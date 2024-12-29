SON DAKİKA HABERİ: Güney Kore'de uçak kazası: Ölü sayısı 85'e yükseldi

SON DAKİKA HABERİ: Güney Kore'de 175 yolcu ve 6 uçuş görevlisinin bulunduğu yolcu uçağı Muan Havalimanında pistten çıkarak duvara çarptı. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 85'e yükseldi.

SON DAKİKA HABERİ: Güney Kore'de uçak kazası: Ölü sayısı 85'e yükseldi - 1

Yonhap Haber Ajansı'nın haberine göre Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkarak duvara çarptı.

175 yolcu ve 6 uçuş görevlisinin bulunduğu uçakta ilk belirlemelere göre 85 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise yaralandı. 

Ekipler, kazada büyük bölümü yanarak tahrip olarak uçağa müdahale ederek yangını söndürdü, 1 yolcu ve 1 kabin personelini kurtardı.

181 kişiyi taşıyan uçaktaki 179 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

DÜNYA HABERLERİ

SON DAKİKA HABERİ: Güney Kore'de uçak kazası: Ölü sayısı 85'e yükseldi - 2

Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait 7C2216 sefer sayılı uçak, Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak duvarlara çarptı.

SON DAKİKA HABERİ: Güney Kore'de uçak kazası: Ölü sayısı 85'e yükseldi - 3

Yerel saat ile 09.07’de meydana gelen kazanın kesin nedeni hakkında resmi açıklama yapılmazken, kaza sonrasında alevlere teslim olan uçağa ait görüntüler amatör kameralara yansıdı.

SON DAKİKA HABERİ: Güney Kore'de uçak kazası: Ölü sayısı 85'e yükseldi - 4

Yerel basında yer alan haberlerde ise uçağın iniş takımlarında arıza meydana geldiği iddia edildi. Güney Kore Geçici Devlet Başkanı Choi Sang-mok, kurtarma çalışmaları için gereken tüm çabanın gösterilmesi talimatını verdi. Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA HABERİ: Güney Kore'de uçak kazası: Ölü sayısı 85'e yükseldi - 5

Yonhap haber ajansının aktardığına göre Muan havalimanındaki tüm uçuşlar bir sonraki duyuruya kadar iptal edildi. Havayolu şirketi yaptığı açıklamada kaza nedeniyle özür dileyerek gerekenin yapılacağını belirtti.

SON DAKİKA HABERİ: Güney Kore'de uçak kazası: Ölü sayısı 85'e yükseldi - 6

Uçaktaki 173 yolcunun Güney Kore vatandaşı ikisinin ise Taylandlı olduğu açıklandı.

SON DAKİKA HABERİ: Güney Kore'de uçak kazası: Ölü sayısı 85'e yükseldi - 7
SON DAKİKA HABERİ: Güney Kore'de uçak kazası: Ölü sayısı 85'e yükseldi - 8
SON DAKİKA HABERİ: Güney Kore'de uçak kazası: Ölü sayısı 85'e yükseldi - 9
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