Son yolculuğu haritalandı: Patlatılan Cybertruck'ın izi sürüldü!

ABD'nin Las Vegas kentinde, Trump Oteli'nin önünde Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla marka bir aracın patlatılmasının yankıları devam ediyor. Bir kişinin öldüğü, yedi kişininse yaralandığı olayın failinin madalyalı bir Amerikan askeri olduğu ortaya çıktı. Yetkililer, sürücünün Colorado'da başlayıp Las Vegas'taki Trump Oteli'nin önünde sonlanan yolculuğunu haritalamak için Tesla şarj istasyonlarından gelen verileri kullandı. Bu sayede intihar saldırısını planlayan Amerikan askerinin son seyahati adım adım haritalandı.

Son yolculuğu haritalandı: Patlatılan Cybertruck'ın izi sürüldü! - 1

ARAÇ PATLAYARAK ALEV ALDI

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Las Vegas kentindeki "Trump International" otelinin önünde Tesla marka bir araç patlayarak alev aldı.

Yetkililerin Cybertruck sürücüsünü tespit etmesi ilk başta zor oldu. Alevler söndürüldüğünde, sürücü tanınmayacak kadar yanmıştı.

DÜNYA HABERLERİ

Son yolculuğu haritalandı: Patlatılan Cybertruck'ın izi sürüldü! - 2

ARABA MI CEPHANE Mİ?

Soruşturmacılar, kiralık aracının kömürleşmiş kalıntılarını incelediklerinde sürücünün geçmişi ve niyetleri hakkında bazı ipuçları keşfettiler: bazı silahlar, askeri kimlik kartı, yakıt ve çok sayıda havai fişek.

Son yolculuğu haritalandı: Patlatılan Cybertruck'ın izi sürüldü! - 3

"KENDİSİNİ KAFASINDAN VURMUŞ"

Yetkililer perşembe günü yeni bir ayrıntı daha bulduklarını duyurdu.

Adli tıp raporu, sürücünün kendisini kafasından vurarak yaşamına son verdiğini gösteriyordu.

Son yolculuğu haritalandı: Patlatılan Cybertruck'ın izi sürüldü! - 4

SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN AMERİKAN ASKERİYMİŞ

Yetkililer sürücünün Amerikan ordusunda görev yapmış Başçavuş Matthew Alan Livelsberger olduğunu tespit etti.

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Başkan seçilen Donald Trump ile seçim sürecinde ve sonrasında yakın bir ilişki geliştirdi.

Sürücünün ideolojik eğilimleri hakkında bir şey söylemek için henüz çok erken olduğunu söyleyen yetkililer, intihar eyleminin motivasyonunun belirlenemediğini vurguluyor.

Son yolculuğu haritalandı: Patlatılan Cybertruck'ın izi sürüldü! - 5

ARACI 8 ARALIK'TA KİRALADI

37 yaşında Livelsberger, aktif görevde bulunduğu Almanya'da yaşıyordu. Afganistan dahil olmak üzere başka ülkelerde de görev yapmıştı. Madalyaları arasında cesaretinden dolayı Bronz Yıldız da vardı.

Onaylanmış bir izinle Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret eden Livelsberger, 8 Aralık'ta Denver'da Tesla marka aracı kiraladı.

Son yolculuğu haritalandı: Patlatılan Cybertruck'ın izi sürüldü! - 6

TESLA İSTASYONLARINDAN TAKİP ETTİLER

Livelsberger, birkaç gün boyunca Colorado'dan New Mexico ve Arizona'ya doğru yol aldı. Yetkililer, saldırganın yol boyu kullandığı Tesla şarj istasyonlarından alınan verileri kullanarak bu rotayı izlediler.

Son yolculuğu haritalandı: Patlatılan Cybertruck'ın izi sürüldü! - 7

LAS VEGAS'I DOLAŞTI, SON DURAĞI OTEL OLDU

Güvenlik kamerası görüntüleri, aracın Las Vegas'ta birkaç durak yaptıktan sonra,  64 katlı bir kule olan Trump otelin cam kapılarının önünde durduğunu gösteriyor.

Çarşamba günü yerel saatle sabah 8.40 civarında, Las Vegas Metropolitan Polis Departmanı bir patlama ihbarı aldı.

Görgü tanıkları, otelin önünde duran Cybertruck'ın alevler içinde olduğunu gördüklerini söyledi.

Son yolculuğu haritalandı: Patlatılan Cybertruck'ın izi sürüldü! - 8

İKİ KİMLİK, ONLARCA SİLAH

İtfaiyeciler yangını söndürdükten sonra, Çavuş Livelsberger'in kimliğini doğrulayan en az iki kimlik belgesi buldular.

Tesla'nın içerisinde ayrıca, Çavuş Livelsberger'in 30 Aralık'ta yasal olarak satın aldığı iki yarı otomatik tabanca, bir sürü havai fişek ve yakıt güçlendirici bulunuyordu.

Son yolculuğu haritalandı: Patlatılan Cybertruck'ın izi sürüldü! - 9

ABD YENİ YILDA KANA BULANDI

Bu olaydan saatler önce de New Orleans eyaletinde bir araç kalabalığın arasına dalarak 15 kişinin ölümüne neden oldu, araçta DAEŞ bayrağı bulunduğu belirtildi.

Elon Musk, saldırıda kullanılan araç ile otelin önünde patlayan Tesla'nın aynı yerden kiralandığını belirterek, olaylar arasında bağlantı olabileceğini iddia etti.

Son yolculuğu haritalandı: Patlatılan Cybertruck'ın izi sürüldü! - 10
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