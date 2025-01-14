SON DAKİKA... Blinken'dan ateşkes açıklaması: "Hamas kabul ederse anlaşma yürürlüğe girmeye hazır"

Gazze'de ateşkes görüşmeleri için taraflar, bugün Katar'ın başkenti Doha'da toplandı. Son açıklamalara göre, temel maddelerde anlaşıldı ve anlaşmanın duyurulması an meselesi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Anlaşmaya hiç bu kadar yakın olmamıştık" açıklamasında bulundu. Ateşkes taslağının taraflara sunulduğu belirtilen açıklamada, son ayrıntılar üzerinde müzakerelerin sürdüğü aktarıldı. Hamas da konuya ilişkin müzakerelerde son adımlara gelindiğini duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise "Hamas kabul ederse anlaşma yürürlüğe girmeye hazır." açıklaması yaptı. Öte yandan Reuters'a konuşan bir Hamas yetkilisi, arabulucuların teklifine henüz yanıt vermediklerini çünkü İsrail'in askerlerinin Gazze'den çekilmesine ilişkin haritaları sunmadığını söyledi.

SON DAKİKA... Blinken'dan ateşkes açıklaması: "Hamas kabul ederse anlaşma yürürlüğe girmeye hazır" - 1

BLINKEN: ANLAŞMA HAZIR

Gazze'de ateşkese ilişkin görüşmeler Katar'ın başkenti Doha'da devam ediyor.

Ateşkes ile ilgili son dakika açıklaması ABD Dışişleri Bakanı Blinken tarafından yapıldı. Blinken Atlantik Konseyi’nde yaptığı konuşmada, "Hamas kabul ederse anlaşma yürürlüğe girmeye hazır." dedi. Antony Blinken,  "Filistin otoritesi ateşkes anlaşmasından sonra Gazze'de geçici bir yönetim kurulması ve bölgede kalkınmaya yardımcı olmak için uluslararası ortakları bölgeye davet etmeli" diye konuştu.

Blinken şunları söyledi:

"- Reforme edilmiş Filistin Otoritesi'nin Gazze ve Batı Şeria'daki liderliğini kabul etmek zorunda.

- İsrail tarafı bölgeyi de facto ilhak edebilecekleri efsanesinden vazgeçmek zorunda.

- İsrail yerleşimlerini genişletiyor. Son on yılda hiç olmadığı kadar hızlı şekilde arazileri kamulaştırıyorlar."

Öte yandan Reuters'a konuşan bir Hamas yetkilisi, arabulucuların teklifine henüz yanıt vermediklerini çünkü İsrail'in askerlerinin Gazze'den çekilmesine ilişkin haritaları sunmadığını söyledi. 

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise "Barışa ulaşmak için Filistinliler arasında derin ve gerçek bir değişim görmeliyiz, bugün bunu göremiyoruz. İleride Gazze'de terörizme dair herhangi bir gelişme görürsek Batı Şeria'da yaptıklarımızı Gazze'de yaparız" açıklamasında bulundu.

DÜNYA HABERLERİ

SON DAKİKA... Blinken'dan ateşkes açıklaması: "Hamas kabul ederse anlaşma yürürlüğe girmeye hazır" - 2

"TRUMP VE BIDEN HIZ KAZANDIRDI"

Blinken'dan önce anlaşmayla ilgili Katar Dışişleri Sözcüsü tarafından bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Anlaşmaya hiç bu kadar yakın olmamıştık. Uygulama konusunda bazı detay hususlar kaldı. Büyük anlaşmazlıklar ise aşıldı." ifadelerine yer verildi."

Ateşkes taslağının taraflara sunulduğu aktarılan açıklamada, son detaylar üzerinde müzakerelerin sürdüğü belirtildi.

Katarlı yetkili, ABD'nin mevcut başkanı Joe Biden ve seçilmiş başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının, müzakerelerin ilerlemesi üzerinde etkili olduğunu vurguladı.

SON DAKİKA... Blinken'dan ateşkes açıklaması: "Hamas kabul ederse anlaşma yürürlüğe girmeye hazır" - 3

HAMAS NET VE KAPSAYICI BİR ANLAŞMA İSTİYOR

Hamas da konuya ilişkin açıklama yaparak, müzakerelerde son adımlara gelindiğini duyurdu.

Filistinli grup tarafından yapılan ilk açıklamada, "Umarız bu kez net ve kapsayıcı bir anlaşma yapılır." ifadelerine yer verildi.

SON DAKİKA... Blinken'dan ateşkes açıklaması: "Hamas kabul ederse anlaşma yürürlüğe girmeye hazır" - 4

İLK AŞAMADA 33 REHİNE BIRAKILACAK

İsrail basınına göre, ateşkesin ilk aşamasında Hamas 33 rehineyi serbest bırakacak.
Bu rehinelerin büyük bölümünün hayatta olacağı belirtildi.

Anlaşmanın 16. gününde ise kalan rehinelerin bırakılması için müzakerelere başlanacak.

7 Ekim'de esir alınan 251 kişiden 94'ünün hala Gazze'de olduğuna inanılıyor.

SON DAKİKA... Blinken'dan ateşkes açıklaması: "Hamas kabul ederse anlaşma yürürlüğe girmeye hazır" - 5

İSRAİL KADEMELİ OLARAK ÇEKİLECEK

Bunların arasında İsrail ordusunun öldüğünü düşündüğü 34 kişi de var.

İsrail, askeri gücünün önemli bölümünü güvenlik amaçlı Gazze Şeridi ile İsrail sınırında tutacak.

Askeri güçler, güneydeki Philadelphi Koridoru'nun belirli bölümlerinden ve Gazze'deki Netzarim Koridoru'nun tamamından çekilecek.

SON DAKİKA... Blinken'dan ateşkes açıklaması: "Hamas kabul ederse anlaşma yürürlüğe girmeye hazır" - 6

"KADEMELİ GERİ ÇEKİLME İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLANDI" İDDİASI

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail Ordusu Güney Komutanlığında Gazze'den kademeli çekilmeye ilişkin hazırlıklar için son 24 saat içinde durum değerlendirmesi gerçekleştirildiği belirtildi.

Haberde, Güney Komutanlığındaki durum değerlendirmesiyle ordunun Gazze'nin kuzeyi ile güneyi arasındaki Netzarim Koridoru ve Gazze-Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru'ndan kademeli olarak çekilmesinin planlandığı kaydedildi.

KAN'ın haberinde, İsrail ordusunun Philadelphi Koridoru'ndan çekilmesine ilişkin İsrail, Mısır ve ABDli güvenlik yetkilileri arasında pazartesi günü koordinasyon sağlandığı ifade edildi.

SON DAKİKA... Blinken'dan ateşkes açıklaması: "Hamas kabul ederse anlaşma yürürlüğe girmeye hazır" - 7

HAMAS'TAN YAHYA SİNVAR TALEBİ

Suudi basını ise Hamas'ın anlaşmanın ilk aşamasında 7 Ekim'in planlayıcı ve eski Hamas lideri Yahya Sinvar'ın cansız bedenini talep ettiğini yazdı.

İsrail medyasına konuşan bir yetkili ise "Böyle bir şey olmayacak." yanıtını verdi.

DAHA FAZLA GÖSTER