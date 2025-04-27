Sosyal medya fenomeni isyan etti: Bu ülkede sürekli kilomla alay ediyorlar
İngiltere'nin Bedfordshire bölgesinde yaşayan 32 yaşındaki Alice Mockett, 5 ay önce işinden istifa ederek, dünyayı gezmeye karar verdi. Güneydoğu Asya’yı tek başına gezmek üzere yola çıkan Alice, bölgede birçok kültürel güzelliği deneyimlerken, kilolu biri olarak karşılaştığı olumsuz tavırları da kamuoyuyla paylaştı.
Bir süredir Filipinler'de bulunan Alice Mockett, bölgeye adım attığı andan itibaren insanların yargılayıcı bakışlarına maruz kaldığını anlattı.