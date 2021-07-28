Son yılların en önemli tarihi keşiflerinden biri: Akdeniz’de antik Roma gemisi bulundu

ntv.com.tr 28.07.2021 - 17:32
Akdeniz'de Palermo açıklarında MÖ 2. yüzyıla tarihlenen antik bir Roma gemisi keşfedildi. Gemi, Isola delle Femmine yakınlarında, denizin 92 metre derinliğinde yatıyor ve bir denizaltı robotu tarafından çekilen ilk görüntülere göre, bol miktarda şarap amforası taşıyor.
Amfora, gövdesinden daha ince olan boyun kısmının altında dibe doğru daralarak sonlanan iki kulplu, antik dönemlere özgü bir çeşit çömleğe deniliyor.
Keşfi yöneten araştırmacı Valeria Li Vigni, “Akdeniz, farklı gemi türlerinin eşlik ettiği deniz ticareti,ve savaşlarla dolu tarihimizi anlamamız için bize sürekli değerli unsurlar veriyor. Artık gemideki yaşam ve kıyı toplulukları arasındaki ilişkiler hakkında daha çok şey öğreneceğiz” dedi.
Keşif, aynı zamanda Sicilyalı yetkililer tarafından son yılların en önemli arkeolojik buluntularından biri olarak tanımlandı.
Diğer taraftan, birkaç hafta önce Sicilyalı arkeologlar başka bir batık keşfetmişlerdi: Ustica adasının açıklarında yaklaşık 70 metre derinlikte bulunan farklı bir eski bir Roma gemisi. Bu gemi de aynı zamanda MÖ 2. yüzyıla tarihlenen şarapları içeren çok sayıda amfora taşıyordu.
Araştırmacılar bulguların, Roma'nın Kuzey Afrika, İspanya, Fransa ve Orta Doğu'yla yaptığı baharat, şarap, zeytin ve diğer ürünlerin ticaret faaliyetlerine ışık tutacağını belirtti.
Bununla birlikte, Akdeniz'de çok sayıda Roma gemisi enkazı bulunuyor. 2013 yılında Cenova kıyılarında keşfedilen ve MÖ 2. yüzyıla tarihlenen bir gemide de 50'ye yakın değerli amfora bulunmuştu. Söz konusu buluntu, Alassio sahilinden yaklaşık bir buçuk kilometre açıkta polis dalgıçları tarafından fark edildi. Bu olayda, İtalya'nın kuzeyinde karaborsada satılan çalıntı eserlerle ilgili bir yıl süren soruşturma sırasında polise teknenin nerede olduğu hakkında bilgi verildi.
Diğer taraftan yasadışı yollarla ele geçirilen yüzlerce antik Roma amforası, İtalyan polisi tarafından sıklıkla sanat tüccarlarının evlerinde bulunuyor.
Haziran ayında, İtalyan yetkililer Belçikalı bir koleksiyoncunun evinde MÖ 6. yüzyıla kadar uzanan ve 11 milyon Euro (değerinde yüzlerce yasadışı yollarla toplanmış arkeolojik esere el koydu.
Kültürel mirastan sorumlu kolluk kuvvetlerine göre, steller, amforalar ve diğer öğeler de dahil olmak üzere yaklaşık 800 "olağanüstü nadirlik ve paha biçilemez değere sahip eserden oluşan koleksiyon İtalya'nın güneydoğu ucundaki Puglia'daki gizli kazılardan geldi. Belçikalı koleksiyoncunun yargılanması gelecek ay başlanması bekleniyor.