Sosyal medya filtreleri kişiliğimizle oynuyor: Değişen sadece güzellik değil

YEDİ ÖZELLİK ÜZERİNDEN DENEY YAPILDI

Alicante Üniversitesi'nden Aditya Gulati ve Nuria Oliver liderliğindeki araştırma grubu, güzellik filtrelerinin dijital dünyada yaygın olduğunu ve günümüzün güzellik standartları ve algılarında önemli bir rol oynadığını belirtiyor.

Bu nedenle ekip, mevcut çalışma için 462 kadın ve erkeğin portresini 2 bin 748 kişiye sundu ve 7 özellik üzerinden değerlendirmelerini istedi.

Deneklere, seçilen görüntü setlerinde, ya orijinal portre ya da bir filtre ile her birinin bir versiyonu gösterildi.

Görüntülerin yarısının düzenlenmiş olduğu bilgisi saklı tutuldu.