SON DAKİKA: İran'da ölü sayısı 2 bini geçti (Corona virüste son durum)

ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 25.03.2020 - 11:39 | Son Güncelleme : 25.03.2020 - 12:40
Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 18 bin 905 olarak güncelledi.
İran Sağlık Bakanlığı ülkede son 24 saatte 143 kişinin corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Ülkede ölü sayısı 2 bin 77'ye yükseldi.
Ülkede toplan corona virüs vaka sayısı da 27 binin üzerine çıktı.
Almanya'da corona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 artarak 149'a yükseldi.
Ülkede son 24 saatte 4 bin 191 vaka tespit edildi böylece toplam vaka sayısı da 31 bin 554 oldu.
İsrail'de yeni tip Corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 2 bini aşarken, ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 teşhisi konulan ve kimliği belirtilmeyen bir hastanın hayatını kaybettiği ifade edildi.
Yerel basında söz konusu kişinin 85 yaşında bir erkek hasta olduğu ve Covid-19 teşhisiyle dün hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
İsrail'de böylece Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 5’e yükseldi. İlk ölümün 20 Mart'ta kaydedildiği İsrail'de, bu sabah da 76 yaşında bir erkek hasta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.
Verilere göre, Covid-19 yüzünden en fazla can kaybı 6 bin 820 kişiyle İtalya oldu.
İtalya'nın ardından ikinci en fazla ölüm, salgının ortaya çıktığı ve 3 bin 281 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.
En fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke İspanya'da da 2 bin 991 kişi hayatını kaybetti.
Covid-19 salgınından en fazla ölümün gerçekleştiği dördüncü ülke İran'da da 1934 kişi yaşamını yitirdi.
Salgın nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı beşinci ülke Fransa'da ise 1100 kişi öldü.