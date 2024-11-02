Son üç gün: ABD seçimleri, Ortadoğu'yu nasıl şekillendirecek?

GAZZE'YE NASIL BAKIYORLAR?

Gazze'deki savaş, İsrail ile müttefiki ABD'nin arasının açılmasına neden oldu.

ABD basınına göre mevcut Başkan Joe Biden yönetimi, Amerikalılar sandık başına gitmeden hemen önce bölgeyi daha da tehlikeli bir aşamaya itebileceğinden korkarak, İsrail'i İran'daki petrol veya nükleer tesislerine saldırmamaya ikna etmek için haftalar harcadı.

Yardımcısı Kamala Harris, Gazze'de ateşkes çağrısında Trump'a göre daha açık sözlü oldu ve insani konulara daha fazla vurgu yaptı.

Temmuz ayında Beyaz Saray'da Netanyahu ile görüştükten sonra, Gazze'deki durum hakkında “sessiz kalmayacağını” söyleyen Harris, Netanyahu'ya insanların çektiği acının boyutları ve masum sivillerin ölümüyle ilgili ciddi endişelerini dile getirdiğini söyledi.