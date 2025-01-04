Soros, Washington, Clinton: ABD'nin en yüksek onuruna layık görülecekler
ABD BaşkanI Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlenecek törenle 19 isme Başkanlık Özgürlük Madalyası verecek. Bu isimler arasında milyarder George Soros, oyuncu ve yönetmen Denzel Washington ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da yer alıyor.
Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Milyarder George Soros ve aktör-yönetmen Denzel Washington, bugün Beyaz Saray'da düzenlenecek bir törenle ülkenin en yüksek sivil onuruna layık görülecek.
Başkan Joe Biden, siyaset, spor, eğlence, sivil haklar, LGBTİ+ savunuculuğu ve bilim alanlarındaki en ünlü 19 isme Başkanlık Özgürlük Madalyası verecek.