Son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı

ABD’de Kunduz ayı (Beaver Moon) olarak bilinen kasım dolunayı ve son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı.

Haberler - İHA - AFP 19.11.2021 - 14:40 | Son Güncelleme : 19.11.2021 - 14:43

Son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı - 1

ABD’de "Kunduz ayı" (Beaver Moon) olarak bilinen kasım dolunayı, ABD doğu yakası saatiyle 01.02’de başladı.

Son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı - 2

Son 581 yılın en uzun parçalı Ay tutulması sırasında Ay'ın yüzde 97'si 'nın gölgesinde kalacak ve bu durum 3 saat 28 dakika ve 23 saniye sürecek.

Son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı - 3

Türkiye'den izlenemeyecek olan 2021 yılının son ay tutulması, Kuzey ve Güney Amerika, Avustralya, Avrupa ve Asya'nın bazı bölgelerinde gözlemlenebilecek.

Son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı - 4

Ay tutulmasını izlemek için özel bir ekipmana ise gerek duyulmuyor. Ay'ın kendi yörüngesinde dolanırken 'nın gölgesine girmesiyle tutulma gerçekleşiyor.

Son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı - 5

Kasım dolunayı, tutulma sırasında görülen kırmızı görüntüsü nedeniyle "Kanlı Ay" olarak da adlandırılıyor.

Son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı - 6
Son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı - 7
Son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı - 8
Son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı - 9
Son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı - 10
Son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı - 11
Son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı - 12
Son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı - 13
Son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı - 14
Son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı - 15
Son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı - 16
Son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı - 17
Son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı - 18
Son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı - 19
Son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı - 20
Son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı - 21
Son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı - 22
Son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı - 23
Son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı - 24
Son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı - 25
Son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı - 26
Son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı - 27
Son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı - 28
Son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı - 29
Son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı - 30
Son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı - 31
Son 581 yılın en uzun Ay tutulması başladı - 32

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