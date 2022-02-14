Son yüzyılın en önemli keşiflerinden: Stonehenge döneminde yaşayan çocukların mezarı bulundu

"BÜYÜLÜ BİR ŞEYLER VAR"

Wilkin şunları söyledi: “Arkeologlar, içinde çocukların bulunduğu bir avuç mezar dışında, İngiliz tarihinde bu döneme ait çok az mezar buldular. Bu nedenle yetişkinler o dönemde öldüklerinde yakıldığına inanıyoruz. Ancak bu nesneler, neredeyse savunmasız küçük çocukları koruyorlar gibi. Onlarda büyülü bir şeyler var. Kim bilir bu ailenin başına neler geldi?”