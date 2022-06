Sosyal medya fenomeni Akasya Yaşaroğlu'nun ABD'de çete üyesi olduğu ortaya çıktı: 17 ayrı suçtan yargılanacak

New York Belediye Başkanı Adams, “Bugün New York şehrinin sokak suçlarına, hırsızlığa veya organize suçlara müsamaha göstermediğini gösteriyoruz. Kamu güvenliği refahın ön şartıdır ve bu nedenle, suçluları yasayı çiğnediklerinde soruşturacağımız, tutuklayacağımız ve kovuşturacağımız konusunda net olmak istiyoruz. Yaptıkları sadece hırsızlık değildi, aynı zamanda organize bir suç çetesinin parçası olarak mağazalara girip, rafları boşaltan insanlardı. Bu devasa perakende hırsızlık planı, büyük mağazalardan büyük zincirlere ve bağımsız işletmelere kadar ekonomimizin her düzeyini etkiledi ve bunların tümü zaten Covid-19’dan dolayı kötü bir şekilde etkilenmişti” diye konuştu.