleştiği aktarıldı.
Sıcaklık eğilimlerini tam olarak analiz edebilmek için 1983 ila 2016 yılları arasında çeşitli şehirlerdeki kızılötesi verileri inceleyen bilim insanları daha sonra ABD Columbia'da bulunan Uluslararası Yer Bilimleri Bilgi Ağı Merkezi tarafından sağlanan nüfus verileriyle hava durumu verilerini karşılaştırdı.
Ortalamalara dayanarak yapılan çalışmada, dış etkiler nedeniyle 30 santigratlık bir sıcaklığın, nem ve kent yaşamı nedeniyle 41,1 santigrat derece olarak hissedildiği, bu durumda da kişilerin dışarda vakit geçiremeyeceği ve hastalık geçmişi olan kişilerin rahatsızlanacağı hatta hayatını kaybedeceği belirtildi.
Araştırmada şehirlerin yüzde 17'sinin her yıl fazladan bir ay aşırı sıcak günler yaşadığı tespit edilirken, bu durumun üçte ikisinin dünyanın yarısından fazlasının yaşadığı şehirlerdeki nüfus artışının, üçte birinin ise yükselen sıcaklıkların oluşturduğu vurgulandı.
Bazı şehirlerin aşırı sıcaklıklardan daha fazla etkilendiği belirtilirken, Bangladeş'in başkenti Dakka’nın, hızla büyüyen nüfusuna bağlı olarak aşırı sıcak gün sayısında en yüksek artışa sahip şehirlerin başında geldiği aktarıldı.
Dakka’nın ardından artan nüfus nedeniyle Şanghay, Hanoi, Bangkok ve Yangon’un da aşırı sıcaklıklardan diğer şehirlere kıyasla daha fazla etkilendiğinin altı çizilirken ardından Lagos, Mumbai, Bağdat ve Kahire’nin geldiğinin altı çizildi.
Araştırma ile ilgili konuşan Columbia Üniversitesi'ndeki Dünya Enstitüsü araştırmacısı ve çalışmanın baş yazarı Cascade Tuholske, “Bunun geniş etkileri var. Hastalık ve ölüm oranını artırıyor. İnsanların çalışma yeteneğini etkiliyor ve önceden var olan sağlık koşullarını daha da kötüleştiriyor” diye konuştu.