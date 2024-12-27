Son dakika: Azerbaycan uçağı neden düştü? Kazayı Türk ekipleri inceleyecek
Azerbaycan'ın Ulaştırma Bakanı Rashad Nabiyev, Kazakistan'da düşen ve 38 kişinin öldüğü uçakla ilgili açıklamalarda bulundu. Nabiyev, enkazın ve görgü tanıklarının ifadelerinin, uçağa dışarıdan müdahale edildiğine dair gerekçeler sunduğunu belirtti. Bakan ayrıca Azerbaycan'ın soruşturmaya uluslararası danışmanları dahil etme hakkını kullandığını söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Azerbaycan'ın talebi üzerine 8 kişilik Türk teknik ekibinin Bakü'ye gönderildiğini açıkladı.
25 Aralık'ta Azerbaycan Havayolları'na ait Embraer 190 tipi yolcu uçağı, Bakü'den Rusya'nın Grozni kentine sefer yaparken Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında düştü.
Uçakta bulunan 67 kişiden 38'i hayatını kaybederken, 29 kişi kurtuldu.
Uçağın düşmesine Rusya'nın ateşlediği karadan havaya füze sisteminin neden olduğunu öne sürülürken, Azerbaycan'nın Ulaştırma Bakanı Rashad Nabiyev de gazetecilere yeni açıklamalarda bulundu.