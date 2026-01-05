Son dakika. Maduro ve eşi mahkemeye çıkarıldı. "Masumum, suçlu değilim"
05.01.2026 15:28
Son Güncelleme: 05.01.2026 20:54
Amerika Birleşik Devletleri'nde gözaltında tutulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi için kritik gün bugün. Maduro ve eşi saat 20.00'de hakim karşısına çıkarıldı. Her ikisi de suçlamaları reddetti. Yargıç duruşma tarihini 17 Mart olarak belirledi.
20:30- "MASUMUM, SUÇLU DEĞİLİM"
NTV Washigton Muhabiri Begüm Dönmez Ersöz, Maduro ve eşinin hakim karşısına çıkarıldığında yaşananları anlattı:
Maduro önce avukatıyla tokalaştı.
Maduro ve eşi tercüman eşliğinde suçlamaları dinledi.
Hem Maduro hem eşi suçlamaları reddetti.
Maduro "masumum suçlu değilim" dedi. İddianameyi okumadığını ve haklarını bilmediğini ifade etti. "Ben hala ülkemin devlet başkanıyım" ifadelerini kullandı.
"Adil yargılama olması benim işim" diyerek duruşmaya başlayan yargıç, duruşma tarihini 17 Mart olarak belirledi.
TÜM DÜNYADA CANLI YAYINLANDI
ABD hükümetinin, Venezuela'da düzenlediği operasyon ile alıkoyduğu Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores bugün hakim karşısına çıktı. Maduro ve eşini duruşmaya götüren helikopter cezaevinden havalandı. Tüm bu görüntüler dakika dakika canlı yayınlandı.
16.06 - "DAHA BAŞKA ÜLKELERDE AYNI OLAYLARIN YAŞANMASINA SEBEP OLABİLİR"
Milletlerarası hukuk uzmanı Prof. Dr. Nuray Ekşi NTV'nin canlı yayınında görüşlerini paylaştı.
Ekşi, Maduro'nun devlet başkanı statüsüne dikkat çekti.
Prof. Dr. Ekşi şunları söyledi:
“Kişiyi rencide edici şekilde, ayağında terliklerle, kaçabileceği hiçbir alan olmamasına rağmen eli kelepçeli şekilde ABD'nin uyguladığı muamele uluslarası hukuka aykırı. Nitekim 1949'daki Cenevre Konvansiyonu'nda, bırakın barış dönemini, savaş döneminde savaş esiri olarak alınan yabancı askerlere ve sivillere nasıl muamele edileceği, hukukun nasıl uygulanacağı belirlenmiş.
Son yaşanan olaylar son derece ürkütücü ve kabul edilebilir değil. Zaten uluslarası hukuka göre bir ceza davasına yabancı bir devlet başkanının konu olması mümkün değil. Bu görüntülerin basına yansıtılması, diğer ülkelerin tepkilerinin yumuşak kalması korkarım ki daha başka ülkelerde aynı olayların yaşanmasına sebebiyet verebilir.”
16.02 - "UZUN BİR SÜRECİN İLK AŞAMASI"
NTV Washington Muhabiri Begüm Dönmez Ersöz de canlı yayında konuya ilişkin değerlendirmelerini aktardı.
Maduro çiftinin yaklaşık 4 saat sonra yargıç karşısına çıkacağını aktaran Ersöz, "Öğle saatlerinde Maduro çiftini bekleyen uzunca bir sürecin ilk aşaması başlayacak. Bu ilk aşamanın kısa sürmesi bekleniyor. 25 sayfalık iddianame açıklanmıştı. Maduro'ya yönelik 4 ayrı suçlama yöneltilmişti. Maduro'nun eşine yönelik de uyuşturucu kaçakçılığı ve rüşvet iddiaları yer almıştı." dedi.
Mahkemede suçlamaların Maduro çiftine okunacağını belirten Ersöz, "Maduro'nun kendisine yöneltilen suçlamaların reddedileceği belirtiliyor." diye konuştu. Maduro çiftinin hukuk ekibinin tutukluluğun legal olmadığı tezini işleyeceklerini de sözlerine ekleyen Ersöz, "İddianamede Maduro'nun oğluna yönelik de iddialar yer aldı." dedi.
15.42 - "BİR PRODÜKSİYONLA KARŞI KARŞIYAYIZ"
NTV yayınına katılan Gazeteci Mete Çubukçu görüntülerle ilgili şu görüşleri paylaştı.
"Görüntünün nerede başlayıp nerede biteceğine kadar planlanmış bir prodüksiyonla karşı karşıyayız. Ekrandan izlediğimiz kadarıyla çok çok uzak bir yer değil. Yaklaşık 5-10 dakikalık bir yol. Bir devlet başkanı değil bir uyuşturucu baronuymuş gibi görüntüleri yaymaya çalışılıyor.
Venezuela'da Maduro'yu sevenler ve sevmeyenler de var. Ama ne olursa olsun bu görüntü Latin Amerika'da dünyanın başka yerlerinde insanların nezdinde tepki toplar. Sonuçta bir devlet başkanı, tartışılıyor ancak bir devlet başkanı. Bu şekilde lanse edilmesi, yayılması o ulusları ve vatandaşlarını da küçük düşürecek noktaya gidebilir. Ben bunların belli anlamda da tepki toplayacağını ve Amerikan karşıtlığını artıracağını düşünüyorum."
15.21 - "SIRADAKİ ÜLKELERE MESAJ VERİLİYOR"
NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz, canlı yayınlanan görüntülerle Trump'ın uyuşturucu konusunda tehdit ettiği ülkelere mesaj verildiğini söyledi. Yılmaz şunları söyledi:
"Burada görsel bir şov var. En azılı suçluların kaldığı cezaevine nakledilmişti Maduro. Maduro'yu daha mahkemeye çıkmadan suçlu ilan etme yolu gibi görünüyor. Normalde Amerika'da mahkemeye çıkacak kişilerin çoğunu uzun zaman göremiyoruz. Çoğu zaman kara kalem çalışmasıyla resmediliyor. Daha mahkemeye 6 saat varken, helikopter ile çekilmiş görüntüyle Maduro'nun gösterilmiş olması bu operasyona Amerikan Devleti'nin nasıl baktığını da gösteriyor. Bugünkü duruşmanın daha çok kimlik tespiti, suçlamaların yüzüne okunması ve çok da uzun sürmemesi bekleniyor. Bizim izlediğimiz görüntüler, duruşmadan daha uzun sürebilir.
Bir yandan burada bir mesaj da var. Trump'ın uyuşturucu konusunda tehdit ettiği başka ülkeler de var. "Siz buna devam ederseniz başınıza neler gelebilir?" mesajı da veriliyor. FAFO dedikleri meselede de listedeki yeni isimlerin de benzer tablolarla karşılaşma ihtimali üzerinden sıradaki ülkelere mesaj da veriliyor. Biraz bu şekilde de okumak gerekiyor."
15.14 - MADURO'NUN MAHKEMEYE YOLCULUĞUNDAN İLK GÖRÜNTÜLER
Brooklyn Hapishanesi'nde tutulan Nicolas Maduro ve eşi, yargılanmak üzere ABD'nin Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi DEA yetkilileri eşliğinde mahkemeye götürülüyor.
BM GÜVENLİK KONSEYİ'NDE GERGİNLİK
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi bugün, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu yakalamasının hukuki boyutunu ele alma gündemiyle acil toplandı.
Rusya Federasyonu'nun BMGK Temsilcisi Vasily Nebenzya, ABD'nin Venezuela'ya saldırısını kınadıklarını kınadıklarını belirterek, Maduro ve eşinin serbest bırakılmasını istedi.
Çin Temsilcisi Fu Cong “ABD'nin tek taraflı, yasa dışı ve zorbaca eylemlerinden şoke olduk, güçlü bir şekilde kınıyoruz” ifadelerini kullandı. Çin temsilcisi de Maduro ve eşinin derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.
ABD Temsilcisi Dorothy Shea ise Venezuela ya da halkına karşı savaşta olmadıklarını savunarak ülkeyi işgal etmediklerini söyledi. Shea, “Trump diplomasiye şans verdi, Maduro'ya çok sayıda çıkış rampası sundu. Gerilimi azaltmaya çalıştı” ifadelerini kullandı.
Öte yandan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinde, uluslararası hukuk kurallarına saygı gösterilmemiş olmasından ve bunun Venezuela'yı daha fazla istikrarsızlaştırmasından derin endişe duyduğunu belirtti.
HAPİSHANEDE KOŞULLAR "İNSANLIK DIŞI"
Maduro ve eşi Brooklyn Hapishanesi'nde tutuluyor. Peki bu hapishanenin özelliği ne?
Brooklyn Hapishanesi'nin ünlü tutukluları ünlü rapçi Diddy ve pedofili milyarder Jeffrey Epstein'in partneri Ghislaine Maxwell buradaki koşulların çok kötü olduğunu ifade etmişti. Rapçi Diddy hapishanedeyken gardiyanlar, şarkıcıyı bıçaklamaya çalışan birini durdurmuşlardı. Hapishanedeki mahkumların çeteleşerek yeni gelenlere itibar için saldırdıkları belirtiliyor.
Maduro günün 23 saatini hücrede, 1 saat de havalandırma ve egzersiz için havalandırmaya çıkarak geçiriyor. Diğer mahkumlardan ayrı şekilde tutulan Maduro için görevli gardiyanlarsa dikkatle seçiliyor. Gözaltındaki Nicolas Maduro'nun eşinin de aynı şekilde tutulduğu ifade edildi. Maduro'nun kaldığı “cehennem” hapishanesinde yaklaşık 1300 mahkum kalıyor.
DÜNYADA OPERASYONA TEPKİLER SÜRÜYOR
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Maduro operasyonuna tepkisini yineledi, Venezuela Devlet Başkanı'nın hemen serbest bırakılması gerektiğini söyledi.
Rusya'nın üst düzeydeki güvenlik yetkilisi ve eski devlet başkanı Dmitry Medvedev, Rus devlet haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada Trump'ın Venezuela'ya askeri operasyon düzenleme kararının yasa dışı olduğunu fakat ABD'nin çıkarlarıyla uyumlu olduğunu söyledi.
"Sam Amca'nın hep basit bir hedefi oldu: Başkalarının kaynakları" diyen Medvedev böyle bir operasyonun daha güçlü bir ülkeye yapılmasının savaş ilanı olacağını belirtti.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Maduro'nun ABD tarafından askeri operasyonla yakalanmasının "tehlikeli bir emsal" oluşturabileceği konusunda uyardı.
PETRO ATEŞ PÜSKÜRDÜ
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro sosyal medya platformu X üzerinden operasyona tepki göstermeyi sürdürüyor.
Petro, ABD'nin insanlık tarihinde bir Güney Amerika ülkesinin başkentini bombalayan ilk ülke olduğuna dikkati çekti. "Ne (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, ne (Nazi diktatör Adolf) Hitler, ne (İspanyol diktatör Francisco) Franco, ne de (Portekizli diktatör Antonio de Oliveira) Salazar bunu yaptı." dedi.
Petro, Güney Amerikalıların yaşananları unutmayacağını vurgulayarak "Yaramız uzun zamandır açık. Latin atalarımız bize 'Vendetta (intikam)' diye fısıldasa da intikam peşine düşmemeli." ifadelerini kullandı.
Kolombiya Devlet Başkanı, Latin Amerika'nın ya birleşmesi gerektiğini ya da kendisine dünya için önemli bir merkez gibi değil de bir hizmetçi ve köle gibi davranılacağını kaydetti. İşbirliği için sadece Kuzey Amerika'ya değil dünyanın her yerine baktığını bildiren Petro, Çin ve Rusya ile ittifakın işe yaramadığını aktardı.
ORBAN'DAN MADURO OPERASYONUNA POZİTİF MESAJ
Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dansa “dünya enerji piyasası için iyi olabilir” mesajı geldi. Orban, Venezuela ve ABD'nin beraber dünya petrolünün %40-50'sini kontrol edebileceğini söyledi. “Bunun sonucunda Macaristan için olumlu bir durum olur ve bu da iyi haber” dedi.