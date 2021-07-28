Son yılların en önemli tarihi keşiflerinden biri: Akdeniz’de antik Roma gemisi bulundu

AKDENİZ'DE ANTİK DÖNEMDE YAPILAN TİCARİ FAALİYETLERE IŞIK TUTACAK

Keşfi yöneten araştırmacı Valeria Li Vigni, “Akdeniz, farklı gemi türlerinin eşlik ettiği deniz ticareti,ve savaşlarla dolu tarihimizi anlamamız için bize sürekli değerli unsurlar veriyor. Artık gemideki yaşam ve kıyı toplulukları arasındaki ilişkiler hakkında daha çok şey öğreneceğiz” dedi.

Keşif, aynı zamanda Sicilyalı yetkililer tarafından son yılların en önemli arkeolojik buluntularından biri olarak tanımlandı.