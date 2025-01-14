SON DAKİKA... Blinken'dan ateşkes açıklaması: "Hamas kabul ederse anlaşma yürürlüğe girmeye hazır"

BLINKEN: ANLAŞMA HAZIR

Gazze'de ateşkese ilişkin görüşmeler Katar'ın başkenti Doha'da devam ediyor.



Ateşkes ile ilgili son dakika açıklaması ABD Dışişleri Bakanı Blinken tarafından yapıldı. Blinken Atlantik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, "Hamas kabul ederse anlaşma yürürlüğe girmeye hazır." dedi. Antony Blinken, "Filistin otoritesi ateşkes anlaşmasından sonra Gazze'de geçici bir yönetim kurulması ve bölgede kalkınmaya yardımcı olmak için uluslararası ortakları bölgeye davet etmeli" diye konuştu.



Blinken şunları söyledi:



"- Reforme edilmiş Filistin Otoritesi'nin Gazze ve Batı Şeria'daki liderliğini kabul etmek zorunda.

- İsrail tarafı bölgeyi de facto ilhak edebilecekleri efsanesinden vazgeçmek zorunda.

- İsrail yerleşimlerini genişletiyor. Son on yılda hiç olmadığı kadar hızlı şekilde arazileri kamulaştırıyorlar."

Öte yandan Reuters'a konuşan bir Hamas yetkilisi, arabulucuların teklifine henüz yanıt vermediklerini çünkü İsrail'in askerlerinin Gazze'den çekilmesine ilişkin haritaları sunmadığını söyledi.



İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise "Barışa ulaşmak için Filistinliler arasında derin ve gerçek bir değişim görmeliyiz, bugün bunu göremiyoruz. İleride Gazze'de terörizme dair herhangi bir gelişme görürsek Batı Şeria'da yaptıklarımızı Gazze'de yaparız" açıklamasında bulundu.