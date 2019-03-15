SON DAKİKA: Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı: En az 30 ölü ve çok sayıda yaralı
ntv.com.tr
Yeni Zelanda’nın Christchurch kasabasında iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. En az 30 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.
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Yeni Zelanda’nın Christchurch kasabasında iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, en az 30 kişi ölürken çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.
Saldırının cuma namazı sırasında gerçekleştiği, camilerden birinde yaklaşık 200 kişinin olduğu belirtilirken, yetkililerden yapılan açıklamaya göre ölenler arasında Türk yok...
Katliama müzik dinleyerek ve 5 otomotik silahla giden saldırgan, saldırı anını sosyal medyadan canlı yayınladı...
70 sayfalık manifestosunda Türkleri de tehdit eden saldırgan, İskoç asılllı Avustralyalı... (HABERİN DETAYLARI)
İşte saldırı sonrası objektiflere yansıyanlar...
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