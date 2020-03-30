SON DAKİKA: İspanya'da 812, İran'da 117 yeni ölüm (Corona virüste son durum)

SON 3 GÜNÜN EN DÜŞÜĞÜ

İtalya'da son aktardığı bilgilere göre ölü sayısı, son 3 günün en düşüğü oldu.

Ülkede en çok corona virüs kaynaklı ölüm ve vakanın görüldüğü Lombardiya bölgesi, 416 ölüyle yine başı çekti.