Sosyal medya fenomeni isyan etti: Bu ülkede sürekli kilomla alay ediyorlar

''İNGİLTERE'DE BÖYLE HİSSETMİYORUM''

Daha önce Yunanistan, İspanya ve Portekiz gibi ülkeleri ziyaret ettiğini anlatan genç kadın, bu coğrafyalarda ötekileştirici bir tavırla karşılaşmadığını vurguladı. Mockett; Sri Lanka, Vietnam ve Filipinler'de ise neredeyse her gün aşağılayıcı yorumlara maruz kaldığını belirtti.