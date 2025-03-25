Son evre ölümcül mide kanseriymiş: "Diyetin yan etkisi" dedi ve bu basit belirtiyi önemsemedi

Camilla Chapman şimdi, diğer insanların yutma zorluklarını küçümsememeleri gerektiği konusunda uyarıyor. "Bu, belki de sadece küçük bir değişiklik olabilir, yutma şeklinizde veya sesinizde bir değişiklik olabilir, ama benzer semptomları yaşayan herkesin mutlaka kontrol ettirmesini öneriyorum," dedi.



Mide kanserinin diğer belirtileri arasında mide ekşimesi, asit reflüsü, mide bulantısı, sık sık geğirme ve yemekten hemen sonra tokluk hissi bulunuyor. Ancak Chapman, bu belirtilerin hiçbirini yaşamadığını belirtti.



Chapman, yaşam sonu kemoterapisine girmeme kararı alarak, tedaviye karşı isteksizliğini dile getirdi. "Maalesef immünoterapiden yararlanamam ve tek seçenek palyatif kemoterapi. Ancak bu tedavi, sadece %50 oranında bir yavaşlatma şansı sunuyor ve aynı zamanda beni hasta ediyor. Hasta bir anne olmak istemiyorum,"Çocuklarımın büyüdüğünü görmek, bu düşünceyi bile aklıma getiremiyorum." dedi.





