SON DAKİKA: İran'da ölü sayısı 2 bini geçti (Corona virüste son durum)

SALGIN İSRAİL'DE YAYILIYOR

İsrail'de yeni tip Corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 2 bini aşarken, ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen bir hastanın hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yerel basında söz konusu kişinin 85 yaşında bir erkek hasta olduğu ve Covid-19 teşhisiyle dün hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail'de böylece Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 5’e yükseldi. İlk ölümün 20 Mart'ta kaydedildiği İsrail'de, bu sabah da 76 yaşında bir erkek hasta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.