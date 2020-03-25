SON DAKİKA: Almanya'da vaka sayısı 31 bini geçti (Corona virüste son durum)

Verilere göre, Covid-19 yüzünden en fazla can kaybı 6 bin 820 kişiyle İtalya oldu.

İtalya'nın ardından ikinci en fazla ölüm, salgının ortaya çıktığı ve 3 bin 281 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.