Sosyal medya fenomeni sincap Peanut'a ötenazi yapıldı

ABD’de 7 yıl önce kurtardığı ve sahiplendiği sincabı sosyal medyada paylaşan bir kişi, yetkililerin gelen ihbarlar üzerine sincaba el koyduğunu ifade etti. Vahşi hayvanları doğadan kopararak sahiplenmenin yasak olduğu ABD'de sosyal medyada ünlenen Peanut isimli sincaba, kuduz testi kapsamında ötenazi uygulandı.

Sosyal medya fenomeni sincap Peanut'a ötenazi yapıldı - 1

ABD’nin New York eyaletinde, 7 yıl önce Mark Longo tarafından kurtarılan ‘Peanut’ isimli sincap sosyal medyada fenomen haline geldi. Komşularının vahşi hayvan beslediği gerekçesiyle şikayet ettiği Longo’nun evine Çevre Koruma Bakanlığı'ndan (DEC) gelen yetkililer sincaba el koydu.

DÜNYA HABERLERİ

Sosyal medya fenomeni sincap Peanut'a ötenazi yapıldı - 2

Fenomen sincap ‘Peanut’ için imza kampanyası başlatıldı. Yaklaşık 20 bin kişinin imzaladığı kampanyada sincabın Mark Longo’ya geri verilmesi çağrısında bulunuldu.

Sosyal medya fenomeni sincap Peanut'a ötenazi yapıldı - 3

New York Eyaleti Çevre Koruma Dairesi (DEC) yaptığı açıklamada, sincabın bir kişiyi ısırdığı ve bu nedenle iki hayvana kuduz testi kapsamında ötenazi yapıldığını duyurdu.

Açıklamada, hayvanlarla teması olan kişilerin kuduz riskine karşı sağlık kuruluşlarına başvurmaları tavsiye edildi.

Sosyal medya fenomeni sincap Peanut'a ötenazi yapıldı - 4

Sosyal medyada, sincabı Peanut ile paylaştığı videolarla tanınan Longo ise Instagram hesabında yayınladığı bir videoda gözyaşları içinde "Peanut başımıza gelen en iyi şeydi." ifadesiyle sincabın ötenazi yapılmasına karşı şaşkınlığını dile getirdi.

DAHA FAZLA GÖSTER