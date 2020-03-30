SON DAKİKA: İspanya'da 812, İran'da 117 yeni ölüm (Corona virüste son durum)

ntv.com.tr 30.03.2020 - 12:40
İlk kez 2019'un Aralık ayında Wuhan'da, Deniz Ürünleri Gıda Pazarı'nı ziyaret eden kişilerde görülen corona virüs hızla ülke geneline beraberinde de dünyaya sıçradı.
150'den fazla ülkeye sıçarayan corona virüs ile ülkelerin savaşı devam ederken Wuhan 6 gündür yeni vaka bildirmedi.
Wuhan kentinde yeni vaka sayısındaki hızlı düşüş, salgınına karşı alınan önlemlerin büyük ölçüde başarıya ulaştığı anlamına geliyor.
Çin genelinde ise şimdiye kadar virüs kaynaklı ölüm sayısı 3 bin 304 olurken güncel vaka sayısı ise 81 bin 470 olarak yer alıyor.
İtalya'da son aktardığı bilgilere göre ölü sayısı, son 3 günün en düşüğü oldu.
Ülkede en çok corona virüs kaynaklı ölüm ve vakanın görüldüğü Lombardiya bölgesi, 416 ölüyle yine başı çekti.
İtalya'nın ardından en fazla can kaybının yaşandığı İspanya'da ölü sayısı artmaya devam ediyor.
İspanya Sağlık Bakanlığı son 24 saatte ülkedeki ölü sayısının 838 artarak 6 bin 528'e yükseldiğini açıkladı.
Ülkedeke corona virüs tespit edilen vaka sayısı ise 78 bin 797'ye yükseldi.