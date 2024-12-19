Son dönemlerin favori gıdası: Depresyona neden olduğu ortaya çıktı, riski yüzde 42 artırıyor

Surrey Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, laboratuvar ortamında üretilen et alternatiflerinin depresyon riskini artırabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, bitki bazlı et ürünlerini tüketen vejetaryenler, bu tür ürünleri tüketmeyenlere kıyasla depresyona girme olasılığı açısından yüzde 42 daha yüksek bir riske sahip.