Son Dakika..Azerbaycan uçak kazası: Uçağı Rus füzesinin düşürdüğü kesinleşti
Azerbaycan Havayolları'na ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau şehri yakınlarında acil iniş yapmaya çalışırken düşmesi sonucu 38 yolcu hayatını kaybetti. Reuters'ın dört Azerbaycan hükümet kaynağına dayandırdığı açıklamaya göre, uçağın düşmesine bir Rus karadan havaya füzesi neden oldu. Caliber isimli yayın organı da ön soruşturma sonuçlarına dayandırarak, uçağın haberleşme sistemlerinin, Rus elektronik sistemleri nedeniyle uzun süre felç olduğunu, bu nedenle bir süre radardan kaybolduğunu bildirdi.
UÇAKTA KAÇ KİŞİ VARDI?
Azerbaycan, yerel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağı Kazakistan'ın Aktau şehrine yaklaşık 3 kilometre mesafede, Hazar Denizi'nin doğu kıyısında düştü.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den kalkan yolcu uçağı, Rusya'nın güneyindeki Çeçenistan bölgesinin başkenti Grozni'ye gidiyordu.
J2-8243 uçuş numaralı Embraer 190 uçağı 62 yolcu ve 5 mürettebat taşıyordu.
Dört Azerbaycan hükümet kaynağı Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, Azerbaycan Havayolları'na ait uçağın düşmesine bir Rus karadan havaya füzesinin neden olduğunu açıkladı.
Caliber isimli yayın organı da ön soruşturma sonuçlarına dayandırarak, uçağın haberleşme sistemlerinin, Rus elektronik sistemleri nedeniyle uzun süre felç olduğunu, bu nedenle bir süre radardan kaybolduğunu bildirdi.