Son yolculuğu haritalandı: Patlatılan Cybertruck'ın izi sürüldü!
ABD'nin Las Vegas kentinde, Trump Oteli'nin önünde Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla marka bir aracın patlatılmasının yankıları devam ediyor. Bir kişinin öldüğü, yedi kişininse yaralandığı olayın failinin madalyalı bir Amerikan askeri olduğu ortaya çıktı. Yetkililer, sürücünün Colorado'da başlayıp Las Vegas'taki Trump Oteli'nin önünde sonlanan yolculuğunu haritalamak için Tesla şarj istasyonlarından gelen verileri kullandı. Bu sayede intihar saldırısını planlayan Amerikan askerinin son seyahati adım adım haritalandı.
ARAÇ PATLAYARAK ALEV ALDI
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Las Vegas kentindeki "Trump International" otelinin önünde Tesla marka bir araç patlayarak alev aldı.
Yetkililerin Cybertruck sürücüsünü tespit etmesi ilk başta zor oldu. Alevler söndürüldüğünde, sürücü tanınmayacak kadar yanmıştı.