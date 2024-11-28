Sosyal medya filtreleri kişiliğimizle oynuyor: Değişen sadece güzellik değil
Sosyal ağlarda daha çekici görünmek isteyen insanlar, fotoğraflarını güzellik filtreleriyle düzenliyor. Bir araştırmaya göre bu değişim, aynı zamanda onların içsel değerlerini de arttırıyor. Ancak uzmanlar bu duruma etik kurallar getirilmesi çağrısında bulunuyor. Çünkü bu sahte değişim, yalnızca güzelliği değil, diğer birçok algıyı da ters yüz ediyor. İspanyol araştırmacıların yaptıığı deney, takipçilerin sosyal medyadaki filtreli fotoğrafları nasıl yorumladığını ortaya koydu...
Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, filtreli fotoğraflar hem güzellik hem de içsel değerler üzerinde büyük etkiler yaratıyor.
Filtreler, birçok algının değişmesinde de rol oynuyor.
Uzmanlar, bu duruma etik kurallar getirilmesi çağrısında bulunurken, Avustralya'da yaş sınırı belirlenmesine karar verildi.