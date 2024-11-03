Sosyal medya fenomeni sincap Peanut'a ötenazi yapıldı
ABD’de 7 yıl önce kurtardığı ve sahiplendiği sincabı sosyal medyada paylaşan bir kişi, yetkililerin gelen ihbarlar üzerine sincaba el koyduğunu ifade etti. Vahşi hayvanları doğadan kopararak sahiplenmenin yasak olduğu ABD'de sosyal medyada ünlenen Peanut isimli sincaba, kuduz testi kapsamında ötenazi uygulandı.
ABD’nin New York eyaletinde, 7 yıl önce Mark Longo tarafından kurtarılan ‘Peanut’ isimli sincap sosyal medyada fenomen haline geldi. Komşularının vahşi hayvan beslediği gerekçesiyle şikayet ettiği Longo’nun evine Çevre Koruma Bakanlığı'ndan (DEC) gelen yetkililer sincaba el koydu.