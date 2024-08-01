Son Akşam Yemeği tablosundaki 5 gizli sembol
Leonardo da Vinci'nin "Son Akşam Yemeği" tablosu, sanat tarihinde en tanınmış ve etkileyici eserlerden biridir. 1495-1498 yılları arasında yapıldığı tahmin edilen bu fresk, Milano'daki Santa Maria delle Grazie kilisesinin yemekhane duvarına yapılmıştır. İsa'nın çarmıha gerilmesinden önceki son akşam yemeğini, tasvir eden eser, İsa'nın on iki havarisiyle birlikte yemek yediği anı gösterir. İsa'nın sağında ve solunda beşer havari bulunur, bu da toplamda on üç figür eder. Bir tarih uzmanı geçtiğimiz günlerde, İsa'nın tutuklanışını ve dirilişini anlatan MS 1495 tarihli bu başyapıtta yer alan ve pek çok kişinin gözden kaçırdığı beş gizli sembole dikkat çekti. İşte hiçbir zaman doğrulanmayan 5 teori.
Olimpiyat Oyunları'nın açılış töreninde, drag queen performansıyla, Leonardo Da Vinci'nin İsa peygamberi konu alan "Son Akşam Yemeği" tablosunun tasvir edilmesi eleştirilere neden oldu. Sosyal medyada da çok konuşulan görüntüler ardından Son Akşam Yemeği tablosunun anlamı ve tarihi araştırılıyor.
Son Akşam Yemeği ya da Son Yemek, 15. yüzyılda Milano'da Leonardo da Vinci tarafından Duke Lodovico Sforza'nın isteği üzerine yapılmış fresktir. Hristiyan inanışına göre, İsa Mesih'in Romalı askerlerce tutuklanmasından bir gün önce havarileriyle yediği son akşam yemeğini ifade eder.
Yakın zamanda bir tarih uzmanı, İsa'nın tutuklanması ve dirilişinin hikayesini anlatan 1495 tarihli eserde gizli olduğunu ve birçok kişinin gözden kaçırdığını iddia ettiği beş sembole dikkat çekti. İşte o detaylar.