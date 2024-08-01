Son Akşam Yemeği tablosundaki 5 gizli sembol

Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde, drag queen performansıyla, Leonardo Da Vinci'nin İsa peygamberi konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun tasvir edilmesi eleştirilere neden oldu. Sosyal medyada da çok konuşulan görüntüler ardından Son Akşam Yemeği tablosunun anlamı ve tarihi araştırılıyor.

Son Akşam Yemeği ya da Son Yemek, 15. yüzyılda Milano'da Leonardo da Vinci tarafından Duke Lodovico Sforza'nın isteği üzerine yapılmış fresktir. Hristiyan inanışına göre, İsa Mesih'in Romalı askerlerce tutuklanmasından bir gün önce havarileriyle yediği son akşam yemeğini ifade eder.

Yakın zamanda bir tarih uzmanı, İsa'nın tutuklanması ve dirilişinin hikayesini anlatan 1495 tarihli eserde gizli olduğunu ve birçok kişinin gözden kaçırdığını iddia ettiği beş sembole dikkat çekti. İşte o detaylar.