Son dakika: Azerbaycan uçağı neden düştü? Kazayı Türk ekipleri inceleyecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Azerbaycan'ın talebi üzerine Türkiye'den gönderilen ekibin, bu akşam Bakü'ye hareket edeceğini, daha sonra ise Azerbaycan yetkilileriyle koordinasyon içinde çalışacağını açıkladı.



Bakan Uraloğlu şunları ifade etti: "Azerbaycan Havayolları AZAL’a ait yolcu uçağının Kazakistan’ın Aktau şehrinde yaşadığı kaza-kırım sonrası Azerbaycan Devlet Sivil Havacılık Ajansı’nın talebi üzerine, kazanın nedenlerini araştırmak, teknik ve operasyonel analizler yapmak ve gerekli desteği sağlamak amacıyla 8 kişilik bir inceleme heyetini görevlendirdik.



Heyetimiz, bu akşam Bakü'ye hareket edecek ve yarından itibaren uzmanlık alanları doğrultusunda olayın tüm yönleriyle incelenmesi için Azerbaycan Otoriteleri ile koordinasyon içinde çalışmalarını yürütecek.



Türkiye olarak her koşulda Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu belirtiyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Azerbaycanlı kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."