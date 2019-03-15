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SON DAKİKA: Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı

ntv.com.tr

Yeni Zelanda’nın Christchurch kasabasında iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılarda, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtiliyor.

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    Yeni Zelanda’nın Christchurch kasabasında iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtiliyor.

    Saldırının cuma namazı sırasında gerçekleştiğ, camilerden birinde yaklaşık 200 kişinin olduğu belirtilirken ilk bilgilere göre ölenler arasında Türk yok... (HABERİN DETAYLARI)

    İşte saldırı sonrası objektiflere yansıyanlar... 

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