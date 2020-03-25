SON DAKİKA: Almanya'da vaka sayısı 31 bini geçti (Corona virüste son durum)

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında can kaybı 18 bin 900'ü geçti. Vaka sayısı ise 420 binin üzerine çıktı. Almanya son 24 saatte ülkede 4 bin 191 yeni vaka tespit edildiğini, ölü sayısının ise 149'a çıktığını duyurdu.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 25.03.2020 - 09:51

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 18 bin 905 olarak güncelledi.

ALMANYA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Almanya'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 artarak 149'a yükseldi. 

Ülkede son 24 saatte 4 bin 191 vaka tespit edildi böylece toplam vaka sayısı da 31 bin 554 oldu.

Verilere göre, Covid-19 yüzünden en fazla can kaybı 6 bin 820 kişiyle İtalya oldu.

İtalya'nın ardından ikinci en fazla ölüm, salgının ortaya çıktığı ve 3 bin 281 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.

En fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke İspanya'da da 2 bin 991 kişi hayatını kaybetti.

Covid-19 salgınından en fazla ölümün gerçekleştiği dördüncü ülke İran'da da 1934 kişi yaşamını yitirdi.

Salgın nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı beşinci ülke Fransa'da ise 1100 kişi öldü.

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