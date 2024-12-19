Son dönemlerin favori gıdası: Depresyona neden olduğu ortaya çıktı, riski yüzde 42 artırıyor

İngiliz bilim insanları, genellikle vejetaryenlar tarafından tercih edilen bitki bazlı etlerin, bireylerin ruh sağlığına zarar vererek depresyon riskini artırdığını kanıtladı. Araştırmada, bu tür gıdaların tansiyon üzerindeki etkisi de gözlemlendi.

Son dönemlerin favori gıdası: Depresyona neden olduğu ortaya çıktı, riski yüzde 42 artırıyor - 1

Surrey Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, laboratuvar ortamında üretilen et alternatiflerinin depresyon riskini artırabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, bitki bazlı et ürünlerini tüketen vejetaryenler, bu tür ürünleri tüketmeyenlere kıyasla depresyona girme olasılığı açısından yüzde 42 daha yüksek bir riske sahip.

DÜNYA HABERLERİ

Son dönemlerin favori gıdası: Depresyona neden olduğu ortaya çıktı, riski yüzde 42 artırıyor - 2

Food Frontiers dergisinde yayımlanan çalışmada, vejetaryenlerin ruh sağlığı semptomları karşılaştırıldı. Sonuçlar, bitki bazlı et tüketenlerin daha yüksek tansiyon ve yüksek iltihaplanma seviyelerine sahip olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, işlenmiş gıdaların vücuttaki iltihaplanmayı artırarak beyindeki kimyasalları olumsuz etkileyebileceğini ve bunun da ruhsal sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Son dönemlerin favori gıdası: Depresyona neden olduğu ortaya çıktı, riski yüzde 42 artırıyor - 3

Bilim insanları, İngiltere Biyobankası'ndan alınan 500 binden fazla kişinin sağlık verilerini inceledi. Uzmanlar, bitki bazlı etlerin ultra işlenmiş gıdalar kategorisinde yer aldığını çünkü bu ürünlerin koruyucu maddeler ve tatlandırıcılar gibi katkı maddeleri içerdiğini vurguladı.

Son dönemlerin favori gıdası: Depresyona neden olduğu ortaya çıktı, riski yüzde 42 artırıyor - 4

Verilere göre, bitki bazlı et tüketen kişilerin daha yüksek kan basıncı ve C-reaktif protein seviyeleri gibi iltihap belirtileri gösterdiği ve iyi kolesterol seviyelerinin daha düşük olduğu belirlendi. 

Son dönemlerin favori gıdası: Depresyona neden olduğu ortaya çıktı, riski yüzde 42 artırıyor - 5

Bitki bazlı etlerin dengeli bir diyette güvenli olabileceğini belirten Profesör Nophar Geifman, bu tür ürünlerin depresyon ve iltihap arasındaki ilişkisinin daha fazla araştırılması gerektiğini söyledi.

Son dönemlerin favori gıdası: Depresyona neden olduğu ortaya çıktı, riski yüzde 42 artırıyor - 6

Araştırmalar, fazla işlenmiş gıda tüketiminin kalp damar hastalıkları ve ölüm riskini artırdığını ortaya koyuyor. Bilim insanları, bu tür gıdalardaki katkı maddeleri ve kirleticilerin oksidatif strese yol açarak kalp sağlığını olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.

Son dönemlerin favori gıdası: Depresyona neden olduğu ortaya çıktı, riski yüzde 42 artırıyor - 7

Her yıl yaklaşık 700.000 kişi, "Veganuary" adı verilen etkinlik kapsamında etten uzak durmayı tercih ediyor. Süpermarketler de bu talebe cevap vererek, bitki bazlı et satışına ağırlık veriyor.

DAHA FAZLA GÖSTER