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Son evre ölümcül mide kanseriymiş: "Diyetin yan etkisi" dedi ve bu basit belirtiyi önemsemedi

40 yaşındaki dört çocuk annesi Camilla Chapman, son evre mide kanseri teşhisi konulmadan önce yaşadığı yutma zorluğunun, yeni başladığı kilo verme diyetinin bir komplikasyonu olduğunu düşündü. Ancak bu semptomun, farkında olmadan dikkat edilmesi gereken bir sağlık problemi olduğunu zamanla keşfetti.

Son evre ölümcül mide kanseriymiş: "Diyetin yan etkisi" dedi ve bu basit belirtiyi önemsemedi - 1

Geçen yılın başlarında düşük kalorili bir zayıflama diyetine başlayan Chapman, çorba ve shake gibi sıvı gıdalardan oluşan bu diyetin ardından katı gıdaları yutmakta zorluk çekmeye başladı. Başlangıçta bu durumu, sıvı beslenmeye alışmasının ve çiğneme kaslarının "tembelleşmesinin" bir sonucu olarak gördü. Ancak, sıkça yutma zorluğu yaşadığı birkaç katı gıda da midesinde kaldı ve Chapman, bu durumu görmezden gelmeye karar verdi.


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Son evre ölümcül mide kanseriymiş: "Diyetin yan etkisi" dedi ve bu basit belirtiyi önemsemedi - 2

The Independent'a konuşan Camilla Chapman, yaşadığı bu belirtileri dikkate almayarak, sadece vücudunun sıvı gıda tüketmeye alıştığını düşündü. Ancak Haziran ayında çenesinin altında bir şişlik fark ettiğinde, daha fazla endişelenerek aile hekimine başvurdu. Yapılan ilk taramalarda herhangi bir sorun görülmedi, bu da onu bir süre rahatlatmıştı.


Son evre ölümcül mide kanseriymiş: "Diyetin yan etkisi" dedi ve bu basit belirtiyi önemsemedi - 3

Ancak yutma güçlükleri devam edince, bu yılın Ocak ayında tekrar hekimine danışmaya karar verdi. Yapılan kan testinin ardından, üç hafta sonra yapılan endoskopi sırasında midesine yerleştirilen esnek bir kamera ile yapılan incelemeler sonucu, 1 Şubat'ta Camilla Chapman'a mide kanseri teşhisi konuldu. Midesinden alınan doku örneği, hastalığın ileri evrede olduğunu ve tedavi edilemeyecek kadar yayılmış olduğunu gösterdi. Bilgisayarlı tomografi taramasında, kanserin akciğerlerine, karaciğerine ve lenf bezlerine yayıldığı görüldü.

Doktorlar, ameliyatın bir seçenek olmadığı ve kemoterapinin yalnızca yaşam süresini birkaç ay uzatabileceği bilgisini verdiler. Chapman, "Doktor, yapabileceği hiçbir şeyin olmadığını söyledi. Ameliyat yok, kemoterapiyle sadece biraz daha zaman kazanabilirim ama genel olarak hayatımın bir yıl içinde sona ereceği ifade edildi," dedi.


Son evre ölümcül mide kanseriymiş: "Diyetin yan etkisi" dedi ve bu basit belirtiyi önemsemedi - 4

Camilla Chapman şimdi, diğer insanların yutma zorluklarını küçümsememeleri gerektiği konusunda uyarıyor. "Bu, belki de sadece küçük bir değişiklik olabilir, yutma şeklinizde veya sesinizde bir değişiklik olabilir, ama benzer semptomları yaşayan herkesin mutlaka kontrol ettirmesini öneriyorum," dedi.

Mide kanserinin diğer belirtileri arasında mide ekşimesi, asit reflüsü, mide bulantısı, sık sık geğirme ve yemekten hemen sonra tokluk hissi bulunuyor. Ancak Chapman, bu belirtilerin hiçbirini yaşamadığını belirtti.

Chapman, yaşam sonu kemoterapisine girmeme kararı alarak, tedaviye karşı isteksizliğini dile getirdi. "Maalesef immünoterapiden yararlanamam ve tek seçenek palyatif kemoterapi. Ancak bu tedavi, sadece %50 oranında bir yavaşlatma şansı sunuyor ve aynı zamanda beni hasta ediyor. Hasta bir anne olmak istemiyorum,"Çocuklarımın büyüdüğünü görmek, bu düşünceyi bile aklıma getiremiyorum." dedi.


Son evre ölümcül mide kanseriymiş: "Diyetin yan etkisi" dedi ve bu basit belirtiyi önemsemedi - 5

İngiltere'de her yıl yaklaşık 6.500, ABD'de ise 30.000 kişiye mide kanseri teşhisi konuyor. Bu hastalık, her yıl yaklaşık 4.000 İngiliz ve 11.000 Amerikalının ölümüne yol açıyor. Cancer Research UK verilerine göre, mide kanseri erken evrede teşhis edilirse hastaların %65'i 10 yıl hayatta kalabiliyor. Ancak dördüncü evre hastalarda bu oran beşte bire düşüyor.

Camilla Chapman, hastalığıyla mücadele ederken, diğer insanların bu tür semptomları dikkate alarak erken teşhis için sağlıklarına özen göstermeleri gerektiğini vurguluyor.

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