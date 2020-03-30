SON DAKİKA: Fransa'da bir günde 418 kişi öldü (Corona virüste son durum)

İSPANYA'DA ÖLÜ SAYISI 7 BİNİ AŞTI

İspanya, 85 bin 195 vakayla Covid-19'un bulaştığı kişi sayısında Çin'i (82 bin 463) geçerek, ABD (143 bin 72) ve İtalya'nın (97 bin 689) ardından en fazla vakanın tespit edildiği üçüncü ülke oldu.

İspanyol hükümeti, Covid-19'la mücadele kapsamında zaruri olmayan tüm ekonomik faaliyetleri salı gününden itibaren iki hafta için "durdurma kararı" aldı.

İspanya tarihinde ilk defa yapılacak tüm ekonomik faaliyetlerin durdurulmasının, ülkeye maliyetinin aylık 49 milyar euro olacağı ve 240 bin şirketin geleceğini riske atacağı iddia ediliyor.

Sağlık Bakanlığındaki Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezinin Genel Direktörü Fernando Simon'un da Covid-19 testi pozitif çıktı.