Soros, Washington, Clinton: ABD'nin en yüksek onuruna layık görülecekler

ABD BaşkanI Joe Biden, Beyaz Saray'da düzenlenecek törenle 19 isme Başkanlık Özgürlük Madalyası verecek. Bu isimler arasında milyarder George Soros, oyuncu ve yönetmen Denzel Washington ve eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton da yer alıyor.

Soros, Washington, Clinton: ABD'nin en yüksek onuruna layık görülecekler - 1

Eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Milyarder George Soros ve aktör-yönetmen Denzel Washington, bugün Beyaz Saray'da düzenlenecek bir törenle ülkenin en yüksek sivil onuruna layık görülecek.

Başkan Joe Biden, siyaset, spor, eğlence, sivil haklar, LGBTİ+ savunuculuğu ve bilim alanlarındaki en ünlü 19 isme Başkanlık Özgürlük Madalyası verecek.

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Soros, Washington, Clinton: ABD'nin en yüksek onuruna layık görülecekler - 2

"ÖRNEK TEŞKİL EDECEK KATKILAR"

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada madalya alanların “ABD'nin refahına, değerlerine ya da güvenliğine, dünya barışına ya da diğer önemli toplumsal, kamusal ya da özel çabalara örnek teşkil edecek katkılarda bulundukları” belirtildi.

Dört madalya hayatını kaybedenler için verilecek. Bunlar; Mississippi Özgürlükçü Demokrat Parti'yi kuran ve 1965 Oy Hakkı Yasası'na zemin hazırlayan Fannie Lou Hamer, eski Başsavcı Robert F. Kennedy, hem Michigan valisi hem de konut ve kentsel gelişim bakanı olarak görev yapan George W. Romney ve eski savunma bakanı Ash Carter.

Kennedy, seçilmiş Başkan Donald Trump'ın sağlık ve insani hizmetler bakanı adayı Robert F. Kennedy Jr'ın babası. Romney ise Trump'ın en güçlü muhafazakâr eleştirmenlerinden biri olan eski Utah Cumhuriyetçi Senatörü Mitt Romney'nin babası.

Soros, Washington, Clinton: ABD'nin en yüksek onuruna layık görülecekler - 3

MESSİ DE ÖDÜLLENDİRİLDİ

Ödül alan başlıca hayırseverler arasında World Central Kitchen adlı yardım kuruluşu dünyanın en tanınmış gıda yardım kuruluşlarından biri haline gelen İspanyol asıllı Amerikalı şef José Andrés ve rock grubu U2'nun solisti ve sosyal adalet aktivisti Bono yer alıyor.

Ödüllendirilen spor ve eğlence yıldızları arasında profesyonel futbolcu Lionel Messi; emekli Los Angeles Lakers basketbol efsanesi ve iş insanı Earvin “Magic” Johnson; Parkinson hastalığının araştırılması ve geliştirilmesi için açık sözlü bir savunucu olan aktör Michael J. Fox ve nesiller boyu öğrenciler tarafından “Bill Nye Bilim İnsanı” olarak bilinen William Sanford Nye yer alıyor.

Soros, Washington, Clinton: ABD'nin en yüksek onuruna layık görülecekler - 4

Diğer ödül sahipleri arasında çevreci Jane Goodall, uzun süredir Vogue Dergisi'nin genel yayın yönetmeni olan Anna Wintour, Amerikalı moda tasarımcısı Ralph Lauren, Amerikan Film Enstitüsü kurucusu George Stevens Jr, girişimci ve LGBTİ+ aktivisti Tim Gill, ve The Carlyle Group küresel yatırım şirketinin kurucu ortağı David Rubenstein yer alıyor.

Biden geçtiğimiz yıl aralarında Medgar Evers, Temsilciler Meclisi Emerita Başkanı Nancy Pelosi, Güney Carolina Temsilcisi James Clyburn ve aktör Michelle Yeoh'un da bulunduğu 19 kişiye Başkanlık Özgürlük Madalyası vermişti.  

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