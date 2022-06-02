Sosyal medya fenomeni Akasya Yaşaroğlu'nun ABD'de çete üyesi olduğu ortaya çıktı: 17 ayrı suçtan yargılanacak

Haberler - ntv.com.tr 02.06.2022 - 16:26
ABD’nin New York kentinde Belediye Başkanı Eric Adams ve New York Başsavcısı Letitia James, milyonlarca dolarlık mal çalan ve yeniden satan büyük bir perakende hırsızlık çetesinin çökertildiğini duyurdu.
İddianamede aralarında Türk vatandaşı sosyal medya fenomeni Akasya Yaşaroğlu'nun da olduğu 41 kişinin, lüks giyim ve eşyalarını çalarak daha sonra eBay'de yeniden satışa çıkardığı belirtildi.
New York Şehri Polis Departmanı (NYPD) Büyük Hırsızlık Bölümü ve Başsavcılık Ofisi (OAG) Organize Suç Görev Gücü (OCTF) tarafından yürütülen üç yıllık ortak soruşturma sırasında, kolluk kuvvetleri değeri 3,8 milyon dolardan fazla olan çalıntı eşyaya el koydu. Çetenin lideri, Roni Rubinov'un evinde; 550'den fazla çalıntı hediye ve nakit kartı ile 350 bin dolardan fazla para bulundu. Sanıklar, kara para aklama, çalıntı mal bulundurma suçları, dolandırıcılık planı ve komplo kurma ile suçlandı.
New York Belediye Başkanı Adams, “Bugün New York şehrinin sokak suçlarına, hırsızlığa veya organize suçlara müsamaha göstermediğini gösteriyoruz. Kamu güvenliği refahın ön şartıdır ve bu nedenle, suçluları yasayı çiğnediklerinde soruşturacağımız, tutuklayacağımız ve kovuşturacağımız konusunda net olmak istiyoruz. Yaptıkları sadece hırsızlık değildi, aynı zamanda organize bir suç çetesinin parçası olarak mağazalara girip, rafları boşaltan insanlardı. Bu devasa perakende hırsızlık planı, büyük mağazalardan büyük zincirlere ve bağımsız işletmelere kadar ekonomimizin her düzeyini etkiledi ve bunların tümü zaten Covid-19’dan dolayı kötü bir şekilde etkilenmişti” diye konuştu.
Bununla birlikte NYPD aşağıdaki çalıntı mallara el koyduğunu duyurdu:
-Tasarımcı elinden çıkan kıyafetler, el çantaları, kemerler ve ayakkabılar,
-Makyaj malzemeleri,
-Reçetesiz ilaçlar,
-Çeşitli eczane ürünleri,
-Otomobiller ve elektronik eşyalar,
-Kahve; ve Amazon, Home Depot, Walgreens, Visa, Apple iTunes, Modell's, Lowe's, Kmart, American Express ve Pottery Barn dahil olmak üzere yaklaşık 60 farklı perakendeciden 550'den fazla hediye kartı,
-Rubinov'un konutundan ve işyerlerinden ele geçirilen yaklaşık 300 bin dolar nakit para.
Diğer taraftan NYPD 2017'den beri Rubinov’un yanı sıra diğer çete üyeleri olan Yuriy Khodzhandiyev ve Rafik İsrailov'u takip ettiğini ve onların diğerlerini hırsızlığa teşvik ettiğini açıkladı. Rubinov ve diğerleri daha sonra çalınan malları perakende fiyatının çok altında satın aldılar ve bunları Treasure-Deals-USA adlı bir eBay mağazasında kâr için yeniden sattılar.
Ayrıca, çalınan eşyalar Rubinov veya çalışanları tarafından satın alındıktan sonra Manhattan şehir merkezindeki yerlerden birinde saklandı. Daha sonra, Fathi Negadi adlı çete üyesi tarafından her ikisi de Fresh Meadows, Queens'de bulunan Rubinov'un konutuna ve Rubinov'un deposunu düzenli olarak nakledildi.
Ana Balaceanu, Fathi Negadi, Caroline Gallego ve Patrice Collins, Queens'deki depo yerlerinde çalınan malın envanterini çıkardı ve organize etti. Balaceanu, Yaşaroğlu, Collins ve Gallego daha sonra çalınan mülkü yeniden satış için Rubinov'un Treasure-Deals-USA eBay mağazasına gönderdi. Gönderilen ürünler satın alındıktan sonra, paketlenmek ve ardından Rubinov'un eBay müşterilerine gönderilmek üzere 71 W 47th Street'e geri taşındı.
Diğer taraftan, rünleri değerinin altında satmakla görevli olan Yaşaroğlu'nun, geliri düşük ailelere sadece temel gıda malzemeleri almaları için verilen EBT kartlarıyla yüklü miktarda lüks ürün alım satımı yaptığı ortaya çıktı.
Genç kadının bu nedenle, 1. ve 2. derecede kamu yararı kartının cezai kullanımı ve 3. derecede dolandırıcılık ve 3. derecede kamu refahı dolandırıcılığı ithamlarının da bulunduğu toplam 17 ayrı suçtan yargılanacağı açıklandı.
Son olarak, New York Yüksek Mahkemesi Yargıcı Juan M. Merchan'ın huzuruna çıkarılan iddianame, aşağıdaki isimlere kurumsal yolsuzluk, birinci derece kara para aklama ve organize perakende hırsızlık operasyonuna karışmalarıyla ilgili diğer suçları yöneltti.
Her sanık, suçlu bulunursa, 8 ile 25 yıl hapis cezasına çarptırılacak.
Roni Rubinov, 42,
Yuriy Khodzhandiyev, 39,
Rafik Israilov, 56,
Akasya Yasaroglu,
Lyudmila Yushuvayev, 46,
Erica Zambrano, 43,
Fathi Negadi, 39,
Caroline Gallego, 36,
Ramdass Ramkissoon, 64,
Zamira Shaganova, 33,
Ana Balaceanu, 40,
Charles Harman, 58,