Son evre bağırsak kanseri olduğunu tesadüfen öğrendi: 3 çocuk annesi kadının vücuduna yayılmış
3 çocuk annesi 41 yaşındaki Jenny Garner, bir yıldan uzun süredir gizli kalan bağırsak kanserini öğrendiğinde hayatının en büyük şokunu yaşadı. Bağırsak kanseri, hiç belirgin bir semptom göstermediği için erken teşhis konulamazken, hastalığın tek belirtisi tesadüfen bir kan bağışı sırasında tespit edildi.
Geçtiğimiz yılın kasım ayında hastalık, midesindeki bezlere yayılmıştı ve tedavisi imkansız olarak sınıflandırılmıştı. Jenny Garner, "Bağış yapmaya gittiğimde kan damlası tam olarak batmamıştı.