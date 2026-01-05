Son dakika. Maduro ve eşi canlı yayınla mahkemeye götürülüyor
05.01.2026 15:28
Son Güncelleme: 05.01.2026 15:52
NTV - Haber Merkezi
Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltında tutulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi için kritik gün bugün. Maduro ve eşi az önce mahkemeye götürüldü, duruşma bu akşam saat 20.00'de. BM Güvenlik Konseyi de acil toplanacak. Dünyadan operasyona tepkilerse sürüyor.
TÜM DÜNYADA CANLI YAYINLANDI
ABD hükümeti, Venezuela'da düzenlediği operasyon ile Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores bugün hakim karşısına çıkacak. Maduro ve eşini bu akşam saat 20.00'de yapılacak duruşmaya götüren helikopter cezaevinden havalandı. Tüm bu görüntüler dakika dakika canlı yayınlandı. Maduro ve eşi dakikalar önce adliye binasına giriş yaptı.
MADURO MAHKEMEYE GÖTÜRÜLÜYOR
NTV yayınına katılan Gazeteci Mete Çubukçu görüntülerle ilgili şu görüşleri paylaştı.
"Görüntünün nerede başlayıp nerede biteceğine kadar planlanmış bir prodüksiyonla karşı karşıyayız. Ekrandan izlediğimiz kadarıyla çok çok uzak bir yer değil. Yaklaşık 5-10 dakikalık bir yol. Bir devlet başkanı değil bir uyuşturucu baronuymuş gibi görüntüleri yaymaya çalışılıyor.
Venezuela'da Maduro'yu sevenler ve sevmeyenler de var. Ama ne olursa olsun bu görüntü Latin Amerika'da dünyanın başka yerlerinde insanların nezdinde tepki toplar. Sonuçta bir devlet başkanı, tartışılıyor ancak bir devlet başkanı. Bu şekilde lanse edilmesi, yayılması o ulusları ve vatandaşlarını da küçük düşürecek noktaya gidebilir. Ben bunların belli anlamda da tepki toplayacağını ve Amerikan karşıtlığını artıracağını düşünüyorum."
HAPİSHANEDE KOŞULLAR "İNSANLIK DIŞI"
Maduro ve eşi Brooklyn Hapishanesi'nde tutuluyor. Peki bu hapishanenin özelliği ne?
Brooklyn Hapishanesi'nin ünlü tutukluları ünlü rapçi Diddy ve pedofili milyarder Jeffrey Epstein'in partneri Ghislaine Maxwell buradaki koşulların çok kötü olduğunu ifade etmişti. Rapçi Diddy hapishanedeyken gardiyanlar, şarkıcıyı bıçaklamaya çalışan birini durdurmuşlardı. Hapishanedeki mahkumların çeteleşerek yeni gelenlere itibar için saldırdıkları belirtiliyor.
Maduro günün 23 saatini hücrede, 1 saat de havalandırma ve egzersiz için havalandırmaya çıkarak geçiriyor. Diğer mahkumlardan ayrı şekilde tutulan Maduro için görevli gardiyanlarsa dikkatle seçiliyor. Gözaltındaki Nicolas Maduro'nun eşinin de aynı şekilde tutulduğu ifade edildi. Maduro'nun kaldığı “cehennem” hapishanesinde yaklaşık 1300 mahkum kalıyor.
Maduro ve eşinin 5 Ocak 2026 Pazartesi günü ilk kez hakim karşısına çıkması bekleniyor.
BM GÜVENLİK KONSEYİ MADURO GÜNDEMİYLE ACİL TOPLANIYOR
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi bugün, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yakalamasının hukuki boyutunu ele alma gündemiyle toplanacak.
Hukuk uzmanları, ABD'nin saldırıyı Güvenlik Konseyi'nden veya Venezuela'nın kendisinden onay almadan düzenlediği ve silahlı bir saldırıya karşı meşru müdafaa niteliği taşımadığı için hukuka aykırı olduğuna dikkat çektiler. Buna karşılık ABD, Güvenlik Konseyi kararlarını veto hakkına sahip olduğu için aleyhine karar alınması ihtimali bulunmuyor.
Toplantıda ABD'ye yakın ülkelerin Washington'a yönelik bir sert eleştiride bulunma ihtimalinin de düşük olduğu ifade ediliyor.
DÜNYADA OPERASYONA TEPKİLER SÜRÜYOR
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Maduro operasyonuna tepkisini yineledi, Venezuela Devlet Başkanı'nın hemen serbest bırakılması gerektiğini söyledi.
Rusya'nın üst düzeydeki güvenlik yetkilisi ve eski devlet başkanı Dmitry Medvedev, Rus devlet haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada Trump'ın Venezuela'ya askeri operasyon düzenleme kararının yasa dışı olduğunu fakat ABD'nin çıkarlarıyla uyumlu olduğunu söyledi.
"Sam Amca'nın hep basit bir hedefi oldu: Başkalarının kaynakları" diyen Medvedev böyle bir operasyonun daha güçlü bir ülkeye yapılmasının savaş ilanı olacağını belirtti.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Maduro'nun ABD tarafından askeri operasyonla yakalanmasının "tehlikeli bir emsal" oluşturabileceği konusunda uyardı.
PETRO ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro sosyal medya platformu X üzerinden operasyona tepki göstermeyi sürdürüyor.
Petro, ABD'nin insanlık tarihinde bir Güney Amerika ülkesinin başkentini bombalayan ilk ülke olduğuna dikkati çekti. "Ne (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, ne (Nazi diktatör Adolf) Hitler, ne (İspanyol diktatör Francisco) Franco, ne de (Portekizli diktatör Antonio de Oliveira) Salazar bunu yaptı." dedi.
Petro, Güney Amerikalıların yaşananları unutmayacağını vurgulayarak "Yaramız uzun zamandır açık. Latin atalarımız bize 'Vendetta (intikam)' diye fısıldasa da intikam peşine düşmemeli." ifadelerini kullandı.
Kolombiya Devlet Başkanı, Latin Amerika'nın ya birleşmesi gerektiğini ya da kendisine dünya için önemli bir merkez gibi değil de bir hizmetçi ve köle gibi davranılacağını kaydetti. İşbirliği için sadece Kuzey Amerika'ya değil dünyanın her yerine baktığını bildiren Petro, Çin ve Rusya ile ittifakın işe yaramadığını aktardı.
ORBAN'DAN MADURO OPERASYONUNA POZİTİF MESAJ
Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dansa “dünya enerji piyasası için iyi olabilir” mesajı geldi. Orban, Venezuela ve ABD'nin beraber dünya petrolünün %40-50'sini kontrol edebileceğini söyledi. “Bunun sonucunda Macaristan için olumlu bir durum olur ve bu da iyi haber” dedi.