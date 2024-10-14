Sonun başlangıcı: Baba Vanga'nın 2025 yılı kehanetleri!
Balkanların Nostradamusu olarak bilinen Baba Vanga'nın 2025 yılı ile ilgili birçok kehanette bulunduğu iddia edildi. ABD'deki 11 Eylül terör saldırılarını, DAEŞ'in ortaya çıkışını Brexit'i, Prenses Diana'nın ölümünü ve Barack Obama'nın ABD Başkanı seçilmesi gibi önemli olayları önceden gördüğü iddia edilen Baba Vanga, 2025 yılını sonun başlangıcı olarak öngördü.
Balkanların Nostradamusu olarak bilinen Baba Vanga'nın 2025 yılı ile ilgili kehanetleri ortaya çıktı.
1911'de Bulgaristan'da küçük bir köyde doğan ve 12 yaşında bir kasırga sırasında görme yetisini kaybeden Baba Vanga, gelecekti olayları öngörme yeteneği ile kahin olarak tanındı.