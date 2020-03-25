Dünya genelinde ölü sayısı 16 bin 600'ü geçerken vaka sayısı ise 420 binin üzerine çıktı. Almanya son 24 saatte ülkede 4 bin 191 yeni vaka tespit edildiğini, ölü sayısının ise 149'a çıktığını duyurdu. Rusya'da vaka sayısı 658'ye yükseldi.

İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 738 artışla 3 bin 434'e çıktığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, '' Tahran 'da akaryakıt tankerleri ile güvenlik güçleri ve sağlık personeline ait araçlar haricindeki tüm araçların eyalet dışına çıkışları yasaklandı'' ifadeleri yer aldı.

Suudi Arabistan'da ise corona virüs önlemleri kapsamında başta başkenti Riyad olmak üzere Mekke ve Medine'yi kapattı.

Ülkede son 24 saatte 4 bin 191 vaka tespit edildi böylece toplam vaka sayısı da 31 bin 554 oldu.

İsrail'de böylece Covid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 5’e yükseldi. İlk ölümün 20 Mart'ta kaydedildiği İsrail'de, bu sabah da 76 yaşında bir erkek hasta Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.