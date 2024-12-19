Son dönemlerin favori gıdası: Depresyona neden olduğu ortaya çıktı, riski yüzde 42 artırıyor
İngiliz bilim insanları, genellikle vejetaryenlar tarafından tercih edilen bitki bazlı etlerin, bireylerin ruh sağlığına zarar vererek depresyon riskini artırdığını kanıtladı. Araştırmada, bu tür gıdaların tansiyon üzerindeki etkisi de gözlemlendi.
Surrey Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, laboratuvar ortamında üretilen et alternatiflerinin depresyon riskini artırabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, bitki bazlı et ürünlerini tüketen vejetaryenler, bu tür ürünleri tüketmeyenlere kıyasla depresyona girme olasılığı açısından yüzde 42 daha yüksek bir riske sahip.