SON DAKİKA HABERİ: Güney Kore'de uçak kazası: Ölü sayısı 85'e yükseldi

Yonhap Haber Ajansı'nın haberine göre Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkarak duvara çarptı.



175 yolcu ve 6 uçuş görevlisinin bulunduğu uçakta ilk belirlemelere göre 85 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Ekipler, kazada büyük bölümü yanarak tahrip olarak uçağa müdahale ederek yangını söndürdü, 1 yolcu ve 1 kabin personelini kurtardı.

181 kişiyi taşıyan uçaktaki 179 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.