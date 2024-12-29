SON DAKİKA HABERİ: Güney Kore'de uçak kazası: Ölü sayısı 85'e yükseldi
SON DAKİKA HABERİ: Güney Kore'de 175 yolcu ve 6 uçuş görevlisinin bulunduğu yolcu uçağı Muan Havalimanında pistten çıkarak duvara çarptı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.
Yonhap Haber Ajansı'nın haberine göre Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkarak duvara çarptı.
175 yolcu ve 6 uçuş görevlisinin bulunduğu uçakta ilk belirlemelere göre 85 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.
Ekipler, kazada büyük bölümü yanarak tahrip olarak uçağa müdahale ederek yangını söndürdü, 1 yolcu ve 1 kabin personelini kurtardı.
181 kişiyi taşıyan uçaktaki 179 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.