Son üç gün: ABD seçimleri, Ortadoğu'yu nasıl şekillendirecek?
Dünyanın gözü 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık oylamasında. Trump ve Harris'in yarışacağı seçimler üzerine yapılan analizlerin odak noktası şüphesiz Ortadoğu. Buradaki en kritik soru ise şu: Beyaz Saray'daki olası nöbet değişimi, İsrail'in Gazze ve Lübnan savaşını nasıl etkileyecek? (Haber: Derya Doğan)
Washington'daki nöbet değişimi ihtimali, Ortadoğu'da hissedilmeye çoktan başladı.
Yetkililer ve analistler, salı günü Donald Trump ile Kamala Harris arasında yapılacak oylamanın sonucunun, İsrail'in İran ve Gazze'deki eylemleri açısından büyük sonuçlar doğurabileceğini söylüyor.
İsrail; Gazze ya da Lübnan'da herhangi bir ateşkes anlaşması yapmadan önce seçim sonuçlarının belli olmasını bekliyor gibi görünüyor.
İsrail ayrıca yeni başkan Beyaz Saray'a geçmeden önce, Hamas ve Hizbullah'a karşı stratejik kazanımlar elde etmeye çalışıyor.