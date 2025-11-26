Son 300 yılın rekoru: Tayland sular altında kaldı
26.11.2025 10:26
AFP, Reuters
Tayland, tarihinin en şiddetli sel felaketlerinden biriyle boğuşuyor. Can kaybı 33'e ulaşırken ordu, hastanede mahsur kalanlar için helikopterleri devreye soktu.
CAN KAYBI 33'E YÜKSELDİ
Güneydoğu Asya ülkesi Tayland, son yıllardaki en şiddetli sellerle mücadele ediyor.
Hat Yai şehri, son 300 yılın en yoğun yağışını görürken, şiddetli yağmur ve seller nedeniyle ölü sayısı 33'e yükseldi.
Yetkililer, güneyde izole halde kalan bir hastaneden durumları kritik olan hastaları tahliye etmek için helikopter göndermeyi planlıyor.
Yağışların devam etmesi bekleniyor.
MALEZYA VE ENDONEZYA'YI DA VURDU
Seller, Tayland’ın dokuz eyaletini ve komşu Malezya’daki sekiz eyaleti, ikinci yıl üst üste vurdu. Her iki ülke de toplamda yaklaşık 45 bin kişiyi evlerinden tahliye etti.
Endonezya’da bu hafta meydana gelen sel ve toprak kaymaları sonucunda 8 ile 13 kişinin öldüğü tahmin edilirken, Malezya’da bir kişi hayatını kaybetti.
Tayland’ın en çok etkilenen kenti Hat Yai’de, bir halk sağlığı yetkilisi, 50'si yoğun bakımda, 600 hastanın tedavi gördüğü devlet hastanesinin birinci katı su altında kaldığını bildirdi.
Helikopterlerin hem yiyecek ulaştıracağı hem de hastaları tahliye edeceği belirtildi.
HASTANEDE HELİKOPTER BEKLİYORLAR
Hat Yai’deki kurtarma çalışmalarına katılan yaklaşık 20 helikopter ve 200 botun, mahsur kalan kişilere ulaşmakta zorlandığını, hükümet sözcüsü Siripong Angkasakulkiat açıkladı.
Hastanedeki hasta, refakatçi ve personel sayısının yaklaşık 2 bin olduğunu belirten Somrerk, sular çekildikçe teknelerin yiyecek ulaştırabileceğini söyledi.
Geçen hafta tek bir günde Hat Yai’ye 335 milimetre yağmur yağdı. Bu, 300 yıldır kaydedilen en yüksek günlük yağış miktarı olarak kayıtlara geçti.
TAY ORDUSU DEVREYE GİRDİ
Tay Donanması, askeri helikopterlerin hastaneye jeneratör de taşıdığını, karanlık gri gökyüzü altında çatıya ekipman indirildiğini gösteren fotoğraflar paylaştı.
İçişleri bakanlığı, Songkhla’nın da içinde bulunduğu dokuz eyaletteki sellerin 980 binden fazla evi ve 2 milyon 700 binden fazla insanı etkilediğini bildirdi.
Tayland meteoroloji yetkilileri, bugün Songkhla’nın da aralarında bulunduğu birçok güney eyaletinde yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğini duyurdu.
Tay ordusu, dün yaptığı açıklamada, yardım çalışmalarının kontrolünü devraldığını ve düz tabanlı tekneler ile kauçuk botları, tıbbi malzemeler ve personelle birlikte Hat Yai’ye doğru hareket ettirmeye başladıklarını söyledi.