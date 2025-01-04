Soros, Washington, Clinton: ABD'nin en yüksek onuruna layık görülecekler

"ÖRNEK TEŞKİL EDECEK KATKILAR"

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada madalya alanların “ABD'nin refahına, değerlerine ya da güvenliğine, dünya barışına ya da diğer önemli toplumsal, kamusal ya da özel çabalara örnek teşkil edecek katkılarda bulundukları” belirtildi.

Dört madalya hayatını kaybedenler için verilecek. Bunlar; Mississippi Özgürlükçü Demokrat Parti'yi kuran ve 1965 Oy Hakkı Yasası'na zemin hazırlayan Fannie Lou Hamer, eski Başsavcı Robert F. Kennedy, hem Michigan valisi hem de konut ve kentsel gelişim bakanı olarak görev yapan George W. Romney ve eski savunma bakanı Ash Carter.

Kennedy, seçilmiş Başkan Donald Trump'ın sağlık ve insani hizmetler bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr'ın babası. Romney ise Trump'ın en güçlü muhafazakâr eleştirmenlerinden biri olan eski Utah Cumhuriyetçi Senatörü Mitt Romney'nin babası.