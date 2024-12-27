Son dakika: Azerbaycan uçağı neden düştü? Kazayı Türk ekipleri inceleyecek

Azerbaycan'ın Ulaştırma Bakanı Rashad Nabiyev, Kazakistan'da düşen ve 38 kişinin öldüğü uçakla ilgili açıklamalarda bulundu. Nabiyev, enkazın ve görgü tanıklarının ifadelerinin, uçağa dışarıdan müdahale edildiğine dair gerekçeler sunduğunu belirtti. Bakan ayrıca Azerbaycan'ın soruşturmaya uluslararası danışmanları dahil etme hakkını kullandığını söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Azerbaycan'ın talebi üzerine 8 kişilik Türk teknik ekibinin Bakü'ye gönderildiğini açıkladı.

Son dakika: Azerbaycan uçağı neden düştü? Kazayı Türk ekipleri inceleyecek - 1

25 Aralık'ta Azerbaycan Havayolları'na ait Embraer 190 tipi yolcu uçağı, Bakü'den Rusya'nın Grozni kentine sefer yaparken Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında düştü.

Uçakta bulunan 67 kişiden 38'i hayatını kaybederken, 29 kişi kurtuldu.

Uçağın düşmesine Rusya'nın ateşlediği karadan havaya füze sisteminin neden olduğunu öne sürülürken, Azerbaycan'nın Ulaştırma Bakanı Rashad Nabiyev de gazetecilere yeni açıklamalarda bulundu. 

DÜNYA HABERLERİ

Son dakika: Azerbaycan uçağı neden düştü? Kazayı Türk ekipleri inceleyecek - 2

Uçağın düşmesinin ardından Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda derhal bir komisyon kurulduğu söyleyen Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Rashad Nabiyev, "Komisyon üyeleri, kaza mahallini incelemek ve etkilenenlerin durumunu değerlendirmek üzere Aktau'ya gönderildi" dedi.

Son dakika: Azerbaycan uçağı neden düştü? Kazayı Türk ekipleri inceleyecek - 3

Yolcular ve hayatta kalan uçuş görevlilerinin Grozni üzerindeyken bir patlama duyduklarını aktaran Nabiyev, "Ayrıca, sosyal medyada ve basında dolaşan görüntülerde, kolunda ve bacağında yaralanmalar olan bir kadın görülüyor. Ayrıca, uçağın kanadında delikler görülebiliyor ve uçağın içinde, gövdede keskin bir cisimle tutarlı hasarlar var. Mağdurlar arasındaki Rus vatandaşları da Grozni üzerindeyken üç patlama duyduklarını bildirdi. Onlara göre patlama sesleri dışarıdan geldi ve sonra bir şey uçağa çarptı” diye konuştu.

Son dakika: Azerbaycan uçağı neden düştü? Kazayı Türk ekipleri inceleyecek - 4

"ENKAZ VE TANIK İFADELERİ UÇAĞA DIŞARIDAN MÜDAHALE EDİLDİĞİNE DAİR GEREKÇELER SUNUYOR"

Nabiyev, enkazın ve görgü tanıklarının ifadelerinin, uçağa dışarıdan müdahale edildiğine dair gerekçeler sunduğunu belirtti.

Soruşturma, söz konusu silahın türünü belirlemeye odaklanacak.

Ayrıca, uçağın uçuş yörüngesi analiz edildiğinde, uçağın rotasının Mahaçkale'den Aktau'ya olduğu açık. Bu noktada iniş izni verilip verilmediğine, soruşturmanın sonuçlarına göre karar verilecek. Ayrıca, pilotun acil iniş yapmasının arkasındaki neden da soruşturma yoluyla açıklığa kavuşturulacak. GPS'in kapatılması sorunu, kanıtlar incelendikten sonra çözülecek.

Son dakika: Azerbaycan uçağı neden düştü? Kazayı Türk ekipleri inceleyecek - 5

Bakan ayrıca Azerbaycan'ın soruşturmaya uluslararası danışmanları dahil etme hakkını kullandığını söyledi.

Nabiyev, "Embraer"den iki uzmanın olay yerinde olduğunu ve soruşturma ekibinin bir parçası olduğunu söyledi. Nabiyev, Brezilyalı uzmanların da yarın olay yerinde olacağını ekledi.

Son dakika: Azerbaycan uçağı neden düştü? Kazayı Türk ekipleri inceleyecek - 6

TÜRKİYE EKİP GÖNDERDİ

Öte yandan Azerbaycan'ın talebi üzerine Türkiye'den de kazanın nedenini araştırmak ve operasyonel analizler yapmak için 8 kişilik ekip gönderildi.

Son dakika: Azerbaycan uçağı neden düştü? Kazayı Türk ekipleri inceleyecek - 7

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Azerbaycan'ın talebi üzerine Türkiye'den gönderilen ekibin, bu akşam Bakü'ye hareket edeceğini, daha sonra ise Azerbaycan yetkilileriyle koordinasyon içinde çalışacağını açıkladı.

Bakan Uraloğlu şunları ifade etti: "Azerbaycan Havayolları AZAL’a ait yolcu uçağının Kazakistan’ın Aktau şehrinde yaşadığı kaza-kırım sonrası Azerbaycan Devlet Sivil Havacılık Ajansı’nın talebi üzerine, kazanın nedenlerini araştırmak, teknik ve operasyonel analizler yapmak ve gerekli desteği sağlamak amacıyla 8 kişilik bir inceleme heyetini görevlendirdik.

Heyetimiz, bu akşam Bakü'ye hareket edecek ve yarından itibaren uzmanlık alanları doğrultusunda olayın tüm yönleriyle incelenmesi için Azerbaycan Otoriteleri ile koordinasyon içinde çalışmalarını yürütecek.

Türkiye olarak her koşulda Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu belirtiyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Azerbaycanlı kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Son dakika: Azerbaycan uçağı neden düştü? Kazayı Türk ekipleri inceleyecek - 8

NE OLMUŞTU?

25 Aralık'ta Azerbaycan Havayolları'na ait Embraer 190 tipi yolcu uçağı, Bakü'den Rusya'nın Grozni kentine sefer yaparken Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında düştü. Uçakta bulunan 67 kişiden 38'i hayatını kaybederken, 29 kişi kurtuldu.

Son dakika: Azerbaycan uçağı neden düştü? Kazayı Türk ekipleri inceleyecek - 9

Reuters'a konuşan 4 Azerbaycan hükümet kaynağı, uçağın düşmesine Rusya'nın ateşlediği karadan havaya füze sisteminin neden olduğunu öne sürdü. Uçağın bir süre radardan kaybolmasını ise uçağın hava radar sisteminin felç olmasına dayandırdı.

Son dakika: Azerbaycan uçağı neden düştü? Kazayı Türk ekipleri inceleyecek - 10

Bakü merkezli uluslararası yayın kuruluşu AnewZ'nin Azerbaycan hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre füze, karadan havaya bir Pantsir-S hava savunma sisteminden ateşlendi.


Son dakika: Azerbaycan uçağı neden düştü? Kazayı Türk ekipleri inceleyecek - 11

Rus kaynaklarına göre ise, uçak Çeçenistan toprakları üzerinden geçerken, Rus hava savunma güçleri aktif olarak Ukrayna İHA'larını vurmaya çalışıyordu. Çeçen Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi Başkanı Hamzat Kadirov, Çarşamba sabahı Grozni'ye bir insansız hava aracı saldırısı düzenlendiğini doğruladı.

Son dakika: Azerbaycan uçağı neden düştü? Kazayı Türk ekipleri inceleyecek - 12
Son dakika: Azerbaycan uçağı neden düştü? Kazayı Türk ekipleri inceleyecek - 13
Son dakika: Azerbaycan uçağı neden düştü? Kazayı Türk ekipleri inceleyecek - 14
DAHA FAZLA GÖSTER