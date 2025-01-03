Son yolculuğu haritalandı: Patlatılan Cybertruck'ın izi sürüldü!

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN AMERİKAN ASKERİYMİŞ

Yetkililer sürücünün Amerikan ordusunda görev yapmış Başçavuş Matthew Alan Livelsberger olduğunu tespit etti.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Başkan seçilen Donald Trump ile seçim sürecinde ve sonrasında yakın bir ilişki geliştirdi.

Sürücünün ideolojik eğilimleri hakkında bir şey söylemek için henüz çok erken olduğunu söyleyen yetkililer, intihar eyleminin motivasyonunun belirlenemediğini vurguluyor.