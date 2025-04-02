Son evre bağırsak kanseri olduğunu tesadüfen öğrendi: 3 çocuk annesi kadının vücuduna yayılmış

Kasım 2024'te yapılan kolonoskopi işlemi, bağırsakta kanserli bir oluşum olduğunu ortaya koydu. Bu süreçte, doktorlar Jenny'ye, "Öfkeli kırmızı bir şey bulduk ve kanadı," diyerek durumu bildirdiler. Bu haber, onun için yıkıcıydı; “Ne olduğunu sordum, ancak daha sonra benimle konuşacaklarını söylediler. O an bunun iyi olmadığını fark ettim,” dedi.





