Sonun başlangıcı: Baba Vanga'nın 2025 yılı kehanetleri!

Ünlü kahin, İngiltere Prensesi Diana'nın ölümü, Rus denizaltısı Kursk'un batışı, 11 Eylül terör saldırıları, DAEŞ’in yükselişi, ve Brexit oylaması da dahil olmak üzere gerçekleşen çok sayıda tahminde bulundu.

1996'da hayatını kaybetmesine rağmen gelecek ile ilgili her yıl yeni kehanetleri ortaya çıkan Baba Vanga'nın 2025 yılı için öngördüğü kehanetler ortaya çıktı.

Çoğu ikinci elden anlatımlara dayandığı için doğrulanmamış olsa da pek çok kişi onun gelecekle ilgili tahminlerini hevesle bekliyor.

İşte Baba Vanga'nın 2025 kehanetleri...