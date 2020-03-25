SON DAKİKA: İran'da ölü sayısı 2 bini geçti (Corona virüste son durum)

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında can kaybı 19 bini geçti. İran ülkedeki ölü sayısının 2 bin 77'ye yükseldiğini duyurdu. Vaka sayısı ise 420 binin üzerine çıktı. Almanya son 24 saatte ülkede 4 bin 191 yeni vaka tespit edildiğini, ölü sayısının ise 149'a çıktığını duyurdu. Rusya'da vaka sayısı 658'ye yükseldi.

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 25.03.2020 - 11:39 | Son Güncelleme : 25.03.2020 - 12:40

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 18 bin 905 olarak güncelledi.

İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 2 BİNİ GEÇTİ

İran Sağlık Bakanlığı ülkede son 24 saatte 143 kişinin corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Ülkede ölü sayısı 2 bin 77'ye yükseldi. 

Ülkede toplan corona virüs vaka sayısı da 27 binin üzerine çıktı. 

ALMANYA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Almanya'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 artarak 149'a yükseldi. 

Ülkede son 24 saatte 4 bin 191 vaka tespit edildi böylece toplam vaka sayısı da 31 bin 554 oldu.

SALGIN İSRAİL'DE YAYILIYOR

İsrail'de yeni tip Corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 2 bini aşarken, ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen bir hastanın hayatını kaybettiği ifade edildi.

Yerel basında söz konusu kişinin 85 yaşında bir erkek hasta olduğu ve Covid-19 teşhisiyle dün hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

İsrail'de böylece Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 5’e yükseldi. İlk ölümün 20 Mart'ta kaydedildiği İsrail'de, bu sabah da 76 yaşında bir erkek hasta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

RUSYA'DA VAKA SAYISI ARTIYOR

Rusya'da yeni tip corona virüsü salgınına yakalananların sayısı 658'e yükseldi.

Verilere göre, Covid-19 yüzünden en fazla can kaybı 6 bin 820 kişiyle İtalya oldu.

İtalya'nın ardından ikinci en fazla ölüm, salgının ortaya çıktığı ve 3 bin 281 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.

En fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke İspanya'da da 2 bin 991 kişi hayatını kaybetti.

Covid-19 salgınından en fazla ölümün gerçekleştiği dördüncü ülke İran'da da 1934 kişi yaşamını yitirdi.

Salgın nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı beşinci ülke Fransa'da ise 1100 kişi öldü.

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