Son evre ölümcül mide kanseriymiş: "Diyetin yan etkisi" dedi ve bu basit belirtiyi önemsemedi
40 yaşındaki dört çocuk annesi Camilla Chapman, son evre mide kanseri teşhisi konulmadan önce yaşadığı yutma zorluğunun, yeni başladığı kilo verme diyetinin bir komplikasyonu olduğunu düşündü. Ancak bu semptomun, farkında olmadan dikkat edilmesi gereken bir sağlık problemi olduğunu zamanla keşfetti.
Geçen yılın başlarında düşük kalorili bir zayıflama diyetine başlayan Chapman, çorba ve shake gibi sıvı gıdalardan oluşan bu diyetin ardından katı gıdaları yutmakta zorluk çekmeye başladı. Başlangıçta bu durumu, sıvı beslenmeye alışmasının ve çiğneme kaslarının "tembelleşmesinin" bir sonucu olarak gördü. Ancak, sıkça yutma zorluğu yaşadığı birkaç katı gıda da midesinde kaldı ve Chapman, bu durumu görmezden gelmeye karar verdi.