Sosyal medya fenomeni isyan etti: Bu ülkede sürekli kilomla alay ediyorlar

İngiltere'nin Bedfordshire bölgesinde yaşayan 32 yaşındaki Alice Mockett, 5 ay önce işinden istifa ederek, dünyayı gezmeye karar verdi. Güneydoğu Asya’yı tek başına gezmek üzere yola çıkan Alice, bölgede birçok kültürel güzelliği deneyimlerken, kilolu biri olarak karşılaştığı olumsuz tavırları da kamuoyuyla paylaştı.

Sosyal medya fenomeni isyan etti: Bu ülkede sürekli kilomla alay ediyorlar - 1

Bir süredir Filipinler'de bulunan Alice Mockett, bölgeye adım attığı andan itibaren insanların yargılayıcı bakışlarına maruz kaldığını anlattı.

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Sosyal medya fenomeni isyan etti: Bu ülkede sürekli kilomla alay ediyorlar - 2

Yaşadığı zorbalıkları TikTok üzerinden takipçileriyle paylaşan 32 yaşındaki fenomen, yakın zamanda Filipinler'de gittiği bir barda herkesin kendisine güldüğünü de sözlerine ekledi.

Sosyal medya fenomeni isyan etti: Bu ülkede sürekli kilomla alay ediyorlar - 3

Sokakta yürürken bile insanların sözlü tacizlerine uğradığını ifade eden genç kadın, ''Burada sürekli yargılanıyorum'' dedi.

Sosyal medya fenomeni isyan etti: Bu ülkede sürekli kilomla alay ediyorlar - 4

Asya'da zayıf ve minyon insanların daha çekici bulunduğunu öne süren Alice Mockett, kendisine “sumo güreşçisi” muamelesi yapıldığını söyledi.

Sosyal medya fenomeni isyan etti: Bu ülkede sürekli kilomla alay ediyorlar - 5

''İNGİLTERE'DE BÖYLE HİSSETMİYORUM''

Daha önce Yunanistan, İspanya ve Portekiz gibi ülkeleri ziyaret ettiğini anlatan genç kadın, bu coğrafyalarda ötekileştirici bir tavırla karşılaşmadığını vurguladı. Mockett; Sri Lanka, Vietnam ve Filipinler'de ise neredeyse her gün aşağılayıcı yorumlara maruz kaldığını belirtti.

Sosyal medya fenomeni isyan etti: Bu ülkede sürekli kilomla alay ediyorlar - 6

Güney Asya seyahatinin ruh sağlığı üzerinde olumsuz izler bıraktığıını ifade eden TikTok fenomeni, "Artık sadece eve gitmek istiyorum, kimsenin kilom hakkında konuşmadığı bir yere" diyerek ağladığı anları paylaştı.

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