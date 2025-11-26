Son 300 yılın rekoru: Tayland sular altında kaldı

Seller, Tayland’ın dokuz eyaletini ve komşu Malezya’daki sekiz eyaleti, ikinci yıl üst üste vurdu. Her iki ülke de toplamda yaklaşık 45 bin kişiyi evlerinden tahliye etti.

Endonezya’da bu hafta meydana gelen sel ve toprak kaymaları sonucunda 8 ile 13 kişinin öldüğü tahmin edilirken, Malezya’da bir kişi hayatını kaybetti.

Tayland’ın en çok etkilenen kenti Hat Yai’de, bir halk sağlığı yetkilisi, 50'si yoğun bakımda, 600 hastanın tedavi gördüğü devlet hastanesinin birinci katı su altında kaldığını bildirdi.

Helikopterlerin hem yiyecek ulaştıracağı hem de hastaları tahliye edeceği belirtildi.