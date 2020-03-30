SON DAKİKA: Fransa'da bir günde 418 kişi öldü (Corona virüste son durum)

ntv.com.tr 30.03.2020 - 17:46 | Son Güncelleme : 30.03.2020 - 20:32
İspanya, 85 bin 195 vakayla Covid-19'un bulaştığı kişi sayısında Çin'i (82 bin 463) geçerek, ABD (143 bin 72) ve İtalya'nın (97 bin 689) ardından en fazla vakanın tespit edildiği üçüncü ülke oldu.
İspanyol hükümeti, Covid-19'la mücadele kapsamında zaruri olmayan tüm ekonomik faaliyetleri salı gününden itibaren iki hafta için "durdurma kararı" aldı.
İspanya tarihinde ilk defa yapılacak tüm ekonomik faaliyetlerin durdurulmasının, ülkeye maliyetinin aylık 49 milyar euro olacağı ve 240 bin şirketin geleceğini riske atacağı iddia ediliyor.
Sağlık Bakanlığındaki Acil Sağlık Hizmetleri ve Uyarılar Koordinasyon Merkezinin Genel Direktörü Fernando Simon'un da Covid-19 testi pozitif çıktı.
İran'da yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle 117 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 2 bin 757'ye, vaka sayısı ise 41 bin 495'e yükseldi.
İran devlet televizyonunun haberine göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle ülke genelinde 117 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Böylece toplam ölü sayısının 2 bin 757'ye çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 3 bin 186 artarak 41 bin 495'e ulaştığı bilgisini verdi.
İlk kez 2019'un Aralık ayında Wuhan'da, Deniz Ürünleri Gıda Pazarı'nı ziyaret eden kişilerde görülen corona virüs hızla ülke geneline beraberinde de dünyaya sıçradı.
150'den fazla ülkeye sıçarayan corona virüs ile ülkelerin savaşı devam ederken Wuhan 6 gündür yeni vaka bildirmedi.
Wuhan kentinde yeni vaka sayısındaki hızlı düşüş, salgınına karşı alınan önlemlerin büyük ölçüde başarıya ulaştığı anlamına geliyor.
Çin genelinde ise şimdiye kadar virüs kaynaklı ölüm sayısı 3 bin 304 olurken güncel vaka sayısı ise 81 bin 470 olarak yer alıyor.
İtalya'da son aktardığı bilgilere göre ölü sayısı, son 3 günün en düşüğü oldu.
Ülkede en çok corona virüs kaynaklı ölüm ve vakanın görüldüğü Lombardiya bölgesi, 416 ölüyle yine başı çekti.
İtalya'nın ardından en fazla can kaybının yaşandığı İspanya'da ölü sayısı artmaya devam ediyor.
İspanya Sağlık Bakanlığı son 24 saatte ülkedeki ölü sayısının 838 artarak 6 bin 528'e yükseldiğini açıkladı.
Ülkedeke corona virüs tespit edilen vaka sayısı ise 78 bin 797'ye yükseldi.
Portekiz’in Ovar kentinde 14 yaşındaki bir çocuk, corona virüs nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Vitor Godinho isimli çocuk, Avrupa’da virüsten hayatını kaybeden en genç kişi oldu.
Portekiz Futbol Federasyonu, futbol oynayan Godinho için başsağlığı mesajı yayımladı.
Fransa’da 16 yaşındaki Julie Alliot isimli bir kız, corona virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.