Son Akşam Yemeği tablosundaki 5 gizli sembol

Leonardo da Vinci'nin "Son Akşam Yemeği" tablosu, sanat tarihinde en tanınmış ve etkileyici eserlerden biridir. 1495-1498 yılları arasında yapıldığı tahmin edilen bu fresk, Milano'daki Santa Maria delle Grazie kilisesinin yemekhane duvarına yapılmıştır. İsa'nın çarmıha gerilmesinden önceki son akşam yemeğini, tasvir eden eser, İsa'nın on iki havarisiyle birlikte yemek yediği anı gösterir. İsa'nın sağında ve solunda beşer havari bulunur, bu da toplamda on üç figür eder. Bir tarih uzmanı geçtiğimiz günlerde, İsa'nın tutuklanışını ve dirilişini anlatan MS 1495 tarihli bu başyapıtta yer alan ve pek çok kişinin gözden kaçırdığı beş gizli sembole dikkat çekti. İşte hiçbir zaman doğrulanmayan 5 teori.

Son Akşam Yemeği tablosundaki 5 gizli sembol - 1

Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde, drag queen performansıyla, Leonardo Da Vinci'nin İsa peygamberi konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun tasvir edilmesi eleştirilere neden oldu. Sosyal medyada da çok konuşulan görüntüler ardından Son Akşam Yemeği tablosunun anlamı ve tarihi araştırılıyor.

Son Akşam Yemeği ya da Son Yemek, 15. yüzyılda Milano'da Leonardo da Vinci tarafından Duke Lodovico Sforza'nın isteği üzerine yapılmış fresktir. Hristiyan inanışına göre, İsa Mesih'in Romalı askerlerce tutuklanmasından bir gün önce havarileriyle yediği son akşam yemeğini ifade eder.

Yakın zamanda bir tarih uzmanı, İsa'nın tutuklanması ve dirilişinin hikayesini anlatan 1495 tarihli eserde gizli olduğunu ve birçok kişinin gözden kaçırdığını iddia ettiği beş sembole dikkat çekti. İşte o detaylar.

DÜNYA HABERLERİ

Son Akşam Yemeği tablosundaki 5 gizli sembol - 2

YAHUDA'NIN İHANETİ

Tarih yazarına göre, akşam yemeğinden önce yerini açıklayarak İsa'yı ölüme mahkûm eden Yahuda, liderine ihanet etmesi karşılığında aldığı 30 gümüş sikkeden birini sıkıca tutarken resmedilmiş. Yahuda'nın elinin hemen yanında, onun devirdiği tuz kabı olduğu tahmin edilen şeyin ise Tanrı ile bozduğu anlaşmayı simgelediği iddia edildi.

Son Akşam Yemeği tablosundaki 5 gizli sembol - 3

BABA, OOĞUL VE KUTSAL RUH

Tarih yazarı, Da Vinci'nin İsa'nın ekmek ve şaraba uzanırkenki duruşunu tasvir ederken, duruşunun üçgen şeklinde olduğunu ve bunun da Kutsal Üçleme'yi simgelediğini söyledi.

"Kutsal Üçleme" terimi, Hristiyanlıkta Tanrı'nın üç ayrı kişi olarak var olduğunu ifade eden temel bir inanç olan "Trinite"ye (Üçleme) atıfta bulunur. Bu terim, Tanrı'nın üçlü doğasını tanımlar:

Baba (Tanrı): Yaratıcı ve evrenin yöneticisi.
Oğul (İsa Mesih): Tanrı'nın insan formundaki tezahürü ve kurtarıcı.
Kutsal Ruh: Tanrı'nın dünyadaki varlığı ve etkisi olarak kabul edilen ruhsal güç.

Son Akşam Yemeği tablosundaki 5 gizli sembol - 4

"GÖRMEDEN İMAN EDENLER DAHA MUTLU"

Son Akşam Yemeği tablosunda, çeşitli yorum ve spekülasyonlara yol açan diğer dikkat çekici figür Aziz Thomas'ın temsili, yazarın iddiasına göre, tabloda İsa’nın solunda ve arkasında bulunan figür, Aziz Thomas’tır.

Thomas, İsa'nın sağında, arka planda yer alır ve parmağını havaya kaldırmış bir şekilde tasvir edilmiştir. Bu hareket, Yuhanna 20:29’daki anlatımla ilişkilendirilebilir. Bu ayette, Thomas, İsa'nın dirilişine inanmak için İsa'nın yarasına parmağını sokmuş ve İsa ona iman edenlerin görmeden iman edenlerden daha mutlu olduğunu söylemiştir.

Bazı yorumcular, bu figürün Leonardo’nun kendi portresi olduğunu öne sürmüşlerdir.

Son Akşam Yemeği tablosundaki 5 gizli sembol - 5

İSA'NIN YANINDAKİ "KADIN"FİGÜRÜ

Mecdelli Meryem Teorisi: İsa’nın yanında durduğu varsayılan kadın figürünün Mecdelli Meryem olduğuna inanılmaktadır. Bu teori, Mecdelli Meryem’in İsa’nın sadık bir takipçisi olduğuna dair İncil'deki bazı anlatımlarla ilişkilidir. "Da Vinci Şifresi" gibi popüler kültür eserleri bu teoriyi geniş bir kitleye tanıtmıştır.

Yuhanna Teorisi: Başka bir görüş, bu figürün aslında en genç havari olan Yuhanna olduğunu öne sürer. Bu figürün kadınsı özellikleri ve soluk teni, bazı kişilerin figürü bir kadın olarak görmesine neden olmuş olabilir. Yuhanna’nın bu şekilde tasvir edilmesi, Leonardo’nun sanatında sembolik bir anlatım tercih ettiğini gösteriyor olabilir.

Son Akşam Yemeği tablosundaki 5 gizli sembol - 6

PETRUS'UN BICAĞI 

Tarih yazarı, elinde bıçak tutan Petrus'un, efendilerini ve kurtarıcılarını tutuklarken Malkus'un kulağını keserek İsa'yı kurtarma girişiminin bir göstergesi olduğunu ve aynı zamanda Yahuda'nın nihai ölümünün habercisi olduğunu ileri sürdü.

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