Son Dakika..Azerbaycan uçak kazası: Uçağı Rus füzesinin düşürdüğü kesinleşti

"POTANSİYEL HEDEF"

Euronews'in kaza soruşturmasıyla bağlantılı resmi kaynaklardan edindiği bilgiye göre, uçağın varış noktası olan Rusya'nın Grozni kentine yaklaşırken, hayatta kalan yolcular bir patlama sesi duydu ve ardından uçağa şarapnel parçası gibi görünen bir cismin isabet ederek gövdeye zarar verdiği belirtildi.

Euronews'in bugün daha önce edindiği bilgiler, Azerbaycan merkezli uluslararası haber kanalı AnewZ'nin bir Rus askeri blog yazarının “uçaktaki hasarın, uçağın bir hava savunma füze sistemi tarafından yanlışlıkla vurulmuş olabileceğini düşündürdüğünü” iddia eden bir haberiyle örtüşüyordu.

Habere göre Çeçenistan ve Ramzan Kadirov'un savaşçıları, Rusya'nın batı komşusunda devam eden geniş çaplı işgalinde Kremlin için vazgeçilmez olmaya devam ettiğinden, Grozni ağır bir şekilde savunuluyor ve bu da Çeçen başkentini Ukrayna'nın insansız hava araçları için potansiyel bir hedef haline getiriyor.